Yrittäjä keksi nokkelan ratkaisun koronan vietyä asiakkaat: luontohotellin voi vuokrata yhden huoneen hinnalla

Limingan kuuluisalla lintulahdella keksittiin aivan erityinen ratkaisu koronan tyhjennettyä tilauskirjat: koko hotellin voi nyt vuokrata arkisin omaan käyttöön yhden huoneen hinnalla.

– Yleensä matkanjärjestäjät ovat varanneet hotellin huhti-toukokuulle kokonaan, mutta nyt varaukset on peruttu, kertoo hotelli Liminganlahden asiakaspäällikkö Sari Peltomäki.

Hotelli Liminganlahden asiakaspäällikkö Sari Peltomäki keksi idean koko hotellin vuokraamisesta yhden huoneen hinnalla. Marko Väänänen / Yle

Vain viikonlopuille oli jäänyt muutamia yksittäisiä tilauksia, mutta arkipäiville ei majoittujia ollut tulossa. Niinpä Peltomäen mielessä syntyi erikoinen ajatus: jospa arkipäivinä vuokrataankin koko hotelli yhden huoneen hinnalla.

– Vietin täällä yön perheeni kanssa ja mietin, että olisipa mahtava, jos muutkin pääsisivät kokemaan tämän. Siitä se idea sitten lähti.

Sovittuaan asiasta Limingan kunnan omistaman hotellin johtajan kanssa, Peltomäki postasi someen tarjouksen. Se levisi saman tien laajasti.

Hotelli toimii Limingan luontokeskuksen yhteydessä, mutta nyt senkin näyttelytila on suljettuna, kuten myös hotellin ravintola ja myymälä. Aamupala on nyt valmiina huoneen jääkaapissa, joten asiakkaiden ei tarvitse välttämättä olla tekemisissä edes henkilökunnan kanssa. Marko Väänänen / Yle

Pian myös lehdet tarttuivat aiheeseen (siirryt toiseen palveluun) (Kaleva). Sen jälkeen puhelin onkin pirissyt ja koko kevätkausi myytiin lähes hetkessä loppuun. Näillä näkymin tämän hetkinen järjestely jatkuu toukokuun loppuun saakka.

Koronatilanteen kehitys ratkaisee, miten kesäaikana toimitaan.

Korona koettelee rajusti majoitusalaa

Koronan takia hotellien käyttö on vähentynyt rajusti. Matkailu- ja ravintolapalveluiden yhteisen etujärjestön MaRan mukaan neljä viidestä hotellista on kiinni (siirryt toiseen palveluun)ja avoinna olevien hotellienkin käyttöaste on romahtanut muutamaan prosenttiin. Muutamissa hotelleissa huoneita on ruvettu vuokraamaan esimerkiksi etätyöpisteiksi.

Sari Peltomäen mukaan isoille hotelleille toimintatavan muutos ei ole ihan yhtä helppoa kuin pienelle. Pienen hotellin toiminta on luonnollisesti pienimuotoisempaa, sen vuoksi toimintaa voidaan muuttaa helpommin.

– Ei tässä tienesteille päästä, mutta mielellään tarjoamme tämän kokemuksen. Ehkä he tulisivat uudestaan, kun koko paikka on auki.

Uusi yöpyjä majoitetaan aina eri huoneeseen kuin edellinen asiakas. Lisäksi koko hotelli puhdistetaan tarkkaan asiakkaiden välillä. Marko Väänänen / Yle

Vaikka koko hotelli onkin varattu yksityiskäyttöön, on huoneista käytettävissä aina vain yksi kerrallaan. Eri huoneiden käytön välillä pidetään mahdollisimman pitkä tauko.

Työtä ja tarkkuutta hotellin aukiolo kuitenkin vaati, vaikka vain yhdelle asiakasperheelle kerrallaan.

– Käymme mekaanisesti läpi kaikki paikat ja putsaamme pinnat. Lelut ja astiat pesemme astianpesukoneessa. On se sitä jynssäämistä, Peltomäki kertoo.

