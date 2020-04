Kerrankin hyvä uutinen: Lomautettujen pelättiin saavan rahansa vasta vuodenvaihteessa, mutta tilanne näyttääkin paljon paremmalta – ainakin vielä

Ylen selvityksen mukaan jopa suurin työttömyyskassa YTK on pystynyt toistaiseksi maksamaan päivärahat ajoissa.

Lomautetut suomalaiset ovat saaneet päivärahansa huomattavasti nopeammin kuin mitä vielä vähän aikaa sitten pelättiin. Tämä selviää Ylen selvityksestä isoille suomalaisille työttömyyskassoille.

Koronaviruspandemian takia monet yritykset ovat joutuneet lomauttamaan henkilöstöään. Suomessa on tullut kuukaudessa uusia lomautettuja noin 155 000, selviää työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Vielä huhtikuun alussa Suomen suurin työttömyyskassa YTK varoitti vakavista ruuhkista työttömyysetuuksien käsittelyssä. Loimaan kassana tunnettu YTK varoitti, että hakemusmäärä saadaan käsiteltyä vasta ensi vuoden alkuun mennessä.

Päivärahat otetaan YTK:ssa käsittelyyn tällä hetkellä kuitenkin noin 17 päivän ajassa. Sekin on toki pitkä aika odottaa etenkin pienituloiselle.

Päätös etuudesta pitää antaa lain mukaan 30 päivässä. YTK on tähän mennessä pystynyt käsittelemään hakemustulvan tässä ajassa ja jopa sen alle. Päiväraha maksetaan saman tien, kun päätös on tehty.

– Tilanne on hakemuskäsittelyssä tällä hetkellä normaali. Suunniteltujen ja jo tehtyjen toimien avulla uskomme pystyvämme toimimaan jatkossakin siten, ettei kestämätöntä viivettä jäsenillemme tule, YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki sanoo.

Viive on vielä pienempi monella muulla kassalla. Suomen toiseksi isoin työttömyyskassa KOKO edustaa korkeasti koulutettuja. Se käsittelee nyt viikko sitten saapuneita hakemuksia. Pienemmät työttömyyskassat ovat usein tätäkin nopeampia.

JHL-työttömyyskassa käsittelee nyt jopa viisi päivää sitten saapuneita lomautushakemuksia, mutta kassalla ei ole ollut vielä hakemuspiikkiä.

Hakemusmäärät yli kymmenkertaisia

Kassat ovat selviytyneet toistaiseksi suhteellisen nopeasti, vaikka hakemustulva on ollut valtava. Viime viikkoon mennessä esimerkiksi YTK oli saanut vajaat 12 000 uutta ensimmäistä lomautukseen liittyvää päivärahahakemusta. Hakemusmäärät ovat nyt yli 15-kertaiset verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan.

Toiseksi suurimpaan KOKO-kassaan on saapunut huhtikuun alusta lukien noin 3 400 ensihakemusta. Saapuneiden hakemusten määrä on kymmenkertainen viime vuoteen verrattuna.

Myös PAMin työttömyyskassassa hakemukset ovat yli kymmenkertaistuneet. Huhtikuun aikana on tullut noin 14 000 uutta hakemusta ja tahti vain kiihtyy. Viime vuonna hakemuksia tuli koko vuonna yhteensä vajaat 20 000.

– Tällä hetkellä vanhin alkava hakemus on tullut noin kolme viikkoa sitten, PAMista sanotaan.

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa käsittelee hakemukset nyt 2–3 viikon sisällä. Kasvu hakemuksissa on ollut 15 prosenttia.

Tilanne ei vielä niin paha kuin pelättiin

Pahimmat skenaariot eivät ole hakemustulvasta huolimatta toteutuneet.

YTK:n arvio rahojen viipymisestä vuodenvaihteeseen tehtiin jäsenistön kyselyn mukaan. Maaliskuun lopussa tehdyn kyselyn perusteella lomautusuhkaa koki jopa 100 000 YTK:n jäsentä.

