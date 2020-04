Suomi jatkaa kakkosena lehdistönvapaudessa – pandemia kaventaa sananvapautta, arvioi toimittajajärjestö

Suomi säilytti kakkossijansa maailman sananvapausindeksissä. Ykkösenä jatkaa Norja, kolmosena on Ruotsi ja nelossija meni Tanskalle.

Listaa kokoaa kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja järjestö (siirryt toiseen palveluun).

Suomi kipusi toiseksi viime vuonna parin notkahdusvuoden jälkeen.

Suomi piti lehdistönvapauden ykköspaikkaa vuodesta 2010, kunnes tipahti kolmanneksi vuonna 2017 ja neljänneksi vuonna 2018. Ensimmäisen notkahduksen aiheutti pääministeri Juha Sipilän Yleen kohdistama painostus ja toisen Puolustusvoimien Viestikoekeskusta koskeva uutisointi (siirryt toiseen palveluun), jonka jälkeen poliisi takavarikoi toimituksellista aineistoa.

Koronavirus vaikeuttaa median asemaa

Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan koronaviruksella on karuja vaikutuksia sananvapauteen. Pandemia esimerkiksi tekee lehdistönvapauden heikentämisen entistä helpommaksi erityisesti autoritaarisille maille.

Järjestön mukaan listalla huonosti sijoittuvat autoritaariset maat kuten Kiina (177.), Iran (173.) ja Unkari (89.) ovat koronan kylkiäisenä heikentäneet lehdistön toimintavapautta. Euroopan maista huolestuttaa myös Puola.

– Eurooppa on ollut sananvapauden perinteinen tukija ja on toki maanosien ykkönen nytkin. Kehitys on kuitenkin monin tavoin kielteistä. Unkari on EU:n suurin ongelma niin demokratian kuin sananvapaudenkin suhteen ja Puolan (62.) tilanne heikkenee myös, sanoo järjestön Suomen-osaston puheenjohtaja Jarmo Mäkelä.

Hän on huolissaan myös äärioikeiston vihakampanjoista toimittajia vastaan. Niitä järjestetään erityisesti Espanjassa, Italiassa, Itävallassa ja Kreikassa.

UPI:n Aaltola: Median rooli on osoittaa epäkohtia poikkeusaikoinakin

Mös Ulkopoliittisen instituutin (UPI) johtaja Mika Aaltola pelkää pandemian aiheuttamien poikkeustoimien vaikutuksia sananvapauteen.

– Median rooli vallan vahtikoirana on tärkeä, kun hallinnot toteuttavat kansalaisvapauksien rajoittamisia tavoilla, jotka saattavat jäädä elämään myös pandemiakriisin väistyttyä. Tämä on kaikkiaan erittäin huolestuttavaa, Aaltola sanoo tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Hän muistuttaa, että jopa Suomen kaltaisessa mallimaassa esiintyy valtiollisia ja yhteiskunnallisia paineita eräänlaiseen kuuliaisuuteen koronakriisin yhteydessä.

– Tutkivaa ja kriittistä journalismia saatetaan pitää yhteiskunnallisesti ongelmallisena tai epätoivottuna. Median rooli on kuitenkin osoittaa epäkohtia myös silloin, kun se on kiusallista, sekä tuoda esiin vallan vääristymiä kansalaisten ja viranomaisten tilannekuvan parantamiseksi, Aaltola sanoo.

Indeksin kärkimaat

1. Norja

2. Suomi

3. Tanska

4. Ruotsi

5. Hollanti

6. Jamaika

7. Costa rica

8. Sveitsi

9. Uusi-Seelanti

10. Portugal

Indeksin huonoimmat

171. Kuuba

172. Laos

173. Iran

174. Syyria

175. Vietnam

176. Djibouti

177. Kiina

178. Eritrea

179. Turkmenistan

180. Pohjois-Korea

World Press Freedom Index mittaa lehdistönvapautta 180 maassa. Indeksi mittaa moniarvoisuutta, median itsenäisyyttä, mediaympäristöä ja itsesensuuria, laillisia puitteita, läpinäkyvyyttä sekä uutisia ja informaatiota tuottavan infrastruktuurin laatua. Indeksi ei arvioi hallitusten politiikkaa.

Lue myös:

Parlamentti antoi Unkarin pääministerille Orbánille käytännössä yksinvallan

AP: Yleisradioyhtiöstä sylikoiran itselleen tehnyt Puolan johto antaa julkiselle palvelulle 450 miljoonaa euroa lisärahaa

Egypti pidätti neljä Turkin valtiollisen uutistoimiston työntekijää

Singaporen hallitus turvautui uuteen valeuutislakiin – Facebook lisäsi oikaisutekstin oppositiopoliitikon päivitykseen