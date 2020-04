Venäjä ja Yhdysvallat vesittivät ehdotuksen maailmanlaajuisesta koronarauhasta – Ranska järjestää turvallisuusneuvoston videokokousta

YK:n pääsihteerin António Guterresin aselepovetoomuksesta tulee tällä viikolla kuluneeksi kuukausi, mutta maailman johtavat suurvallat eivät ole saaneet aikaiseksi yhteistä kantaa siihen.

Guterres vetosi (siirryt toiseen palveluun) 23. maaliskuuta, että kaikki maailman maat ja aseelliset ryhmät lopettaisivat sotatoimet ja keskittyisivät torjumaan koronaviruspandemiaa.

Vetoomus sai tukea paavilta ja monien maiden hallituksilta.

Viime viikolla Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi suunnitelmastaan (siirryt toiseen palveluun) saada YK:n turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenmaat antamaan yhteinen julistus maailmanlaajuisesta aselevosta koronapandemian takia.

Pysyviä neuvoston jäseniä ovat Ranskan lisäksi Kiina, Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Venäjä.

– Presidentti Xi Jinping on vahvistanut, että hän on mukana. Presidentti Trump on vahvistanut olevansa mukana. Pääministeri Boris Johnson on vahvistanut olevansa mukana. Uskon, että presidentti Putin tulee lopulta myös mukaan, sanoi Macron ranskalaisen radio RFI:n haastattelussa.

Mutta asia ei näytä edenneen aivan pääsihteeri Guterresin ja Macronin kaavailemalla tavalla.

Presidentti Emmanuel Macron yrittää koota julkilausumaa koronatulitauosta. Yoan Valat / EPA

Terrorismin vastainen sota jatkuu

Amerikkalaisen Foreign Policy (siirryt toiseen palveluun) -aikakauslehden mukaan YK:n turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet ovat päätymässä tulitaukojulistuksen vesitettyyn versioon.

Siinä ei mainittaisi YK:n pääsihteerin ideoimaa maailmanlaajuista tulitaukoa, vaan luvattaisiin edistää tulitaukoja yksittäisissä konflikteissa. Tulitauko ei koskisi lainkaan sotatoimia YK:n turvallisuusneuvoston terroristeiksi katsomia ryhmiä vastaan.

Foreign Policyn mukaan Yhdysvallat aikoo jatkaa terrorisminvastaista sotaansa, vaikka tukeekin YK:n pääsihteerin ehdotusta.

Yhdysvallat epäilee, että yleinen tulitaukolupaus haittaisi Yhdysvaltain itsensä ja sen liittolaisen Israelin mahdollisuuksia tehdä iskuja silloin, kun niihin otollisin tilaisuus ilmaantuu.

Myös Venäjän ulkoministeriö katsoo, että maan on voitava jatkaa terrorisminvastaisia sotatoimia – joskin Venäjä kehottaa kaikkia muita välittömästi liittymään tulitaukoon.

Venäjän presidentinhallinto lupaa antaa maan virallisen kannan maailmanlaajuiseen tulitaukoaloitteeseen "lähipäivinä".

Venäjä on tehnyt kuukauden sisällä ilmaiskuja jihadisteja vastaan Syyriassa, ja Yhdysvallat ainakin al-Shabaab-järjestöä vastaan Somaliassa. Myös Ranska itse käy sotaa ääri-islamilaisia ryhmiä vastaan Sahelin alueella Afrikassa.

Sairaalan henkilökunta opasti ranskalaissotilaita suojavarusteiden hävittämisessä maaliskuussa. Sebastien Bozon / AFP

Julkilausumasta koronakiistaa

Ranska pyrkii järjestämään turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten kokouksen videoneuvotteluna. Sen ajankohta ei ole vielä tiedossa. Kokouksen lopputuloksesta on käyty kulissien takana kovaa vääntöä, kertoo Foreign Policy.

Ensimmäinen riita Ranskan ja Yhdysvaltain välille tuli siitä, että Yhdysvallat oli vaatinut tekstiin maininnan, jonka mukaan koronavirus oli lähtöisin Kiinasta. Sitä piti kutsua Wuhanin virukseksi. Tällaista julkilausumaa Kiina ei olisi tietenkään hyväksynyt.

Ranskan tekstiluonnoksessa myös lausutaan tuki maailman terveysjärjestölle WHO:lle sen työssä koronavirusta vastaan. Tämän kohdan Yhdysvallat haluaa pois, koska presidentti Trumpin mielestä WHO on Kiinan puolella.

Kiina ja Venäjä puolestaan vaativat vielä voimakkaampaa sanamuotoa WHO:n tukemiseksi.

YK:n turvallisuusneuvosto ei ole saanut valmiiksi kannanottoa koronasta. Johannes Eisele / AFP

Jemeninkin tulitauko rakoilee

Koronaviruksen leviäminen on käytännössä hiljentänyt taisteluja joissakin osissa maailmaa.Muun muassa Syyriassa yhteenotot ovat lähes loppuneet.

Toisaalta sodat ovat monin paikoin jatkuneet YK:n pääsihteerin vetoomuksesta huolimatta. Saharan etelälaidalla Afrikassa ääri-islamilaisten järjestöjen Boko Haramin ja al-Qaidan iskut eivät ole vähentyneet.

Jemenissä sotaa käyvä Saudi-Arabian johtama liittouma julisti viime viikolla lopettavansa sotatoimet kahdeksi viikoksi. Senkin jälkeen ovat sekä huthikapinallisten operaatiot että saudijohtoisen liittouman ilmaiskut jatkuneet.

Myös Ukrainan itäosassa ukrainalaiset ja Venäjän tukemat joukot tulittavat toisiaan liki päivittäin. Yhteenotot jatkuvat niin ikään Afganstanissa, missä Taliban-järjestön hyökkäyksissä on viime päivinä kuollut kymmeniä hallituksen sotilaita.

Lähteet: AFP, AP