Tämä uhka ei ole ainakaan vielä realisoitunut. Työttömyyspäivärahahakemuksia on tullut tasaisena virtana, eikä lomautusten määrä ole ollut niin paha toistaiseksi kuin pelättiin.

Lisää työntekijöitä palkattu

Työttömyyskassat ovat myös tehneet paljon töitä, että pysyisivät aikataulussa.

PAMin työttömyyskassassa on rekrytoitu lisää työntekijöitä ja tehty ylitöitä. Lisäksi ammattiliiton työntekijät ovat avustaneet työttömyyskassan työntekijöitä.

YTK:lla ensimmäiset 16 uutta työntekijää ovat jo töissä. Kevään aikana palkataan useita kymmeniä työntekijöitä lisää. Yhtiö on tehostanut perehdyttämistä ja hakemuskäsittelyprosessia. Uusi versio sähköisestä asiointipalvelusta helpottaa hakemustulvassa.

Jos iso osa työttömyyskassan henkilöstöä sairastuu koronaan, hakemusten käsittely viivästyisi. Siksi yhtiö jatkaa etätöitä näillä näkymin elokuuhun asti.

KOKO-kassan kassanjohtaja Outi Mäki sanoo, että työntekijöitä on palkattu lisää ja palkataan yhtä.

– Tilanne on vaikea sekä kassan jäsenille että kassalle. Jäsenten työtilanne muuttui erittäin nopeasti, joten muuttuneeseen tilanteeseen sopeutuminen vie aikaa meillä kaikilla. Lisäksi koronaan liittyvä sairastumisriski aiheuttaa huolta ja hankaloittaa esimerkiksi kassan uusia rekrytointeja, Mäki sanoo.

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan kassanjohtaja Anja Tikka kertoo, että toukokuussa aloittaa neljä uutta työntekijää. Henkilökunta on Tikan mukaan kovan paineen alla.

JHL-työttömyyskassan hakemukset ovat kasvaneet maltillisesti. Silti työntekijöitä on lisätty. JHL on jopa mainostanut muille, (siirryt toiseen palveluun) että työttömyyskassaa voi vielä vaihtaa ennen työttömyyttä jonojen välttämiseksi. Piikki on suunnattu lähinnä YTK:n suuntaan.

Muista laittaa kaikki liitteet mukaan

YTK arvioi, että tulevina viikkoina lomautushakemusten määrät kasvavat edelleen. Käsittelyaika venyy YTK:ssa pisimmillään uuden arvion mukaan vain joitakin viikkoja. Tilanne elää kuitenkin jatkuvasti.

Samaa arvioi myös KOKO-kassa.

– Hakemusten käsittelyä helpottaa ja nopeuttaa selvästi se, että niissä on valmiina kaikki tarvittavat liitteet. Silloin hakemus saadaan yleensä käsiteltyä kerralla pois maksuun, Outi Mäki neuvoo.

PAM neuvoo, että jos maksatus viivästyy ja rahat uhkaavat loppua, voi Kelalta hakea toimeentulotukea.

Hakemusten käsittelyä on nopeutettu Suomessa sillä, että omavastuuaika on poistunut koronan takia.

JHL:n työttömyyskassan kassanjohtaja Pasi Koskinen tehostaisi vieläkin maksatusta. Peruspäivärahan voisi Koskisen mukaan maksaa automaattisesti ja päälle ansiopäivärahan sitten kun hakemus on käsitelty.

– Ansiopäivärahan käsittely nopeutuu merkittävästi, jos työttömyyskassalla olisi lainsäädännössä mahdollisuus hyödyntää tulorekisterin suppeita tulotietoja ansiopäivärahan tason määrittelyssä. Työnantajat ilmoittavat suppeat tiedot laajasti jo nyt. Erillisiä palkkatodistuksia ei tarvittaisi ja maksatusta huomattavasti hidastavilta lisäselvityksiltä vältyttäisiin, Koskinen ehdottaa.

