Raumalla kotihoidossa kymmeniä mahdollisia korona-altistumisia

Satakunnassa on todettu viikonloppuna kolme uutta koronatartuntaa.

Raumalla on todettu lauantaina koronatartunta kotihoidon työntekijällä. Tartunta on todennäköisesti saatu kaukomatkalta. Tämän seurauksena kymmenet kotihoidon iäkkäät asiakkaat ovat mahdollisesti altistuneet tartunnalle.

Pohjoisen alueen kotihoidossa mahdollisesti altistuneita asiakkaita on 33. Omaisiin ja asiakkaisiin on otettu yhteyttä sunnuntaina. Henkilökunnan osalta on Rauman kaupungin mukaan alettu selvittää 50 hoitajan mahdollista altistumista. Kaikki mahdolliset altistuneet testataan.

Henkilökunta suojautuu

Pohjoisella alueella henkilökunta käyttää kahden viikon ajan varotoimena kirurgisia suu-nenäsuojaimia, suojakäsineitä ja esiliinoja kaikissa asiakaskontakteissa.

Koko kotihoidon henkilöstölle oli jo perjantaina annettu ohje, jonka mukaan kaikissa asiakaskontakteissa tulee käyttää visiiriä. Kotihoitoon kuluneella viikolla saadut kankaiset maskit jouduttiin Rauman kaupungin mukaan palauttamaan käyttökelvottomina.

Yhteensä 49 tartuntaa maakunnassa

Koko Satakunnassa on todettu viikonlopun aikana kolme koronatartuntaa. Nämä kaikki tapaukset ovat tiettävästi Raumalta. Yksi tapauksista on palvelukodin asukkaalla.

Kaksi satakuntalaista koronapotilasta on edelleen sairaalahoidossa teho-osastolla. Heidän tilanteensa on parantunut loppuviikon aikana, mutta toinen heistä on yhä hengityskoneessa.

Laboratoriovarmistettuja koronalöydöksiä on Satakunnassa nyt kaikkiaan 49.

