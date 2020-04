Tukholmassa on liikkeellä jo kymmeniätuhansia ihmisiä enemmän kuin maaliskuussa – viikonloppuna ulkoiltiin sankoin joukoin

TukholmaAurinkoinen sää on vetänyt kaikenikäisiä ulos tänä viikonloppuna Tukholmassa. Suosituilla ulkoilureiteillä on kulkenut väkeä välillä ruuhkaksi asti ja jonoja on kertynyt puistokahviloiden ulkopuolella.

Monilta ovat turvavälit unohtuneet, kun on uppoudututtu keskusteluihin ystävien kanssa.

Kävelytiellä kulkenut vanhus joutui heiluttamaan käsiään tilaa saadakseen.

Lasten leikkipaikoilla oli paljon tukholmalaisia. Kirsi Heikel / Yle

Sunnuntaina Tukholman Vasaparkenissa kymmenet ihmiset jumppasivat. Ruotsissa koolla saa olla enintään 50 ihmistä.

Piknikvilttejä oli levitetty useiden metrien päähän toisistaan. Leikkipuistoon oli kerääntynyt runsaasti aikuisia ja lapsia, välllä ryppäiksi.

Myös data näyttää, että ihmiset ovat lähteneet kodeistaan enemmän ulos. Telian keräämien puhelintietojen mukaan 50–52 prosenttia tukholmalaisista on jäänyt viime arkipäivinä kotiin. Kolme viikkoa sitten luku oli 58 prosenttia.

Svenska Dagbladetin uutisoimat luvut (siirryt toiseen palveluun) tarkoittavat lehden mukaan sitä, että kaupungilla kulkee kymmeniä tuhansia tukholmalaisia enemmän kuin maaliskuussa. Tukholmassa on asukkaita noin miljoona, Suur-Tukholman alueella 2,5 miljoonaa.

Ravintoloiden täytyy huolehtia turvaväleistä ja asettaa pöydät selvästi erilleen toisistaan. Terasseja valvotaan pistokokeilla. Kirsi Heikel / Yle

Ei uusia rajoitustoimia näkyvissä

Iltapäivällä kerrottiin, että Ruotsissa on kuollut koronaan 1 540 ihmistä. Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan Ruotsin tilanne etenee tasaista käyrää pitkin eikä se ole esimerkiksi hypännyt ylöspäin vähään aikaan.

Tegnellin lisäksi myös Tukholman yliopiston professori Tom Britton arvioi, että Tukholmassa saavutetaan massaimmuniteetti toukokuussa. (siirryt toiseen palveluun)

Brittonin laskelmien mukaan noin kolmasosa on saanut tartunnan Tukholmassa ja määrä on jo niin suuri, että sillä on vaikutusta taudin leviämiseen. Tukholmassa on tämänpäiväisten tietojen mukaan 5 826 ihmistä saanut todennetusti tartunnan. Koko maassa todennettuja tartunnan saaneita on 14 385.

Vain yksittäisillä ihmisillä näkee kasvosuojia Tukholmassa. Kirsi Heikel / Yle

Uusia rajoitustoimia ei olla kuitenkaan juuri nyt tekemässä. Hallitus sai kuluneella viikolla valtiopäiviltä mahdollisuuden sulkea muun muassa ravintoloita, jos tilanne äkillisesti huononisi.

Hallitus neuvotteli puolueiden kanssa laajemmat valtuudet itselleen varmuuden vuoksi. Valmiina olevat valtuudet nopeuttavat myös rajoitustoimien toimeenpanoa mahdollisessa tilanteessa.

Nuorten jalkapallokausi käynnistyi, veteraanien pelit peruttiin viime tipassa

Jalkapallojuonioreille tämä viikonvaihde merkitsi odotettua kaudenaloitusta.

Ennätysmäärä, yli 5 000 tukholmalaista jalkapallojoukkuetta on mukana perinteisessä St. Eriks -Cupissa, joka alkoi lauantaina. Sarjaa pelataan syksyyn saakka.

Juniorijalkapallon sarjakausi avattiin viikonloppuna. Reymersholm IK:n 09 pojat koolla ottelunsa tauolla. Kirsi Heikel / Yle

Nuoret ovat voineet urheilla Ruotsissa läpi koronakriisin, sillä kansanterveysviranomaisen mukaan nuorten liikkumisesta on tärkeää pitää kiinni. Sen näkemys myös on, että nuorten ei ole yhtä helppoa löytää korvaavaa liikuntaa kuin aikuisten.

Aikuisten ja veteraanien divisioonatason jalkapallosarja oli myös lähellä käynnistyä. Pelit peruttiin viime tingassa perjantaina sen jälkeen, kun pääministeri Stefan Löfven oli puuttunut asiaan harvinaisella tavalla. (siirryt toiseen palveluun)

Löfven sanoi haastattelussa, että hänestä aikuisten divisioonapelien pelaaminen on vastuuntonta.

Kansaterveysviranomainen oli antanut ennen pääsäistä ohjeistuksen, että saa pelata, jos lähikontakia voidaan välttää.

Lisäksi piti huolehtia siitä, että katsojia on alle 50 eikä yhteisiä pukukoppeja käytetä. Tukholmassa tulkittiin pitkien neuvotteluiden jälkeen, että näillä ehdoilla voidaan otteluita järjestää.

Pääministerin sanojen jälkeen viranomainen muotoili kantansa selvemmäksi ja aikuisten pelit peruttiin vain päivää ennen suunniteltua aloitusta.

Nuorten otteluissa ovat samat ehdot. Esimerkiksi vanhempia on pyydetty lähtemään, kun he ovat jättäneet lapsensa otteluihin tai ainakin pysyttelemään reilusti kauempana.

