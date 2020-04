Itärajan pikkukaupunki otti käyttöön isot panokset – osti Helsingin Sanomien etusivun mainostaakseen uusia koulujaan

Reilun 26 000 asukkaan Imatraräväyttitoissapäivänä sunnuntaina, kun kaupungin mainos loisti valtakunnan suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien etusivulla.

Sama mainos oli myös Lappeenrannassa ilmestyvän Etelä-Saimaan etusivulla. Lisäksi se näkyy lähiajat pääkaupunkilaisten somekanavissa sekä Helsingin Sanomien digitaalisissa julkaisuissa.

Mainoksessa Imatra viestii, miten se haluaa tarjota kaikille lapsille hyväkuntoiset koulut.

Tasavertainen, laadukas ja terve oppimisympäristö jokaiselle imatralaiselle lapselle ja nuorelle Imatran kaupunki mainoksessaan Helsingin Sanomissa

Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtajan Anna Helmisen (kok.) mukaan Imatralla oli vielä muutama vuosi sitten yhdeksän koulua. Nyt ne kaikki yhdistetään kolmeen eri puolilla kaupunkia oleviin uusiin rakennukseen, joihin tulevat niin esikoulu, alakoulu kuin yläkoulukin. Rakennuksista kaksi on jo valmistunut ja kolmas valmistuu vuoden kuluttua.

– Meillä on tarjota kaikille koululaisille uudet terveet tilat. Totesimme, että se on jotain sellaista, joka kannattaa kertoa ja josta sopii muidenkin ottaa mallia. Se on asia, josta meidän sopii olla ylpeä, kertoo Helminen.

Taistelu asukkaista

Imatra on monen muun suomalaiskaupungin tavoin kärsinyt asukkaiden vähenemisestä. Viime vuosina määrä on tippunut 300–400 asukkaalla joka vuosi.

Anna Helmisen mukaan Imatralle on muuttanut yhtä paljon ihmisiä kuin kaupungista on muuttanut pois. Väkiluvun väheneminen on seurausta kaupungin ikärakenteesta.

– Kuolleita on enemmän kuin syntyviä, sanoo Helminen.

Uusia imatralaisia syntyy koko ajan vähemmän. Alle 20-vuotiaita asuu kaupungissa nyt noin 4 600, mutta Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2030 enää alle 3 400.

Koulu potenssiin kolme oli mainoksen teemana. Petri Kivimäki/Yle

– Valitettavasti ne ennusteet ovat viime vuosina liiankin hyvin toteutuneet. Siksi me päätimme panostaa elinvoimapuolelle, että saataisiin tänne uusia ihmisiä, kertoo Helminen.

Helppoja keinoja väkimäärän lisäämiseen ei ole.

– Lapsimäärän kehitys on yksi merkki elinvoimaisesta kunnasta. Kyllä meillä on kova halu saada lapsimäärän vähentyminen pysäytettyä. Vaatii kovia toimia, että saa väkiluvun pidettyä edes nykyisellä tasolla, pohtii Helminen.

Sosiaaliseen mediaan

Imatran kaupungin viestintäjohtaja Liisa Hupli-Oinonen kertoo, että ainakin verkkokävijäanalyysien perusteella kampanjan alku on ollut erittäin lupaava.

– Olemme saaneet kehuja. Toki aina näissä kampanjoissa osa kritisoi hintaa. Saimme Hesarin etusivun puoleen hintaan ja katsomme, että tämä summa kannattaa käyttää, kun markkinoimme lähes 80 miljoonan euron valtakunnallisesti merkittäviä kouluinvestointeja, kertoo Hupli-Oininen.

Hupli-Oinosen mukaan kampanjalla on kaksi tarkoitusta. Ensinnäkin kertoa Imatran uusista kouluista ja toiseksi kertoa kaupungin tarjoamista mahdollisuuksista potentiaalisille muuttajille.

– Tätä kampanjaa on suunniteltu jo syksystä asti, mutta kevään aikana esimerkiksi etätyön mahdollisuudet ja elämänlaatukysymykset ovat korostuneet. Sikäli juuri nyt on aika kertoa, mitä Imatralla on tarjota, kertoo Hupli-Oinonen.

Imatran Mansikkalaan toukokuussa valmistuvaan suurkouluun tulee tilat lähes 1 400 lapselle ja nuorelle. Lisäksi rakennukseen tulevat myös neuvola ja toimitiloja työväenopistolle ja yhdistyksille. Mikko Savolainen / Yle

Imatran kaupunki jatkaa mainoskampanjaansa vuoden loppuun saakka. Nyt painopiste on Googlessa, Facebookissa ja Instragramissa sekä Helsingin Sanomien digitaalisissa versioissa. Somemarkkinointi on kohdennettu pääkaupunkiseudulle.

– Artikkelimuotoon kirjoitettu maksettu mainos näkyy kahden viikon aikana noin 250 000 kertaa Hs.fi:n etusivulla toimituksellisen sisällön seassa. Olemme kohdentaneet nämä pääasiassa pääkaupunkiseudulle sekä Imatran lähialueen suurimpiin kaupunkeihin.

Kritiikkiä vastaan

Koko kampanjalle Imatra on varannut 75 000 euroa. Kampanjan hintaa on kritisoitu esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa. Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna Helmiselle se ei tullut yllätyksenä.

– Sehän on päivänselvää, että kritiikkiä tulee. Meillä ei kuitenkaan ole Imatralla tarkoitus iskeä hanskoja tiskiin, vaan aidosti taistella väestöennusteita vastaan.

Helminen uskoo, että viime viikkoina koronarajoitusten takia ihmiset ovat nähneet etätyön mahdollisuudet ja rohkaistuvat muuttamaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

– Se ei meidän mieltämme varsinaisesti lämmitä, että naapurikunnasta Imatralle muutettaisiin, vaan kyllä me tarvitsemme muuttajia tänne Etelä-Karjalan maakuntaan. Siksi on valittu muun muassa Hesarin etusivu, sanoo Helminen.