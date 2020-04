WHO: Vasta parilla prosentilla ihmisistä on koronan vasta-aineita elimistössään

Tutkimustieto vasta-aineista on toistaiseksi vähäistä.

Vasta kaksi - kolme prosenttia maailman väestöstä on saanut elimistöönsä koronaviruksen vasta-aineita, kertoi Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Tedros Ghebreyesus Genevessä pitämässään tiedotustilaisuudessa maanantaina. Uutisen kertoo brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Tieto tarkoittaa, että maailmanlaajuisen laumasuojan luominen koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19-tautia vastaan on vasta alkuvaiheessaan.

Laumasuoja tarkoittaa, että riittävän suuri määrä ihmisiä on saanut infektion, joka on tuottanut heidän elimistöönsä vasta-aineita. Näiden vasta-aineiden avulla he ovat vastustuskykyisiä taudille, jolloin vasta-aineettomat ovat paremmassa suojassa sairastumiselta.

Koska laumasuojan tuoma turva on vielä olematon, WHO kehottaa valtioita ylläpitämään määräyksiä, jotka rajoittavat ihmisten välisiä kontakteja.

– Rajoitusten purkaminen ei lopeta epidemiaa missään maassa. Ihmisten liikkumisen ja yritystoiminnan rajoittaminen voi auttaa epidemian hillitsemisessä, Tedros Ghebreyesus sanoi.

Tutkimustieto on niukkaa

WHO:n tekninen johtaja Maria Van Kerkhove sanoo järjestön yllättyneen siitä, miten pieni osa ihmisistä on tähän mennessä saanut infektion. Toisaalta hän painottaa, että tutkimustieto asiasta on hyvin vähäinen.

Samalla on myös todettava, ettei käytössä ole vielä varmaa testiä, joka varmistaisi, että ihminen on saanut immuniteetin ja on turvassa uudelta infektiolta, Van Kerkhove kertoi.

Hollannissa verenluovuttajilta saaduista näytteistä havaittiin, että koronaviruksen vasta-aineita oli kolmella prosentilla ihmisistä. Verenluovuttajat eivät silti ehkä edusta väestöä keskimäärin, koska verenluovuttajien tulee olla terveitä.

Toisaalta Kalifornian Santa Clarassa viime viikolla julkistettujen alustavien tutkimustietojen mukaan vasta-aineita löydettiin jopa 50 – 80 kertaa enemmän kuin viranomaiset olivat olettaneet. Tämä viittaisi siihen, että väestön infektoitumisasteessa voi olla suuria paikallisia eroja.

WHO:n tähän saakka keräämien tutkimustietojen mukaan laumasuoja voisi olla pisimmälle kehittynyt Saksassa ja Ranskassa, joissa vasta-aineita on löydetty 14 prosentilta tutkimuksiin osallistuneista. Muissa maissa prosenttiosuudet ovat olleet yksinumeroisia.

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Suomessa 146 uutta tartuntaa, Ruisrock perutaan, hoitajat Ylelle: Hoivakodeissa kaaosta, Venäjän koronaluvut synkkenevät entisestään