Korona siirtää Vapriikin näyttelyitä – alkuvuonna kävijäennätyksiä rikkonut Ostia saa jatkoaikaa

Museokeskus Vapriikki on saanut neuvoteltua lisäaikaa huippusuositulle Ostia, portti Roomaan -näyttelylleen. Näyttelyn piti päättyä alun perin toukokuussa, mutta uuden sopimuksen mukaan se on esillä Tampereella 10. tammikuuta 2021 asti. Yleisö pääsee siis tutustumaan muinaiseen Roomaan vielä koronaepidemian helpotuttua.

– Olen hyvin mielissäni, ja niin on koko Vapriikin henkilökunta. Tämä on ollut ehkä suuritöisin projekti, mitä meillä on koskaan ollut. Olisi ollut harmi, jos näyttelyaika olisi jäänyt sulkujen vuoksi lyhyemmäksi, sanoo näyttelypäällikkö Marjo Meriluoto museokeskus Vapriikista.

Italian koronatilanne on ollut niin paha, että siellä otettiin aika helpottuneena vastaan se, että halusimme pidentää aikaa Marjo Meriluoto

Viime marraskuussa avattu näyttely oli varsinainen vetonaula ennen kuin se jouduttiin sulkemaan yleisöltä koronan vuoksi. Suurelta osin Ostian ansiosta museokeskuksen alkuvuosi oli kaikkien aikojen vilkkain. Tammikuun kävijämäärä nousi noin 16 000:een eli tuplasti suuremmaksi, kuin vuotta aiemmin.

Antiikin Rooman tärkein satamakaupunki Ostia oli noin 50 000 asukkaan kansainvälinen merenkulun ja kaupan keskus. Rooman valtakunnan kaupungeista se säilyi parhaiten ja sieltä löytyneet esineet ja rakenukset ovat antaneet runsaasti tietoa esimerkiksi tavallisten ihmisten arjesta.

Näyttelyn siirto aiheuttaa dominoefektin

Vapriikin näyttelyyn on saatu runsaasti aitoa esineistöä Ostiasta. Useat niistä ovat nyt ensimmäistä kertaa Italian ulkopuolella. Marjo Meriluodon mukaan näyttelyn jatkamiseen Tampereella suhtauduttiin Italiassa suopeasti.

– Italian koronatilanne on ollut niin paha, että siellä otettiin aika helpottuneena vastaan se, että halusimme pidentää aikaa. Mutta tietysti maan kulttuuriministeriöltä tarvittiin luvat ja myös Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa piti neuvotella, hän kertoo.

Ison kansainvälisen näyttelyn aikataulun muuttaminen teettää paljon töitä ja vaikuttaa tuleviin näyttelyihin.

Meillä on ollut ihan valtavan kiireinen kevät. Marjo Meriluoto

– Näyttelykalenteri on suunniteltu noin viideksi vuodeksi eteenpäin. Kyllä siitä dominoefekti tuli, kun kaikkien kansainvälisten näyttelyiden aikataulut piti neuvotella uudestaan. Omista kokoelmista tehtävät näyttelyt joustavat helpommin, mutta ei sekään ihan yksinkertainen kuvio ole, Meriluoto sanoo.

Ostia-näyttelyn jatkoaika siirtää ensimmäisenä Apinat – kädellisten tarina -näyttelyn, jonka piti tulla Vapriikkiin kesäkuussa Skotlannin kansallismuseosta. Sille löytyi uudesta aikataulusta paikka loppuvuodesta 2021.

Vaikka Vapriikki on kiinni yleisöltä, Meriluodon mukaan museon henkilökunta tekee töitä normaaliin tahtiin.

– Meillä on ollut ihan valtavan kiireinen kevät. Vapriikin alakerrassa rakennetaan näyttelyä, jonka piti avautua tällä viikolla. Tutkijat valmistelevat tulevien vuosien näyttelyitä. Kaikilla on töitä. Oikeastaan vain asiakaspalvelu on kiinni, Meriluoto kertoo.

