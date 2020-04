Hoitajat kertovat hoivakotien kaoottisesta korona-arjesta – “Juostaan kolmessa kerroksessa, ja sijaiset kiertävät ympäri kaupungin paikkoja”

Sijaisia on kiertänyt eri hoivakotien välillä myös koronakriisin aikana.

Hoivakotien työntekijäpula on kärjistynyt koronakriisissä. Sijaisia joudutaan paikoin kierrättämään yksiköstä toiseen vastoin viranomaisten ohjeita.

Tällainen kuva muodostuu Ylen kyselystä, johon on vastannut noin sata hoitajaa ja omaista. Yle on saanut myös useita yhteydenottoja aiheesta.

Hoivakodeissa on ollut jo aikaisemmin kova pula työntekijöistä. Koronaepidemiassa tilanne on pahentunut entisestään, koska kymmeniä ellei satoja hoitajia on joutunut karanteeniin tai saanut koronatartunnan.

Pelkästään Helsingissä jo viime viikon alussa lähes 80 vanhusten asumisyksiköissä työskentelevää hoitajaa oli sairastunut koronaviruksen aiheuttamaan COVID19-tautiin. Karanteeniin joutuneiden määrä on luultavasti moninkertainen. Jos yksi työntekijä saa tartunnan, on mahdollista, että koko hoitotiimi määrätään karanteeniin.

Koronakriisi on johtanut jopa tilanteisiin, joissa lähes kaikki yhden yksikön vakityöntekijät on pitänyt korvata väliaikaisesti sijaisilla. Yle on nähnyt tällaisen työtilauslistan liittyen Helsingin kotihoitoon.

Työvoimapula ja henkilökunnan poissaolot ovat johtaneet siihen, että useissa hoivakodeissa on kutsuttu hätiin entistä enemmän sijaisia. Usein näitä sijaisia on kierrätetty saman yksikön eri osastojen ja myös eri hoivakotien välillä.

“Hoitajat hyppivät ihan kaikilla osastoilla”

Monet Ylen kyselyn vastaajista ovat huolissaan siitä, että työvoiman jatkuva vaihtuvuus kasvattaa koronan leviämisriskiä hoivakodeissa.

Yle uutisoi viime viikolla, miten koronaepidemia räjähti käsiin Suomen hoivakodeissa alle kahdessa viikossa. Suuri osa koronakuolemista on tapahtunut hoivakodeissa.

Vanhukset eivät pääsääntöisesti liiku hoivakodista mihinkään, joten usein koronatartunta tulee henkilökunnan kautta. Tauti voi levitä myös oireettomilla henkilöillä. Kyselyn perusteella hoitajia on tullut töihin toisinaan flunssaisena esimiesten painostuksesta.

Sijaisten kierrättäminen hoivapaikkojen välillä on myös sosiaali- ja terveysministeriön (siirryt toiseen palveluun) ja THL:n korona-ajan ohjeiden vastainen (siirryt toiseen palveluun). Ohjeiden mukaan henkilöstön vaihtuvuus hoivakodissa pitää olla minimissä, jotta tartuntariski vähenisi. Samojen hoitajien pitäisi työskennellä vain yhdessä yksikössä.

Myös vanhuksen hoidosta pitäisi vastata sama hoitaja tai hoitajat, jotta kontaktit jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Näin ei aina tapahdu.

– Meillä hoitajat hyppivät ihan kaikilla osastoilla. Se korona saatetaan viedä sitten joka puolelle. Siitä on työnantajalle yritetty viestittää, että se ei tässä tilanteessa ole järkevin tapa. Vastaus on ollut, että pakko, koska on niin paljon puutetta työntekijöistä, sanoo Turussa isossa vanhusten hoivakodissa työskentelevä hoitaja.

– Keikkalaisia tulee milloin mistäkin. Osalla ei ole hoitokoulutusta, lääkelupia tai osaamista. Yksi henkilö hoitaa pahimmillaan yli 40 asukasta viikossa. Sijaisten määrä meillä on aina iso, mutta tässä tilanteessa se on kasvanut valtavasti.

Yle on varmistanut tätä juttua varten haastateltujen hoitajien ja omaisten henkilöllisyyden. He haluavat pysyä nimettöminä asian arkaluonteisuuden takia.

“Hoitajat hoitavat asukkaat, pyykit, tiskit ja roskat”

Turun vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualuejohtaja Sari Ahonen sanoo, että kun hoitajia joutuu karanteeniin, korvaavan hoitohenkilöstön saaminen on vaikeaa. Toistaiseksi tilanteista on selvitty, koska tapauksia on ollut vielä Turussa vähän.

Ahosen mukaan Turussa pyritään siihen, että hoitajat pysyvät samassa paikassa.

– Olemme käyneet välitysfirmojen kanssa neuvotteluja ja etsineet keinoja, että sijaisten liikkuvuus olisi mahdollisimman vähäistä, Ahonen toteaa.

Hänen mukaansa kaupunki ei voi kuitenkaan kieltää ketää keikkailemasta eri hoivakodeissa, ja jonkin verran työntekijöitä on liikkunut eri yksiköiden välillä.

