Herätys: Trump keskeyttää maahanmuuton, korona uhkaa romuttaa hallitusohjelman, isot elokuvateatteriketjut vaikeuksissa

Trump: Maahanmuutto Yhdysvaltoihin keskeytetään

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo keskeyttävänsä toistaiseksi maahanmuuton Yhdysvaltoihin. Trump kertoo asiasta tviitissä ja viittaa "näkymättömään vastustajaan", ilmeisesti koronavirukseen. Hän sanoo allekirjoittavansa asiasta presidentin asetuksen. Trump ja Yhdysvaltain presidentinhallinto eivät ole toistaiseksi kommentoineet, mitä maahanmuutto-ohjelmia ilmoitus tarkalleen koskee.

Hallitus ja oppositio iskevät yhteen eduskunnassa – julkisen talouden koronakriisi uhkaa romuttaa hallitusohjelman uudistuslupaukset

Koronatilanne aiheuttaa paineita hallitusohjelman muokkaamiseen. Lauri Heikkinen / Valtioneuvoston kanslia

Eduskunnassa keskustellaan tänään valtion ja kuntien lähivuosien talousnäkymistä ja hyvinvointi-Suomen kohtalosta koronakriisin varjossa. Opposition ohella myös elinkeinoelämä ja kunnat ovat vaatineet hallitusta lykkäämään vanhusten hoitajamitoitusta ja oppivelvollisuuden pidentämistä koskevia uudistuksiaan.

Selviääkö Suomen elokuvateatteriverkosto koronaepidemiasta?

Pienet elokuvateatterit voivat pärjätä tilanteessa isoja paremmin. Henrietta Hassinen / Yle

Elokuvateatteriverkosto voi näyttää koronaepidemian jälkeen toisenlaiselta kuin nyt. Esimerkiksi Finnkinon amerikkalainen emoyhtiö AMC on talousvaikeuksissa. Elokuvateatteriliitossa uskotaan, että pienet elokuvateatterit voivat pärjätä tilanteessa isoja paremmin.

Jättimäisten tuulimyllyjen vastustuksessa ei ole kyse vain rahasta, vaan myös kodista ja rauhasta

Tuulivoima herättää vastustusta Tornionjokilaaksossa. Antti Ullakko / Yle

Uusiutuvan energiantuotannon tarve lisääntyy, jotta hallituksen ilmastotavoitteisiin päästään. Samalla tuulipuistojen vastustus on kiihtynyt. Tornionlaaksossa Tuuliwatti Oy haluaa rakentaa kymmeniä uusia, jopa 300-metrisiä myllyjä. Alueen asukkaat pelkäävät voimaloiden melun tekevän kylät asuinkelvottomiksi.

Koronavirus on ajanut Aurinkorannikon suomalaisyrittäjiäkin ahdinkoon

Moni Aurinkorannikon suomalaisyrittäjä on päätynyt panemaan lapun luukulle koronakriisin takia. Luna Parviainen

Yli 20 vuotta Fuengirolassa toimineen meikkikoulun johtaja Luna Parviainen kertoo, että vielä maaliskuussa uskottiin, että kevään kurssi pidetään, ilmoittautuneita oli paljon. Sitten iski koronapandemia, kurssi peruuntui ja yrityksen kauppa uudelle omistajalle kaatui. Sittemmin moni muukin Aurinkorannikon suomalaisyrittäjä on päätynyt panemaan lapun luukulle, vaikka varsinaisesta konkurssiaallosta ei vielä voikaan puhua.

Etelään lämpöä

Yle

Sää on laajoilla alueilla poutaista ja aurinkoista. Lämmintä etenkin maan länsiosassa. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista, Koillis-Lapissa päivällä navakkaa ja puuskaista. Päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10–15 ja pohjoisosassa 4–10 astetta. Ruohikkopalojen vaara on suuri Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Uudenmaan maakunnissa.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.