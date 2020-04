Päiväkodissa koronavirukselle altistuneita ei testattu – infektiolääkäri: "Se on melkein lantin heittoa"

Korona-altistuneiden testauskäytännöt vaihtelevat eri puolilla maata.

Kouvolassa Kuusankoskella sijaitsevan Niskalan päiväkodin työntekijän henkilökuntaa tai lapsia ei ole testattu mahdollisen koronavirustartunnan varalta. Syynä on se, että kenenkään ei tiedetä saaneen oireita.

Esimerkiksi Raumalla puolestaan päätettiin testata kaikki taudille altistuneet, kun kotihoidon työntekijällä todettiin tartunta viikonloppuna.

Kymsoten infektiotautien ylilääkäri Risto Pietikäinen toteaa, että Kymsote noudattaa valtakunnallista linjausta.

– Oireettomien testauksesta on keskusteltu jo pidemmän aikaa ja linjana on aina ollut, että oireettomia ei testata, koska on hyvin epävarmaa, ovatko tulokset positiivisia. Se on melkein lantin heittoa.Ensimmäinen testi ei ole aina positiivinen. Se riippuu siitä, miten näyte on otettu, Risto Pietikäinen sanoo.

Niskalan päiväkoti suljettiin tämän viikon ajaksi, koska päiväkodin työntekijällä todettiin koronavirustartunta viime perjantaina.

Varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusiston mukaan päiväkodissa oli ensimmäisenä altistumispäivänä paikalla 17 lasta ja toisena 19 lasta. Työntekijöitä oli viitisentoista. Altistumiset tapahtuivat liki kaksi viikkoa sitten.

Kaikki mahdollisesti altistuneet perheet ja päiväkodin työntekijät saatiin tavoitettua viikonlopun aikana. Kymsote aikoo testata heistä kaikki, joilla esiintyy lieviäkin oireita.

Testauskäytännöt vaihtelevat

Raumalla Satakunnassa todettiin viikonloppuna koronatartunta kotihoidon työntekijällä. Noin 30 kotihoidon iäkästä asiakasta sekä kymmeniä hoitajia oli mahdollisesti altistunut tartunnalle. Kaikki heistä päätettiin testata.

Infektiotautien ylilääkäri Risto Pietikäinen Kymsotesta kertoo, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uusimpien ohjeiden mukaan testaamista voi kohdentaa esimerkiksi hoivakoteihin.

THL neuvoo (siirryt toiseen palveluun) harkitsemaan todetuissa koronavirustartunnoissa kaikkien altistuneiden tutkimista, jos kyseessä on esimerkiksi sairaala, terveyskeskuksen vuodeosasto tai pitkäaikaishoidon ja hoivan toimintayksikkö.

Testauskäytännöt voivat Kymsoten Risto Pietikäisen mukaan vaihdella myös alueittain.

– Eri paikoissa on erilaisia käytäntöjä, mutta minä en usko, että siitä on hirveästi muuta hyötyä kuin rauhoittamaan mieltä. Jos tulos on negatiivinen, niin sitten ihmiset kuvittelevat, että kyseessä on pysyvä tulos, mitä se suinkaan ei ole.

Pietikäisen mukaan oireettoman testaaminen ja siitä saatava negatiivinen tulos antaa vääränlaisen turvallisuuden tunteen.

– Siitä ei oikeastaan ole mitään arvoa, eikä se vaikuta karanteeniasioihin tai muuhun millään tavalla.

Taudin leviämisestä ei tietoa

Ylilääkäri Risto Pietikäisellä ei tietoa, että Niskalan päiväkodin lapset tai työntekijät olisivat saaneet oireita altistumisen jälkeen.

Oireet ilmaantuvat hänen mukaansa yleensä 5–10 päivän aikana altistumisesta. Niskalan päiväkodissa altistumiset tartunnalle olivat tapahtuneet 8.–9. huhtikuuta.

– Olettaisin, että oireellisia oli jo tullut, joten ollaan jo voiton puolella.

Voivatko oireettomat päiväkodin työntekijät ja lapset levittää nyt tautia tietämättään? Tähän Pietikäisellä ei ole selvää vastausta.

– Kukaan ei tiedä ihan tarkasti, että kuinka hanakasti oireettomat tartuttavat. On myös erilaisia mielipiteitä siitä, miten hanakasti lapset tartuttavat. Todennäköisempää on, että lapset eivät ole kovin tehokkaita tartuttajia, jos ovat oireettomia.

Pietikäisen mukaan altistuneet on asetettu karanteeniin.

