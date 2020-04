Saarenmaan kunnanjohtaja eroaa – koronakriisi pahin koko Virossa

Koronatilanne Saarenmaalla on Viron hankain. Kuressaaren sairaalaan tuodaan hoitovälineitä ja varusteita mantereen puolelta.

Saarenmaan kunnanjohtaja Madis Kallas eroaa tehtävästään Saarenmaan koronatilanteen vuoksi. Saarenmaan kunnan johtoa on arvosteltu siitä, että se ei perunut paikallisen ja milanolaisen joukkueen lentopallo-ottelua Kuresaaressa maaliskuun alussa.

Italialaisen Milan Powervolleyn jäsenten uskotaan tuoneen mukanaan koronaviruksen, joka on levinnyt Saarenmaalla voimakkaammin kuin muualla Virossa. Saarenmaa on eristetty manner-Virosta.

Kallas sanoo kantavansa tapahtuneesta poliittisen vastuun ja eroavansa toukokuussa.

– On oikein, että eroan kunnanjohtajan tehtävistä. Niin Saarenmaan kunnanhallitus saa takaisin työrauhan, sanoi Kallas Viron yleisradioyhtiön ERR:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Kallas myös sanoi, että päätös sallia ottelu tehtiin sen hetkisen tiedon varassa. Viron terveysviranomaiset olivat sanoneet, ettei ottelua ole syytä kieltää. Toisaalta oli yleisesti jo tiedossa, että korona leviää voimakkaasti Pohjois-Italiassa.

Saarenmaalla on koronavirustartuntoja yli 500 eli suunnilleen saman verran kuin paljon väkirikkaammassa Tallinnassa. Koko Virossa on kaikkiaan yli 1 500 koronatapausta. Tautiin on kuollut 40 ihmistä.

