Mies ampui kaksi karhunpentua – hovioikeus piti tuomion ennallaan

Rovaniemen hovioikeus piti ennallaan kaksi karhunpentua ampuneen miehen tuomion. Noin kuusikymppinen mies ampui alle vuoden ikäiset karhut Suomussalmella lokakuussa 2018. Kainuun käräjäoikeus piti tekoa törkeänä metsästysrikoksena, koska miehen olisi pitänyt huomata karhujen pieni koko.

Metsästäjä kertoi oikeudessa tehneensä virhearvion ja luulleensa karhuja yli vuoden ikäisiksi.

Miehellä oli kahden karhun metsästyslupa. Hän oli ilmoittanut Oma riista -palveluun ampuneensa kaksi aikuista karhua, joiden painot olivat 65 ja 74 kiloa. Luonnonvarakeskuksen mukaan karhut painoivat kuitenkin yhteensä vain 41 kiloa.

Metsästäjä sai neljä kuukautta ehdollista vankeutta. Lisäksi hänet asetettiin metsästyskieltoon kesäkuuhun 2022 asti, ja hän menetti aseensa valtiolle.

Hovioikeus toteaa, että kokeneen metsästäjän on tunnettava eläimiä koskevat rauhoitusmääräykset. Oikeuden mukaan pennut ovat olleet huomattavan pieniä, minkä on täytynyt olla miehen havaittavissa. Karhunmetsästys on tarkoin säädeltyä (siirryt toiseen palveluun) (suurpedot.fi). Naaras ja sen alle vuoden ikäiset pennut ovat aina rauhoitettuja.