Koronaelämä viikosta toiseen vie voimia ja vaatii epävarmuuden sietämistä – Psykologi: "Liiasta ankaruudesta itseä kohtaan ei ole hyötyä"

Koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa on eletty Suomessa kuusi viikkoa, ja sinä aikana arjen mullistumiseen ja muuttuviin ohjeistuksiin on ehditty hiukan sopeutua. Nyt pitäisi sinnikkäästi jaksaa, epämääräisen pituisen ajan.

– Kyllähän tämä vaatii jokaiselta epävarmuuden sietämistä ja kestämistä, psykologi Nina Lyytinen sanoo.

Nina Lyytinen työskentelee SPR:n valmiusryhmän psykologina ja Terveystalon työterveyspsykologina.

Hänen mukaansa on aivan tavallista, että vireystila vaihtelee nyt selvästi tavallista enemmän. Välillä voi huomata olevansa ylivirittynyt ja keskittyminen voi olla vaikeaa. Joillakin ihmisillä olotila on puolestaan helposti lamaantunut.

– Tämä tilanne vie voimia ja energiaa.

Koronakriisi on Lyytisen mukaan poikkeuksellinen, koska emme tiedä, milloin ja miten koronasta lopulta selvitään. Monissa aiemmissa suuria ihmisjoukkoja järisyttäneissä kriiseissä on ollut kyse yksittäisistä tapahtumista, minkä jälkeen niihin on lähdetty sopeutumaan. Koronakriisi sen sijaan jatkuu.

Ihmiset ovat koronatilanteen vuoksi hyvin erilaisissa tilanteissa. Pelot ja huolet ovat eritasoisia, psykologi Nina Lyytinen korostaa. Mikko Heiskala

Huomaa onnistumiset ja asiat, jotka sait tehtyä

Epävarmuudesta ja pelosta on sopivassa mitassa hyötyä. Nyt ne saavat meidät noudattamaan koronan vuoksi asetettuja rajoituksia niin, ettemme vaaranna omaa tai muiden terveyttä. Jos koronahuolia ei kuitenkaan saa mielessään lainkaan rajattua, olotila synkistyy.

Millaisilla keinoilla omaa mielialaa voisi koronatilanteen jatkuessa auttaa pysymään valoisana?

Ensinnäkin omien tunteiden äärelle kannattaa Lyytisen mukaan pysähtyä. Moni hyötyy siitä, että pysähtyy kuulostelemaan, mitä tunteita, ajatuksia ja reaktioita tilanne itsessä herättää. Epämukavat, vaikeat ja toisaalta myös myönteiset tunteet kannattaa tiedostaa.

– Huomataan, että tällaisia tunteita minulla nyt on, ja hyväksytään ne, Nina Lyytinen sanoo.

Psykologi Nina Lyytinen kehottaa huomaamaan onnistumiset. Jos korona-arki tuntuu kaoottiselta, huomion voi kiinnittää niihin asioihin, jotka tilanteesta huolimatta sai aikaan. Henrietta Hassinen / Yle

Tavoitteita on hyvä muokata tilanteeseen sopiviksi. Liiasta itsekriittisyydestä kannattaa luopua ja suhtautua itseensä myötätuntoisesti.

– Tässä tilanteessa liiasta ankaruudesta itseä kohtaan ei ole hyötyä, Nina Lyytinen sanoo.

Lyytinen kehottaa sen sijaan huomaamaan omat onnistumiset. Esimerkiksi moni vanhempi hoitaa nyt etätyöpäivinä päiväkoti-ikäisiä lapsiaan tai auttaa koululaisia etäkoulun kanssa. Päivistä voi jäädä kaoottinen olo ja tunne, ettei saanut mitään aikaan. Huomion voi kuitenkin päivän päätteeksi kiinnittää niihin asioihin, jotka kaikesta huolimatta sai tehtyä.

Hyötyä on myös siitä, että miettii keinoja, jotka aiemmissa hankalissa tilanteissa ovat auttaneet selviämään ja tuottaneet itselle hyvää oloa. Jos toiveikasta mieltä tuo yleensä ystäväporukan tapaaminen, voisiko heidän kanssaan nyt järjestää etäillanvieton videopuhelulla?

