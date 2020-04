95-bensa painui paikoin jo alle 1,2 euron – Tuliko mustasta kullasta nyt pysyvä halpatuote bensapumpulla, kun raakaöljyn hinta romahti?

Raakaöljyn hinta romahti eilen jopa negatiiviseksi Yhdysvalloissa ja öljymarkkina on ennennäkemättömässä heilunnassa. Työpaikkoja katoaa ja suuret öljy-yhtiöt kamppailevat lähes olemattoman kysynnän kanssa, sanoo norjalaisasiantuntija.

1. Bensan hinta on laskenut raakaöljyn halpenemisen takia, tuliko bensiinistä nyt aletuote myös Pohjoismaissa?

– No ei ihan, vaikka hinnat jonkin verran laskevat. Täytyy muistaa, että Suomessa, kuten muissakin Pohjoismaissa iso osa bensan ja dieselin hinnasta on valtiolle menevää veroa. Hinnasta vain noin 30–40 prosenttia on riippuvainen raakaöljyn maailmanmarkkinahinnasta.

Näin tätä täysin historiallista tilannetta kuvailee Nordea-pankin kestävän kehityksen vanhempi neuvonantaja Thina Margrethe Saltvedt Oslosta.

Lisäksi Pohjoismaat ovat melko suuria öljyntuojia, ja tällä hetkellä dollareissa käytävä öljykauppa on euromaille kalliimpaa, koska dollari on vahvistunut suhteessa euroon. Sieltä ei tule hintapaineita alaspäin.

Koronakriisi on historiallisen suuri ja kysyntää öljytuotteista on leikkaantunut, sanoo Nesteen operatiivinen johtaja Sami Oja. Toni Määttä / Yle

– Polttoaineiden kysyntää on leikkaantunut pois paljon ja koronakriisi on historiallisen suuri tekijä, kuvailee tapahtunutta öljynjalostusyhtiö Nesteen operatiivinen johtaja Sami Oja.

Öljynjalostajiin tilanne on vaikuttanut Yhdysvalloissa ja kapasiteettia on vähennetty, kun kysyntää ei ole. Nesteen Ojan mukaan Euroopassa yleisesti seurattuun Brent-laatuun Yhdysvaltain tapahtumat eivät suoranaisesti heijastu. Tosin Brentin hintakin on alkuvuodesta halventunut selvästi ja oli tänään välillä jo hieman alle 20 dollariin tynnyriltä.

Ojan mukaan suomalaisilla huoltoasemilla pumppuhinnat seuraavat maailmanmarkkinoilla raakaöljyn hinnanmuodostusta viiveellä.

– Mutta suomalaisilla huoltoasemilla on erilaisia viivetekijöitä, kuten verotus. Ja täytyy muistaa, että paikallismarkkinat ovat ihan oma, erillinen markkinansa, eikä samanlainen kuin kansainvälinen öljymarkkina.

Polttoaineiden hintoja seuraavan Polttoaine.net-verkkosivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan 95-oktaaninen bensa on halventunut joillakin Suomen jakeluasemilla jo alle 1,20 euron litralta.

Ohessa Tilastokeskuksen keskihintoja kymmeneltä vuodelta. Keskihinta kertoo kaikkien hintojen keskiarvon.

Samuli Huttunen / Yle

2. Jatkuuko tämä pitkään?

– Riippuu siitä kuinka kauan tämä kestää ja minkä muotoista toipumista ennustetaan: V:n, U:n vai L:n, Oja pohtii.

Koronaviruksen aiheuttamat matkustusrajoitukset ovat sulkeneet lähes täysin monia maita, eikä tilanteen kestosta voi sanoa mitään varmaa.

On vaikea arvioida, kuinka kauan tässä sulkeutuneisuuden tilassa ollaan, jossa monet suuret valtiot ovat käytännössä suljettuja, eivätkä ihmiset liiku, liikenne rullaa tai lentokoneet lennä.

– Kaikki riippuu koronakriisistä ja siitä milloin taloudet alkavat taas avautua, Saltvedt sanoo.

