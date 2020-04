Koronavirus leviää Venäjän pohjoisillakin alueilla – tartuntoja sairaaloissa ja työmaaparakeissa

Pohjois-Venäjän nopeimmin kasvava koronatartuntakeskittymä on norjalaisen Barents Observer -sivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan Belokamenkassa Murmanskin lähellä. Suomen rajalle sieltä on matkaa linnuntietä parisataa kilometriä.

Belokamenkaan rakennetaan maakaasuyhtiö Novatekin huoltotukikohtaa. Yli neljä tuhatta työntekijää on majoitettu ahtaisiin parakkeihin. Useimmat ovat siirtotyöläisiä Kiinasta, Turkista ja Keski-Aasian tasavalloista, ja väki vaihtuu tiuhaan.

Koronatartunnat Murmanskin alueella ovat äkkiä kaksinkertaistuneet, ja useimmat tapaukset ovat seudulla, missä Belokamenkan työmaa on. Tilastojen mukaan Murmanskin alueella on yli 400 koronatartuntaa, ja kolme ihmistä on kuollut.

Venäjän hätätilaministeriö on pystyttänyt viime viikolla Murmanskin lähelle kenttäsairaalan, jonka varustukseen kuuluu muun muassa hengityskoneita.

Myös Pietarin seudulla osa koronatapauksista liittyy ahtaasti majoitettuihin siirtotyöläisiin (siirryt toiseen palveluun). Toistasataa turkkilaisen rakennusliikkeen työntekijää sai äskettäin koronatartunnan Pietarin lähellä. Heidät oli majoitettu hostelliin, missä asui kaikkiaan lähes 500 työntekijää.

Siirtotyöläisten asumukset eivät kuitenkaan ole ainoa tai edes suurin koronan lähde Venäjällä.

Koronakäyrä nousee jyrkästi

Koronavirus leviää Venäjällä kiihtyvää vauhtia. Varmistettujen tartuntojen määrä kasvaa tällä hetkellä 4 000–6 000 tapauksella päivässä, kun tahti viikko sitten pyöri alle kolmessa tuhannessa uudessa tapauksessa. Tartuntoja on jo noin 58 000, joista yli puolet on todettu Moskovassa ja sen ympäristössä.

Koronaan on kuollut Venäjällä viranomaisten mukaan 513 ihmistä. Kuolleiden määrä on kasvanut useilla kymmenillä joka päivä.

Raportoiduista kuolemantapauksista ainakin 317 on sattunut Moskovassa tai sen ympäristössä. Pietarissa koronaan raportoidaan kuolleen 14 ihmistä.

Tartuntoja Pietarista ja sen ympäristöstä on ilmoitettu noin 2 800, mikä tarkoittaa, että niitä olisi runsas puolet siitä mitä Suomessa – vaikka kyseessä on Suomea suurempi väestökeskittymä.

Muilla Venäjän alueilla luvut ovat paljon pienempiä. Moskovan ja Pietarin jälkeen tulevat tartuntaluvuissa Nižni Novgorodin alue ja Komin tasavalta. Koronaan kuolleita on raportoitu yleensä alle kymmenen tai ei yhtään aluetta kohti. Jonkin verran enemmän näyttää koronaan kuolleita olevan Pohjois-Kaukasuksella ja Baškiriassa.

Venäjän koronatilannetta alueittain voitte seurata tästä tilastosta. (siirryt toiseen palveluun)

Epäilyjä numeroista

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin sanoi jo maaliskuussa presidentti Vladimir Putinille, että sairastuneiden määrä on todellisuudessa huomattavasti suurempi kuin viralliset luvut näyttävät.

Uutistoimisto Reutersin mukaan kolme yksityistä laboratoriota on tehnyt Moskovassa testauksia, joiden tulokset kertovat Covid19-viruksen levinneen laajemmalle kuin viranomaisten testausten mukaan.

Viralliset testaustulokset osoittavat tartuntoja olevan noin 0,2 prosentilla Moskovan väestöstä. Yksityisten laboratorioiden testaukset näyttivät Reutersin mukaan 1–5 prosentin sairastuvuutta.

Julkisesti eivät asiaa ole suostuneet kommentoimaan sen paremmin viranomaiset kuin yksityiset laboratoriotkaan.

Länsimaissa on myös kiinnitetty huomiota siihen, että Venäjällä raportoitu koronaan kuolleiden määrä suhteessa havaittujen tartuntojen määrään on pienempi kuin muissa maissa.

