Analyytikot: Pörssituloksissa luvassa pudotus ennen suurempaa pudotusta – edes terveydenhoitoyritykset eivät hyödy terveyskriisistä

Matkailuala on yksi eniten koronaviruksesta kärsiviä aloja. Voittajia ei juuri löydy. Peter Sjöholm/Yle

Talouden varma kuumemittari on rikki. Tästä viikosta alkaen pörssiyhtiöt kertovat, miten niiden alkuvuosi on mennyt ja miltä tulevaisuus näyttää. Tai kertoisivat, jos osaisivat.

Yhtiöiden peruskuntoa arvioivat analyytikot odottavat, että yritysten näkymät peittävä usva ei vieläkään hälvene. Lähiviikkojen kuluessa (siirryt toiseen palveluun) julkistettavia osavuosituloksia joudutaan kuuntelemaan uudella korvalla.

Nordeassa päästrategi Antti Saari on laittanut jopa laskukoneen sivummalle.

– Ammattilaiset ymmärtävät, että tässä tilanteessa numeerisilla arvoilla ei ole paljon arvoa, koska niin monia asia riippuu siitä, mitä valtion johdon tasolla tehdään.

Nordean päästrategi Antti Saari odottaa, että korona viruksen kovin isku suomalaisyhtiöihin nähdään huhti-kesäkuussa. Iskun voimakkuutta on vielä vaikea pukea numeroiksi. Esa Syväkuru / Yle

Siihen puolestaan vaikuttavat koronaviruksen liikkeet ja poliittiset paineet. Päätös pidentää tai lyhentää esimerkiksi liikkumisen rajoituksia vaikuttaa yritysten näkymiin ratkaisevasti.

Ensin -18, sitten -30 prosenttia

Saari odottaa, että yritykset luonnehtivat korkeintaan sanallisesti tulevaisuuden näkymiä, mutta numeroita pystyy kertomaan vain harva.

Numeroiden sijasta Saari puhuu etumerkeistä: Liikevaihdot tulevat olemaan miinuksella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Toisella neljänneksellä ne ovat vielä enemmän miinuksella. Liikevoitto noudattaa samaa kaavaa.

Helsingin Vallilassa, Teollisuuskadun toisella puolella Antti Saaren täyskaima, OP:n pääanalyytikko Antti Saari rohkenee vielä puhua numeroista.

Hän arvioi, että suomalaisyhtiöiden liikevoitto tammi-maaliskuulta romahtaa kolmetoista prosenttia.

Pudotus on hurja, mutta sitä lieventää se, että vuosi sitten Nokia teki tappiollisen tuloksen. Nokian heikko vertailuvuosi saa siis tämän vuoden pudotuksen näyttämään vähän pienemmältä.

Jos Nokia jätetään vertailusta, liikevoitto putoaakin jo 18 prosenttia, OP:n Saari ennustaa.

OP:n pääanalyytikon Antti Saaren mukaan suomalaisyhtiöiden voitto supistuu tammi-maaliskussa jopa 18 prosenttia. Huhti-kesäkuussa miinus venyy yli 30 prosenttiin. Antti Haanpää / Yle

Sekä OP:n että Nordean Saaret ovat yksimielisiä siitä, että toisella vuosineljänneksellä kierre syvenee.

Nordeassa arvioidaan, että "kovin osuma" tulee toisella vuosineljänneksellä. OP:ssa sen lasketaan tarkoittavan 30 prosentin romahdusta voittoihin.

– Tai jopa enemmän, sanoo OP:n Antti Saari.

Tuleeko toinen aalto?

OP:n Saari luonnehtii, että sijoittajat ovat jo valmiita pettymyksiin ja katsovat parhaansa mukaan koronakriisin yli.

Jos liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten keventäminen ei johda epidemian toiseen aaltoon, saattaa loppuvuosi olla jo talouden elpyvää kehitystä.

– Meillä on perusskenaariona, että vuoden viimeisellä neljänneksellä elpyminen on käynnissä, teollisuus nopeammin kuin kuluttajatoimialat.

Nordean Saari arvelee, että epävarmuudessa tempoillut osakemarkkinoiden vuoristorata alkaa ehkä olla takana.

Tämän viikon tulosjulkistajia:

21.4. tiistai: Ponsse, Stora Enso, Alma Media, Wärtsilä

22.4. keskiviikko: Kone, Elisa

23.4. torstai: UPM Kymmene, Viking Line,

24.4. perjantai: Neste, Oriola, Verkkokauppa.com

– Nyt ei takerruta ensimmäisen tai toisen kvartaalin numeroihin, vaan siihen mitä firmat ovat tehneet haasteiden selättämiseksi.

Parasta mitä yrityksiltä voidaan odottaa, on se, mitä ne kertovat varautumisesta aikaan, jolloin asiat alkavat näyttää vähän paremmilta - antavatko tilauskirjat jo perusteet tuotannon käynnistämiseen uudelleen.

Mihinkään nopeaan elpymiseen ei enää usko riitä. EU-maiden odotetaan saavuttavan kriisiä edeltävän BKT-tason vasta vuonna 2022. Taloudesta menetetään siis useamman vuoden kasvu – jo ilman toista virusaaltoa.

Lottovoittajakin on

Kriisin keskellä on vaikea löytää hyötyjiä. Peliyhtiöt ja operaattorit saattavat kasvattaa myyntiään kotiin jumittuneiden kuluttajien ansiosta, mutta muille aloille virus on pelkästään vihollinen.

Terveyskriisissä edes terveysala ei ole voittaja. Kun ihmiset eivät liiku, ortopedien ajanvaraukset eivät täyty. Myöskään kriisiaikojen varmaan sijoituskohteeseen, terveydenhoitoalaankaan, ei voi nyt luottaa, kun ihmiset eivät uskalla lähteä lääkäriin.

Elintarvikeala hyötyi hetken hamstrauksesta, mutta sen jälkeen onkin odotettavissa hiljaisempaa. Työttömyyden pelko johtaa kansalaiset edullisemman ruokalistan äärelle.

Yksi varmimpia häviäjiä on matkailuala, joka on paikoitellen keskeyttänyt liiketoiminnan kokonaan. Esimerkiksi Finnairilla lennoista on keskeytetty yli 90 prosenttia.

Mutta yksi varma lottovoittaja yritysten joukossa on: koronavirukseen tepsivän rokotteen ensimmäisenä valmiiksi saava yhtiö. Sijoittajien harmiksi, yhtiön nimi ei ole vielä tiedossa.