Tehtaat suoltavat satoja kilometrejä kuminauhaa päivässä – kasvomaskien valmistus räjäytti kysynnän

Punottu kapea kuminauha on nyt haluttua materiaalia.

Punottu kapea kuminauha on nyt haluttua materiaalia. Esa Huuhko / Yle

Nauhatehtailla on otettu kuminauhan tuotantoon kaikki liikenevät koneet.

Killinkosken nauhatehtaalla painetaan tällä hetkellä töitä kolmessa vuorossa. Koronaepidemia on nostanut kuminauhojen kysynnän aivan uusiin ulottuvuuksiin, kertoo Inka oy:n toimitusjohtaja Sirpa Heinämäki.

– Kuminauhaa halutaan 10 000 metristä satoihin tuhansiin metreihin, myös Ruotsista on tullut paljon kyselyjä. Tilaajina on niin pieniä kuin isojakin toimijoita.

Kasvaneiden tilausten takana ovat kangasmaskien valmistukseen siirtyneet tekstiilikäsityöläiset, joilla koronan takia muut työt ovat loppuneet tai vähentyneet merkittävästi.

Taito Shopeissa on ommeltu kasvomaskeja reilun viikon ajan. Esa Huuhko / Yle

Mikkelissä Taito Shop -myymälää ja Kenkäveroa ylläpitävä Taito Itä-Suomi aloitti puuvillamaskien valmistuksen vajaa pari viikkoa sitten. Kuminauhapula tuli vastaan heti, kertoo Kenkäveron toiminnanjohtaja Anne Ossi.

– Kun soitin muutamiin tukkuihin, niin vastaus oli aina sama: sitä ei nyt saa.

Lopulta Ossi onnistui hankkimaan kuminauhaa "muutaman tuhat metriä", mutta se alkaa pian olla lopussa.

– Me emme iske päätä seinään kuminauhapulan kanssa, vaan otamme käyttöön puuvillanauhan. Toukokuun puolivälissä on tulossa iso lasti kuminauhaa.

Koronakevät yllätti nauhateollisuuden

Suomalaista tekstiiliteollisuutta on siirretty 1990-luvusta lähtien halvemman työvoiman maihin. Kun ompeluun soveltuvien nauhojen kysyntä väheni, on pitkäaikaisten nauhavalmistajien pitänyt muuttaa tuotantoaan.

Finn-Nauha Keuruun Haapamäellä on erikoistunut teollisuuden teknisiin nauhoihin, eli esimerkiksi kemikaaleja ja kuumuutta kestäviin nauhoihin.

Kasvomaskeissa käytetään yleensä kapeaa punottua kuminauhaa. Jarkko Riikonen / Yle

Kyselyjä kapeista nauhoista on viime viikkoina tullut paljon, kertoo toimitusjohtaja Ilkka Suokko.

– Se on nähtävissä, että maskien valmistajien määrä on kasvanut. Kasvomaskeissa käytetyn kuminauhan ja venymättömän puuvillanauhan kysyntä on lisääntynyt.

Finn-Nauha on ottanut kuminauhojen valmistukseen lisäkoneita ja kasvattanut valmistuskapasiteettia reippaasti, jotta maskien saatavuus ei kaatuisi nauhapulaan.

Näin on tehty myös Pohjoismaiden suurimman nauhavalmistajan Inka Oy:n Killinkosken tehtaalla, jossa kaikki mahdolliset koneet on nyt valjastettu kuminauhan valmistukseen.

Sekä kapeiden kuminauhojen, että puuvillanauhojen kysyntä on kasvanut hurjasti. Esa Huuhko / Yle

– Meillä on aika iso konekanta, joilla tuottaa kuminauhaa. Onneksi emme ole hävittäneet mitään koneita, vaikka välillä on tekeminen ollut vähän vähäisempää, naurahtaa Heinämäki.

Punomalla syntyy 4 millimetriä leveää kuminauhaa noin 32 metriä tunnissa, kutomalla ja loimineuleena vielä hieman nopeammin. Inkan tehtaalla kuminauhaa punoo ja kutoo noin 200 konetta.

Nauhaa syntyy arviolta toistasataa kilometriä vuorokaudessa.

– Osittain kapeissa nauhoissa kaikki on myyty juhannukseen asti. Me yritämme saada kutomon puolelta lisäkapasiteettia näihin kapeisiin nauhoihin, kertoo Heinämäki.

Designmaski on myös asuste

Mikkelin Taito Shopissa ompelukoneet laulavat ja maskeja syntyy. Kankaan kuviointi on Ebba Masalin opetustauluista tutut kasviaiheet.

Designmaskit vetoavat etenkin naisiin ja valmistuksessa ollaan jopa hieman jäljessä siitä, mitä verkkokaupassa on tilauksia.

– Kun ei ole tarvinnut käyttää aikaa markkinointiin, myös meidän myynti- ja markkinointipäällikkömme on voinut olla mukana ompelemassa, nauraa Olli.

Taito Shopeissa työskentelevillä on työpaikalla maskipakko. Esa Huuhko / Yle

Maskien valmistuksessa ahertaa Taito Shopeissa ympäri Suomen kymmenkunta ihmistä. Kaikilla on määräys pitää maskia työpaikalla. Alussa maskin pitäminen tuntui oudolta, mutta siihen tottui pian, Anne Ossi kertoo.

– Nyt ymmärrän aasialaisia oikein hyvin. Maski on heille asuste, aivan niin kuin hattu tai hanskat.

Kasvomaskia voi ajatella myös kokonaisuuteen sopivana asusteena. Esa Huuhko / Yle

Korona muuttaa maailmaa ja ihmisten tapoja toimia. Ossi arvelee, että maskit ovat tulleet jäädäkseen.

– Meidän kulttuurissamme se on uusi ajatus, että olemme kohteliaita emmekä levitä itse tautia, mutta veikkaan että kangasmaski tulee vielä olemaan Suomessakin tavallinen asuste.