3. Minkälaiset yritykset kärsivät tästä eniten?

– Eniten kärsivät luonnollisesti suuret öljy-yhtiöt, mutta vahinkoa aiheutuu myös teollisuudelle ja yrityksille, jotka ovat kytkeytyneet öljyntuotantoon, arvioi Saltvedt.

Kun raakaöljyn WTI-hinta romahti jopa negatiiviseksi eilen, vaikuttaa se suurten öljy-yhtiöiden investointitasoon. Heijastusvaikutus laajemminkin öljy- ja kaasualalla on suuri, sanoo pitkään öljyalaa seurannut Nordea-pankin asiantuntija.

Suuria öljy-yhtiöitä on Saudi-Arabian öljy-yhtiö Aramco, joka on juuri listautunut Riadin pörssiin. Yhdysvalloissa isoja ovat Exxon Mobil, Total SA ja Chevron. Venäläisistä tunnetaan muun muassa Rosneft ja Lukoil, jolla on Teboil-asemaverkosto Suomessakin

4. Meneekö nyt työpaikkoja alta meillä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa?

– Kyllä työpaikkoja lähtee erityisesti niillä aloilla, jotka ovat suoraan yhteydessä öljy- ja kaasuteollisuuteen, Saltvedt sanoo.

Öljynjalostamot ovat suoraan yhteydessä öljyntuontantoon. Suomalainen valtionyhtiö Neste on muun muassa maailman suurin uusiutuvan dieselin tuottaja.

Nyt ollaan tilanteessa, jossa on valtava ylitarjonta, kun kysyntää ei ole. Ja raakaöljyvarastot lainehtivat piripintaan Yhdysvalloissa.

Koronavirus, liikkumisen rajoitukset ja talouden lähes täydellinen pysähtyminen on rampauttanut eritoten Yhdysvaltoja, missä WTI-laadun maailmanmarkkinahinta rysähti maanantaina historiallisesti jopa 37 prosenttia miinukselle. Sijoittajat halusivat päästä eroon öljystään, kun futuurisopimukset umpeutuivat, ja öljyn pelättiin jäävän käsiin. He siis käytännössä maksoivat siitä, että pääsivät öljystä eroon.

Euroopassa yleisesti käytetty Brent-öljy ei ole romahtanut läheskään niin paljon kuin WTI-laatu,vaikka sekin on halventunut tänään noin kymmeneksen, kertoo Nordean asiantuntija Oslosta.

WTI-laadusta on hävinnyt huhtikuussa 30–40 prosenttia. Ja toukokuu on yhtä synkeä.

– Tätä ei ole koskaan tapahtunut historiassa, Saltvedt suorastaan huudahtaa.

Samuli Huttunen / Yle

Nesteen Oja muistuttaa, että kyse on Yhdysvaltain sisämarkkinoita koskevasta erityisestä piirteestä, että varastot ovat täyttyneet näin suuressa mittakaavassa.

Pohjoismaista eniten vahinkoa koituu Norjalle mutta myös Tanskalle, joka myös tuottaa öljyä.

5. Kuinka isosta hermostuneisuudesta on kyse maailman öljymarkkinoilla?

– Valtavasta, koska emme tiedä, milloin koronakriisi alkaa helpottaa, sanoo Saltvedt ykskantaan.

– On liikeellä sijoittajia, jotka voivat olla aika nopeita liikkeissään, koska heillä ei ole omaa fyysistä intressiä markkinaan, sanoo Oja.

Raakaöljystä ja öljytuotteista ei ole kysyntää, eikä kukaan oikein osaa sanoa, milloin sitä syntyy.

Ja vaikka öljyntuottajamaat OPEC, Venäjä, yhdysvallat ja G-20 maat ovat sopineet tuotannon rajoituksista, se ei ole käytännössä toteutunut. Varastot täyttyvät uhkaavasti. Jossain vaiheessa tuottajamaat joutuvat ehkä leikkaamaan tuotantoaan tämän ison ongelman edessä.

Tällä hetkellä öljyn maailmanmarkkinoilla ihmetellään, palaako mustan kullan kysyntä koskaan aiemmalle tasolle, vai onko edessä isommat muutokset lentomatkustamisen ja muun liikenteen vähentyessä ehkä pysyvämmin.

