Koronakevään keskellä ainakin yksi ala luottaa tulevaan: Puutarhoilla uskotaan kesäkukille riittävän kysyntää ja kastelijoita, kun kaikki ovat kotona

Niskan puutarhalla Rovaniemellä asetellaan miljoonakelloja amppeleihin ja latvotaan daalioita urakalla. Käsityötä ja näpräämistä riittää yrittäjä Tarmo Niskan mukaan niin paljon, ettei koronakriisiä ehdi juuri miettiä. Äitienpäivän tienoilla alkaa kesän myyntikausi ja siihen on varauduttu yhtä suurella kukkamäärällä kuin aiemminkin.

– Aivan normaalimäärä on viljelty, sen suhteen ei ole alettu aristelemaan. Ja siitä lähdetään, että kaikki saadaan myytyä.

Niskan kokemus on, että huonoina aikana kukille on kysyntää, koska ihmiset ovat joka tapauksessa kotona eivätkä matkoilla milloin missäkin. Yrittäjä kertoo nähneensä 90-luvun alun taloustilastoista, että puutarha-ala kasvoi silloinkin kun mikään muu ala ei kasvanut.

– Vihreys ja kukkivat kasvit harvoin masentavat ihmisiä, tuumaa puutarhuri itse.

Toisaalta leikkokukkien menekki notkahti tuntuvasti, kun kevään juhlia on olosuhteiden pakosta jouduttu perumaan ympäri Suomea.

Kauppapuutarhoissa kesäkukkien menekki ei huoleta, mutta pohdintaa on aiheuttanut se, miten kaupanteko tehdään kaikissa olosuhteissa turvalliseksi. Niskan puutarhalla aiotaan tuplata myyjien määrä, pystyttää myyntipisteitä pihalle ja pidentää aukioloaikoja, jotta asiakassumppua ei synny. Tavallisena keväänä maksavia asiakkaita on normipäivänäkin ollut satakunta.

– Jos on kylmä niin on hiljaisempaa ja jos aurinko paistaa, niin on täysi ralli päällä.

Tarmo Niska suunnittelee, että näin poikkeusoloissa voidaan palvella tarvittaessa niinkin, ettei asiakkaan tarvitse poistua autosta lainkaan.

Puutarhuri Tarmo Niska kasvihuoneellaan keväällä 2015. Anni Tolppi / Yle

Moni tulisi töihin puutarhalle

Keminmaassa Tasalan kasvitarhalla yrittäjä Auli Tasala valmistautuu kuljettamaan itse kesäkukat asiakkailleen, jos tilanne sitä vaatii. Tasala miettii myös noutopisteen pystyttämistä pihaan niin, että asiakkaat voisivat hakea puhelimitse tai netissä tilaamansa kasvit siitä.

Tasala uskoo Niskan tavoin, että kotiin pakotetut suomalaiset satsaavat nyt pihaan ja puutarhaan. Lomareissut eivät tänä kesänä estä kukkien kastelua. Työvoimaakin on nyt helpompi saada.

– On tullut jo kyselyitä, että pääsisikö töihin kun olen lomautettuna omasta työstä, Tasala kertoo. Kesäkaudelle hän suunnittelee palkkaavansa ehkä kahdeksan työntekijää.

Ennen myyntikauden alkua Tasala yrittää tehdä itse niin paljon kuin pystyy. Lauantaina alkuiltapäivästä hän on ehtinyt tehdä 11-vuotiaan poikansa kanssa sata amppelia eikä päivän urakka ole siinä.

"Jos asiakkaat eivät liiku, me liikumme"

Ollilan puutarhassa Rovaniemen Marraskoskella kukkien ruukutus on jatkunut jo kuukauden päivät. Myyntikausi alkaa vasta touko-kesäkuun vaihteessa, sillä perinteisiä kauden avajaisia ei aiota äitienpäiväviikonloppuna pitää. Yrittäjä Mika Ollila uskoo hänkin tuotteidensa kysyntään sinänsä, mutta pohtii miten lappilaiset rohkenevat lähteä kaupoille.

– Jos asiakkaat eivät tohdi liikkua niin sitten meidän täytyy liikkua, Ollila sanoo. Oma pakettiauto ja tarvittaessa kavereidenkin autot otetaan kotiinkuljetuskäyttöön. Sellaista ei ole Ollilan puutarhalla aiemmin tehty.

Lappilaista puutarhayrittäjää lämmittää kaiken keskellä se, että yöt ovat olleet suhteellisen leutoja.

– Kesäkukan viljely pohjoisessa on kyllä extremelaji. Joskus on kauden alussa ollut yli 30 asteen yöpakkasia ja kasvihuoneissa pitäisi kuitenkin olla parikymmentä astetta lämpöä.

Tätä extremelajia Ollila on harrastanut koko ikänsä ja varsinaisena yrittäjänäkin jo 17 vuotta vanhempiensa perustamalla puutarhalla.