Arabiemiraatit aikoo testata kaikki kansalaisensa koronaviruksen varalta, kertoo uutiskanava al-Arabiya

Arabiemiraatit ilmoitti mittavista laajennuksista koronaviruksen testaamiseen. Uutiskanava al-Arabiyan (siirryt toiseen palveluun) mukaan Persianlahden rannikolla sijaitseva valtio aikoo testata kaikki kansalaisensa ja maan vakinaiset asukkaat.

Kuluneen vuorokauden aikana on maan terveysviranomaisten mukaan varmistettu 484 uutta tartuntaa ja tehty 25 795 koronatestiä, kertoi Farida Al Hosani televisiossa al-Arabiyan mukaan.

Kaikkiaan koronavirustapauksia on rekisteröity maassa 7 265, ja 43 ihmistä on kuollut koronaviruksen takia.

Liikkumisrajoitusten ohella Arabiemiraateissa on suljettu ostoskeskuksia, lakkautettu pääosa alueella liikennöivistä lennoista sekä rajoitettu ravintoloiden toimintaa.

Islanti edelleen ahkerimpia testaajia

Worldometer's-sivuston koronaseurannan mukaan (siirryt toiseen palveluun) lukumääräisesti eniten koronatestejä on tähän mennessä tehty Yhdysvalloissa, jossa niitä on tehty lähes 3,9 miljoonaa. Jos testausmäärät suhteuttaa väkilukuun, eniten koronatestejä on tähän mennessä tehty Islannissa, jossa miljoonaa asukasta kohden on testattu reilut 126 000 ihmistä.

Arabiemiraateissa on lähes 9,9 miljoonaa asukasta (siirryt toiseen palveluun). Tällä hetkellä ei ole tiedossa, millä aikataululla testaukseen ryhdytään.

Asiasta on uutisoinut myös muun muassa uutistoimisto Bloomberg (siirryt toiseen palveluun).

