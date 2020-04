Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja: Kaikki Sarmasteelta tilatut hengityssuojaimet käyttökelvottomia

Jo aiemmin on selvinnyt, että suojaimet eivät sovellu sairaalakäyttöön. Nyt näyttää siltä, ettei kymmenellä miljoonalla tilattuja suojaimia voi käyttää yhtään mihinkään.

Huoltovarmuuskeskuksen väliaikainen toimitusjohtaja Janne Känkänen totesi Ylen aamussa maanantaina, että kaikki liikemies Onni Sarmasteelta tilatut hengityssuojaimet vaikuttavat olevan käyttökelvottomia.

Huoltovarmuuskeskus on tehnyt yhteensä 10 miljoonan euron hengityssuojainkaupat ulosottovelkaisen liikemiehen Onni Sarmasteen ja talousrikostaustaisen kauneusyrittäjä Tiina Jylhän kanssa. Sarmasteelta HVK on tilannut maskeja noin viiden miljoonan euron edestä.

Perjantaina Huoltovarmuuskeskus tiedotti, että Kiinasta saapuneet suojaimet on asetettu käyttökieltoon, sillä osa suojista on aiheuttanut allergiaoireita ja osassa on havaittu poikkeavaa hajua. Tuolloin suojien kerrottiin olevan käyttökiellossa siihen asti, että allergiaoireiden syy saadaan selvitettyä.

Ylen aamussa Känkänen antoi ymmärtää, että suojat ovat kokonaisuudessaan käyttökelvottomia.

Ylen aamun toimittaja Rosa Kettumäki kysyi Känkäseltä suorassa lähetyksessä, ovatko 10 miljoonan euron suojainkaupat osoittautuneet turhiksi.

– Onko nyt niin, että näiden kauppojen myötä tulleita suojaimia ei voi käyttää yhtään missään? Kettumäki kysyi.

– Tältä se nyt tällä hetkellä näyttää, Känkänen totesi.

Känkäsen mukaan nyt selvitetään, paljonko kauppahinnasta voidaan saada takaisin.

– Tästä 10 miljoonasta eurosta osin riidellään ja katsotaan, paljonko siitä rahasta voidaan turvata takaisin valtiolle. Mutta on ennenaikaista kommentoida enempää.

Osaamista on puuttunut

Epäonnisissa suojainkaupoissa on epäselvyyksiä niin Huoltovarmuuskeskuksen toiminnassa kuin siinä, olivatko tilatut suojaimet ylipäätään sairaalakäyttöön sopivia. Huoltovarmuuskeskuksen johdolla ja Sarmasteella on erilaiset näkemykset siitä, millaisia suojaimia HVK on Sarmasteelta tilannut.

Känkänen totesi Ylen aamun haastattelussa, että Huoltovarmuuskeskuksella ei ole ollut riittävää osaamista yllättäen tulleen suuren hankinnan hoitamiseen.

– Ammattimaista hankintaosaamista on ollut liian vähän, ja sitä täytyy hankkia lisää, Känkänen sanoi.

Keskusrikospoliisi on aloittanut suojainkaupoista myös esitutkinnan, jossa rikosnimikkeenä on muun muassa epäilty törkeä petos.

