Etelä-Suomeen luvatut alkuviikon lämpimät säät enteilevät lintujen kevätmuuton jatkumista

Etelä-Suomessa on tehty jo havaintoja västäräkeistä. Risto Salovaara / Yle

Aikaisin alkanut lintujen kevätmuutto on ollut viime ajat pysähdyksissä.

Päättyvä viikko oli Suomessa paikoittain hyvin talvinen, kun myös Etelä-Suomessa satoi parina päivänä lunta ja räntää. Alkavalle viikolle Ilmatieteen laitos on ennustanut lämpenevää säätä, ja tiistaina sekä keskiviikkona lämpötila saattaa hätyytellä etelässä jo 15 asteen lämpötilaa.

Birdlife Suomi arvioi, että lämmin sää luvannee myös lintujen kevätmuuton alkamista toden teolla.

– Lintujen kevätmuutto on ollut nyt pysähdyksissä tai lähes pysähdyksissä, kun pohjoistuuli on jarruttanut sitä, järjestön puheenjohtaja Mika Asikainen kertoo.

Tuulen suunnalla on merkitystä

Leudon talven vuoksi kevätmuutto ehti alkaa tänä vuonna ennätysaikaisin, sillä ensimmäisiä muuttolintuja on saapunut Suomeen jo helmi-maaliskuussa sekä huhtikuun alussa ennen viime aikojen pohjoista puhuria.

– Moni laji on tehnyt paikallisia saapumisennätyksiä. Nyt pohjoistuulisen jakson aikana on päästy suunnilleen normaaliin aikatauluun, Asikainen jatkaa.

Asikainen muistuttaa, että lintujen kevätmuutto etenee sään mukaan. Pelkkä lämpötila ei vaikuta lintujen muuttoon, vaan myös tuulen suunnalla on merkitystä. Jos on etelätuulta, muutto on silloin nopeampaa.

– Kuulostaa siltä, että muutto taas käynnistyy.

Takatalvi ei ollut uhka jo saapuneille

Päättyvällä viikolla lumi- ja räntäsade yllätti monet Etelä-Suomessa. Asikaisen mukaan Suomeen jo saapuneille muuttolinnuille takatalvi ei ollut iso uhka.

– Ei se ollut uhka tänne tähän saakka saapuneille linnuille. Ei ole mitään ihan tavatonta, että huhtikuussa tulee vielä pientä lumisadetta. Kyllä ne ovat siihen tottuneet, Asikainen vakuuttaa.

Huhtikuinen takatalvi voi ajaa joitakin lintuja paluumuuttoon, kuten esimerkiksi rastaita.

– Ne lähtevät sitten vähän etelämpään, mutta se on aika lailla normaalia. Tähän aikaan tulleet linnut ovat kuitenkin aika hyvin sopeutuneet huhtikuun säihin. Toukokuussa takatalvi olisi sitten vähän pahempi tilanne, kun tulee hyönteissyöjiä.

Vesilinnuista iso osa jo tullut, myös haarapääsky nähty

Etelä-Suomessa on tehty jo havaintoja västäräkeistä ja Asikaisen mukaan myös haarapääskyistä on tehty muutamia havaintoja.

– Se on yksi kevään merkeistä. Vesilinnuista iso osa on tullut jo tänne, ja sorsista melkein kaikki lajit. Nyt olisi juuri se aika, kun kahlaajien pitäisi alkaa tulla. Kuoveja on ollut pelloilla, mutta muut, kuten rantasipit, ovat vuorossa seuraavan kahden viikon aikana.

Birdlifen verkkosivujen mukaan (siirryt toiseen palveluun) muuttavia kurkia laskettiin viime maanantaina yli 3 400 kappaletta Helsingissä. Sivuston mukaan kova länsituuli vaikutti siihen, että kurjet muuttivat tavallista itäisemmällä reitillä.

Asikainen kertoo, että toukokuussa on tulossa vielä hyönteissyöjiä useita kymmeniä lajeja. Niistä tunnetuimpia lienevät tervapääsky, kirjosieppo ja satakieli.