Keskity vaikka palapeliin tai espanjan verbeihin

Irrottautuminen kaikesta koronaan liittyvästä tekee mielelle hyvää. Hyvä keino siihen on tehdä jotain, mikä vaatii keskittymistä. Tekeminen voi olla niinkin yksinkertaista kuin palapelin kokoamista.

– Aika moni perhe ja aikuisetkin ovat kaivaneet esiin palapelejä, joita voi tehdä yhdessä tai yksin. Itse asiassa aiemminkin monilla työpaikoilla on ollut taukotiloissa palapeli, Nina Lyytinen sanoo.

Keskittyä voi toki mihin tahansa, vaikka uuden kielen opetteluun tai aiempien taitojen syventämiseen. Jos olotila on jo valmiiksi kuormittunut, kovin vaativa uuden opettelu saattaa kuitenkin vain kuormittaa lisää. Poikkeavassa tilanteessa moni on jo muutenkin joutunut opettelemaan useita uusia asioita.

Jos terveyssyyt tai karanteeni eivät ole esteenä, ulkona liikkuminen on helppo keino mielen rauhoittamiseksi. Luonnossa liikkuessa voi välillä pysähtyä tietoisesti havainnoimaan, mitä juuri kyseisellä hetkellä näkee, kuulee, haistaa ja tuntee. Samalla voi hengittää muutaman kerran syvään. Pysähtyminen tähän hetkeen voi auttaa irrottautumaan mieltä vaivaavista asioista.

Huolien miettimistä voi puolestaan keskittää esimerkiksi huolihetkiin, vaikkapa vartin mittaisiin päivittäisiin tuokioihin. Muuna aikana huolet voi koettaa jättää taka-alalle.

Keskittymistä vaativa tekeminen voi helpottaa irrottautumista korona-arjesta. Henrietta Hassinen / Yle

Luo korona-arkeen sopivat rutiinit

Energiaa kannattaa Nina Lyytisen mukaan käyttää niihin asioihin, joihin voi itse olla vaikuttamassa. Se lisää tunnetta omasta toimijuudesta.

Esimerkiksi omiin rutiineihin voi itse vaikuttaa, ja ne ovat poikkeuksellisessa tilanteessa tärkeitä. Rutiinien muokkaamisessa voi käyttää luovuutta.

– Jotkut ovat aikaisemmin kulkeneet työmatkan vaikka bussilla ja kuunnelleet siinä podcastia tai äänikirjaa. Etätöihin siirryttyään he saattavat tehdä kuvitteellisen työmatkan ja lähtevät aamulla kävelemään kuunnellen äänikirjaa, Lyytinen sanoo.

Pelkällä sisulla ei tarvitse selvitä

Korona vaikuttaa ihmisten elämään hyvin erilaisin tavoin.

Riskiryhmään kuuluvat tai koronatartunnalle alttiissa ammatissa työskentelevät voivat pelätä muita enemmän omaa sairastumista tai sitä, että he tartuttavat taudin läheisiinsä.

Moni on nyt myös yt-neuvotteluiden tai lomautusten piirissä, ja oma taloustilanne on yhtäkkiä epävarma. Joillekin eristäytyneisyys lisää irrallisuuden ja yksinäisyyden tunteita, joillekin puolestaan kotona on turvatonta.

Toisaalta jotkut ovat jopa helpottuneita siitä, että kiireiseen arkeen on tullut odottamaton hengähdystauko.

– Ihmiset ovat hyvin erilaisissa tilanteissa. Pelot ja huolet ovat hyvin eritasoisia, Nina Lyytinen korostaa.

Psykologi Nina Lyytisen mukaan ihmisten stressinsiedossa ja palautumisen kyvyssä on paljon eroja. Ihmisillä on kuitenkin kyky selvitä hyvinkin vaativista ja kovista tilanteista.

– Uskon ihmisten selviytymiskykyyn.

Nina Lyytinen korostaa, että muilta ihmisiltä on lupa pyytää ja vastaanottaa apua. Se, että osaa tarvittaessa hakea apua, voi edistää selviytymistä olennaisesti.

– Ei tarvitse selvitä pelkästään suomalaisella sisulla, vaan saa ja kannattaa pyytää apua, Nina Lyytinen sanoo.

