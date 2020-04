Tanskassa hylätty miljoonia tutkittuja hengityssuojaimia sairaalakäytöstä, ainakin osa peräisin Kiinasta

Suuri osa Tanskan turvallisuusviranomaisten tutkimista hengityssuojaimista on hylätty käytöstä, kertoo yleisradioyhtiö DR (siirryt toiseen palveluun).

Tanskassa on tutkittu 20 miljoonaa lääkäreiden ja sairaanhoitajien käyttöön tarkoitettua suojainta, joista viisi miljoonaa on hylätty.

Hengityssuojaimet ovat kuuluneet niin kutsuttuihin FFP2- ja FFP3-luokkiin. Ne ovat terveydenhuollossa käytettäviä suodattavia puolinaamareita (siirryt toiseen palveluun), jotka on valmistettava kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien mukaisesti.

Vasemmalla oleva nenä-suusuojus eli kirurginmaski suojaa lähinnä ympäristöä kantajaltaan. Keskellä oleva FFP2-suojain ja oikealla oleva FFP3-suojain taas suojaavat myös käyttäjäänsä hengitysteitse tapahtuvalta koronavirustartunnalta. Timo Nykyri / Yle, Kuvankäsittely: Samuli Huttunen / Yle

Hinnat nousseet, laatu huonontunut

Hengityssuojaimien kysyntä on kasvanut koronapandemian myötä, ja samalla hinnat ovat nousseet, mutta laatu huonontunut, DR kirjoittaa.

Tanskan turvallisuusviranomainen (Sikkerhedsstyrelsen) tutkii, että ostetut suojaimet täyttävät standardit. Tutkimuksissa tarkistetaan muun muassa, että tilaukset ja lähetykset vastaavat toisiaan.

Turvallisuusviranomaisten mukaan lähetetyissä laatikoissa on voinut olla yhden hengityssuojaintyypin sijaan viisikin eri tyyppiä. Viranomainen tutkii pistekokein myös suojaimien kuntoa.

– Tarkistamme, että ne ovat ehjiä ja että ne ylipäätään voi kiinnittää kasvoille, kuvailee tuotepäällikkö Stine Pedersen turvallisuuviranomaisesta.

Ainakin osa Kiinasta

DR ei erittele, mikä osa hengityssuojaimista on hylätty standardiongelmien ja mikä osa varsinaisten vikojen vuoksi. Se ei myöskään kerro, mistä maista hylätyt suojaimet on hankittu. Ainakin osa on Kiinasta.

– Kiinassa tuotanto on ollut korkeaa, eikä siellä ole aina noudatettu tavanomaista perusteellisuutta ja merkintöjä, kertoo Keski-Jyllannin sairaanhoitopiirin ostopäällikkö Birgitte Nellemann DR:lle sähköpostiviestissä.

Saman sairaanhoitopiirin johtava poliitikko uskoo, että suojaimet on hylätty ennen kaikkea Tanskan korkeiden laatuvaatimusten vuoksi.

– Siksi olemme hylänneet suojaimia, jotka olisi muissa maissa otettu käyttöön, Anders Kühnau sanoo DR:lle.

Suomessa Huoltovarmuuskeskuksen liikemies Onni Sarmasteen kautta Kiinasta tilaamat hengityssuojaimet on todettu käyttökelvottomiksi.

Lue myös:

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja: Kaikki Sarmasteelta tilatut hengityssuojaimet käyttökelvottomia

Hengityssuojaimet ovat varkaille tuottoisa bisnes – käytettyjäkin yritetään kaupitella

Moni Euroopan maa on muuttanut mieltään maskeista – Kokosimme kartalle, missä ne ovat pakollisia tai suositeltuja