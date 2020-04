Korona tuo hyvää tekevän megastaran olohuoneeseen – joitakin hyväntekeväisyydellä ratsastaminen ärsyttää

Céline Dion oli yksi One World: Together at Home -hyväntekeväisyyskonsertin esiintyjistä.

Céline Dion oli yksi One World: Together at Home -hyväntekeväisyyskonsertin esiintyjistä.

Lauantaina järjestettiin massiivinen One World: Together at Home -hyväntekeväisyystapahtuma. Kahdeksantuntiseen konserttikimaraan osallistui yli sata artistia kunnioittaakseen koronakriisin eteen töitä tekeviä hoitoalan ammattilaisia.

Lady Gagan masinoimassa tapahtumassa oli mukana maailman ykköstähtiä kuten Billie Eilish, Céline Dion, Elton John ja Jennifer Lopez.

Korona-aika on tehnyt megastaroista tasavertaisia muiden ihmisten kanssa, sillä myös he ovat eristyksissä kotioloissaan. He eivät ole esiintymässä kymmenilletuhansille isoilla areenoilla, vaan heillä on aikaa heittää keikkaa omasta olohuoneestaan.

– Kun artisti esiintyy kotona, se on intiimiä. Siinä saadaan hänestä lähiotos. Onhan se erilaista, kun katsoo stadionin piippuhyllyltä sormenkynnen kokoista artistia, sanoo populaarikulttuurintutkija ja dosentti Kimi Kärki Turun yliopistosta.

Kriisitilanteet nostavat isot starat esille

Ensimmäinen suuri hyväntekeväisyyskonsertti oli vuonna 1985 järjestetty Live Aid. Lontoossa ja Philadelphiassa pidetyillä konserteilla kerättiin varoja Etiopian nälänhädän uhreille. Konserteissa esiintyi tuon ajan ykkösartisteja kuten Queen, David Bowie ja Duran Duran.

– Live Aid oli lähtölaukaus tämäntyyppisille tapahtumille. Sen merkitys oli siinä, että sosiaalinen omatunto ja rockartistius nousivat ihan eri levelille, Kimi Kärki sanoo.

Rami Malek Freddie Mercuryn roolissa elokuvassa Bohemian Rhapsody, missä lavastettiin uusiksi Queenin kuuluisa esiintyminen Live Aid -hyväntekeväisyyskonsertissa. Century Fox

Koronakriisin aikana suuret stadionkonsertit eivät tule kysymykseen, mutta apuna on teknologia. Kotisohvalta voi yhdellä klikkauksella osallistua hyväntekeväisyyskonserttiin ja tuntea olevansa yhtä maailman kanssa.

Hyväntekeväisyystapahtumat eivät ole kaikilta osin muuttuneet. Ne antavat kaikkein suurimmille tähdille mahdollisuuden olla esillä ihmisten yhdistäjinä.

– Se on heille keino pitää omaa brändiä esillä ja näyttäytyä hyväntekijänä isossa kriisitilanteessa ja saada samalla sosiaalista pääomaa.

Hyväntekijä vai tekopyhä?

One World -konserttien yhteydessä muusikot, näyttelijät ja muut julkisuudenhenkilöt lähettivät ihmisille tsemppiviestejä, että yhdessä tästä koronakriisistä selvitään.

Koomikko Jack White oli tehnyt hauskan karanteenijumppavideon isossa talossaan. Pienessä yksiössä eristyksissä oleva ei varmaan pystynyt kaikkeen täysin samaistumaan, kun mies pulahti välillä omaan uima-altaaseen.

Bono on saanut osakseen sekä kiittelyä että kritiikkiä hyväntekeväisyystempauksistaan. Ludovic Marin / EPA

Maailmanluokan tähdet ovat saaneet hyväntekeväisyydestään myös kritiikkiä. Esimerkiksi U2:n Bonoa on usein syytetty tekopyhyydestä.

– Siinä se miljonääri taas menee ja yrittää olla olevinaan, kun pääsee tapaamaan presidenttejä ja paavia ja antamaan anteeksi köyhien maiden velat. Mikä sekin kuvittelee olevansa, dosentti Kimi Kärki kertoo Bono-kritiikistä.

Hyväntekeväisyyskampanjoista tunnettua Bonoa on samaan aikaan syytetty veronkierrosta.

Kärjen mielestä on kuitenkin pääsääntöisesti hienoa, että artistit pistävät itsensä likoon hyvän edessä.

– Jokainen, joka yrittää käyttää julkisuusasemaansa tai karismaansa siihen, että maailmasta tulisi parempi paikka, niin en näe siinä sinänsä mitään pahaa.