Arkangelissa ja Komissa sairaalatartuntoja

Monet Venäjän alueista ovat määränneet, että Moskovasta ja Pietarista tulevien ihmisten pitää viettää kaksi viikkoa eristyksissä. Viimeksi niin teki Arkangelin alue, joka sijaitsee Murmanskista itään.

Koronatartunnat lisääntyivät nopeasti Arkangelissa viikonloppuna. Riippumaton Moscow Times -lehti kertoo (siirryt toiseen palveluun), että paikallisessa mielisairaalassa todettiin sunnuntaina ainakin 70 tartuntaa potilaissa ja henkilökunnassa. Lähteeksi arvellaan hoitajaa, joka oli käynyt Moskovassa.

Arkangelista edelleen itään sijaitsevassa Komin tasavallassa koronan leviäminen sairaalan kautta aiheutti skandaalin, jonka vuoksi Komin kuvernööri ja korkein terveysviranomainen saivat potkut. Tapauksista kertoo muun muassa The New York Times. (siirryt toiseen palveluun)

Kansalaisaktivistien jäljittämien tartuntaketjujen perusteella korona levisi tasavallan pääkaupungin Syktyvkarin lähellä olevasta sairaalasta, missä eräs kirurgi oli työskennellyt sairaana. Viranomaiset eivät eristäneet sairaalaa, vaan siirsivät sieltä potilaita muualle ja yrittivät peitellä koko asiaa.

Komin tasavallassa on raportoitu noin 500 koronatapausta, ja tautiin on kuollut kolme ihmistä. Sen koronatilanne on edelleen yksi Venäjän vakavimmista. Sotkua selvittämään on lähetetty (siirryt toiseen palveluun) kaksi kansanterveysalan ammattilaista Moskovasta, Vladimir Uiba kuvernööriksi ja Viktoria Filina terveysministeriksi.

Tartuntaketjuja on yhdistetty sairaaloihin useissa muissakin Venäjän kaupungeissa, esimerkiksi Jekaterinburgissa. Venäjän terveysviranomaisten mukaan kaksi kolmesta tartuntalähteestä on hoitolaitos.

Koronasairaaloita ja lisäsänkyjä

Sunnuntaina, ortodoksien pääsiäisenä, presidentti Putin vakuutti kansalle, että koronatilanne on täysin hallinnassa ja että kaikki järjestyy Jumalan avulla.

Pari päivää aikaisemmin, pitkänäperjantaina hän oli muistuttanut, että alueiden kuvernöörit ovat henkilökohtaisessa vastuussa koronaviruksen torjumisesta.

Pääministeri Mihail Mišustin lupasi konkreettista apua ja määräsi, että alueellisille viranomaisille on järjestettävä 45 000 sairaalasänkyä lisää. Tarkoitukseen annettiin myös rahaa.

Venäjällä on rakennettu pikavauhtia kaksi kulkutautisairaalaa, toinen Moskovaan ja toinen Nižni Novgorodiin. Viime mainittu on armeijan sairaala. Kumpikin on otettu käyttöön tällä viikolla.

Mielenosoitus Kaukasuksella

Koronaa pyritään torjumaan Venäjälläkin samoilla keinoilla kuin kaikkialla maailmassa.

Pitkin Venäjää on määrätty, että ihmisten pitää pysyä kotonaan. Ravintolat, baarit ja yökerhot ovat kiinni. Monin paikoin, muun muassa Pietarin alueella, on asetettu paikallisia liikkumisrajoituksia. Tšetšenia ilmoitti sulkevansa rajansa maaliskuun lopulla.

Jopa Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla on toivottu, ettei sinne tultaisi nyt Venäjältä lomailemaan.

Alkoholin myyntiä on rajoitettu muun muassa Karjalan tasavallassa ja Jakutiassa.

Koronan vastaiset toimet ovat myös nostattaneet vastarintaa. Kaukasuksella, Pohjois-Ossetian pääkaupungissa Vladikavkazissa noin 500 ihmistä osoitti maanantaina mieltään, koska sulkutoimet olivat vieneet työpaikkoja eikä koronasta ole tiedotettu riittävästi. Mielenosoituksen johtaja Vadim Tšeldijev on vangittu.

Koronatilanne pahenee Venäjällä vielä tästäkin. Viranomaisten mukaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella tullaan parin kolmen viikon viiveellä Moskovan perässä.

Pietarin terveysviranomaiset ennustavat, että kesään mennessä kaupungissa voi olla 40 000 koronatartuntaa – tai 120 000. Riippuen siitä, miten pietarilaiset jaksavat pysyä neljän seinän sisällä.