Kaupunki ei aina tiedä, missä sijainen on ollut hommissa, eikä sijaisella ole tätä tietoa velvollisuutta kertoa.

Helsingissä hoivakodeissa on kuollut koronaan kymmeniä vanhuksia. Helsinkiläisessä palvelutalossa työskentelevä hoitaja kertoo, että arki työpaikalla on muuttunut kaoottiseksi. Osa kollegoista on joutunut karanteeniin.

– Koko ajan on eri hoitajat. Juostaan kolmessa kerroksessa, ja sijaiset kiertävät ympäri kaupungin paikkoja. Pyykkiä ei pese kukaan kuin satunnaisesti. Hoitajat hoitavat asukkaat, pyykit, tiskit ja roskat. Saattohoitopotilaat on hylätty. Avustajia ei ole.

Helsingin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi sanoo, että täysin samat hoitajat eivät pysty hoitamaan vanhuksia jaksotyön vuoksi. Hoitajat toimivat kuitenkin tiimeissä, jotka pyrkivät keskittymään samoihin vanhuksiin. Samoin toimitaan sijaisten kanssa.

Meripaaden mukaan Helsinki on saanut hoivakoteihin koronan aikana työntekijöitä niistä kaupungin yksiköistä, joiden toiminta on väliaikaisesti keskeytetty. Siitä huolimatta hoivakotien kaikkiin työvuoroihin ei ole aina löytynyt sijaisia.

Työntekijöitä haalittu hätiin päiväkodeista ja koulun penkiltä

Lähi- ja perushoitajien liiton Superin puheenjohtajan Silja Paavola vahvistaa hoivakotien sijaistarpeen kärjistymisen koronakriisissä.

Kyseessä on kaksipiippuinen ongelma. Ensinnäkään hoitajia ei hakeudu tarpeeksi töihin liikkumisrajoitusten ja koronapelkojen vuoksi. Toisaalta työnantajat pelkäävät palkata työvoimaa ulkopuolelta tartuntariskin vuoksi.

– Alimitoituksella mennään koko ajan monissa paikoissa, Paavola sanoo.

Hoivakoteihin etsitään työvoimaa henkilöstövuokrausfirmojen kautta ja opintojensa alkuvaiheessa olevista alan opiskelijoista.

Apuvoimia hoivakoteihin on haalittu myös päiväkodeista, joissa työskentelee paljon lähihoitajakoulutuksen saaneita.

Superiin on tullut lukuisia yhteydenottoja, joiden mukaan uusia tulijoita ei ole perehdytetty tehtäviinsä.

Paavolan mielestä varsinkin opiskelijoille pitäisi selittää esimerkiksi suojautumisen merkitys hyvin tarkkaan eikä alkuvaiheen opiskelijaa pidä ottaa mukaan hoitamaan koronapotilasta.

– Jos ei ole kunnollista perehdytystä, ollaan ihan suossa.

Suojavarusteita käytetään tai ei käytetä

Viranomaisohjeiden mukaan hoivakodeissa tulee käyttää aina oireettomien vanhusten kanssa lähikontaktissa kirurgista suu-nenäsuojainta. Jos niitä ei ole saatavilla, myös pestävä tai kertakäyttöinen kankainen suojain käy. Jos vanhus oireilee tai on saanut tartunnan, hoitajan pitää pukea lisäksi suojakäsineet.

Ylen kyselyn perusteella suojavarusteista on hyvin kirjavat käytännöt hoivakodeissa. Monissa yksiköissä ei vastausten mukaan käytetä edelleenkään mitään suojaimia, kun ollaan kontaktissa vanhusten kanssa.

– Kasvosuojaimia käytetään vain, jos asukkaalla on todettu virus. Käytössä ovat kertakäyttökäsineet ja essut. Käsidesiä on esillä paljon. Kasvosuojaimista yksikön johtaja sanoi, että jos niitä käytettäisiin joka päivä, ne eivät riittäisi kun tulee paha tilanne, sanoo vantaalaisen palvelutalossa asuvan vanhuksen omainen.

– Vain altistuneiden kanssa käytetään essuja ja maskeja, jotka ovat päällä koko päivän. Sairastuneiden luo mennään suojatakin kanssa, jos niitä on. Kaikki ovat altistuneita, kertoo helsinkiläinen hoitaja.

Toisaalta monessa vastauksessa sanotaan suojavarusteiden riittävän mainiosti. Parissa vastauksessa mainitaan, että varusteita on jopa varastossa.

Superin Paavolan mielestä koronaviruksen leviämisen ymmärtämisen lisäksi suojavarusteiden asianmukainen käyttö on etusijalla, jos tauti halutaan pysäyttää.

– Pitäisi olla kunnon vermeet ja kertakäyttöiset maskit. Ei ole mahdollista käyttää yhtä maskia koko työpäivän ajan, se on absurdi ajatus. Silloin ei ole enää edes ymmärrystä siitä, miten virus leviää.

Ylen nettikysely avattiin netissä ennen pääsiäispyhiä. Kyselyyn vastasi 101 hoivakotien työntekijää ja asukkaiden omaista.

