Helsinkiläiseen hoivakotiin otetaan uusia asukkaita useista koronakuolemista huolimatta – Kaupunki: Asukkaita otetaan osastoille, joissa ei tartuntoja

Kaksi viikkoa sitten helsinkiläisnainen sai puhelun. Hänen yli 70-vuotiaalle äidilleen oli löytynyt hoivakotipaikka Helsingin kaupungilta, Kontulan seniorikeskuksesta.

Monisairas äiti oli päässyt tänä keväänä kaupungin jonoon pitkäaikaispaikkaa varten. Äidin kunto oli huonontunut niin, ettei hän pärjännyt enää nykyisessä palvelutalossa.

Tytär esiintyy jutussa nimettömänä suojellakseen äitinsä yksityisyyttä.

Tyttären mukaan tarjottu paikka kuulosti hyvältä, vaikka häntä ihmetytti, että siirtoja tehdään poikkeusaikana. Hänen mukaansa äiti olisi haluttu siirtää uuteen hoivapaikkaan vauhdilla.

– En olisi päässyt auttamaan äitiäni muutossa. Ratkaisuksi ehdotettiin, että äitini laitettaisiin taksiin vaatepussin kanssa, sillä huonekalut tulevat kuitenkin talon puolesta. Se oli aika radikaalin kuuloinen ehdotus, kun äidilleni tutut ympäristöt ovat todella tärkeitä ja ajan ja paikan taju välillä hämärtyy.

Tytär kertoo, että hän ehti ottaa jo paikan vastaan, kunnes hänellä tuli mieleen kysyä hoivakodin koronatilanteesta.

Tuolloin hänelle paljastui, että seniorikeskuksen samassa kerroksessa oli todettu koronatartunta. Useita hoitajia ja asukkaita oli asetettu karanteeniin tämän vuoksi.

Helsingin kaupungin linjauksen mukaan uusia asukkaita voidaan ottaa koronatartunnan saaneisiin hoivakoteihin osastoille, joissa ei ole tartuntoja tai altistuksia.

Helsingin kaupungin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi vahvistaa, että Kontulan seniorikeskuksen useassa ryhmäkodissa on todettu koronatartuntoja. Kaikissa ryhmäkodeissa ei kuitenkaan ole tartuntoja.

Meripaasi vahvistaa, että seniorikeskuksessa on tapahtunut myös useampi koronaan liittyvä kuolemantapaus.

– Tilanne tiedetään ja se otetaan erittäin vakavasti. Kaikki ryhmäkodit, joissa on tartuntoja, on eristetty. Altistuneet ryhmäkodit ovat kaikki karanteenissa. Hoitajat käyttävät suojavarusteita ja oireseurantaa tehdään todella tarkkaan.

Meripaaden mukaan myös testejä otetaan herkästi, jos yhtään oireita ilmenee. Lääkäri on arkisin koko ajan paikalla ja käytettävissä.

– Asukkaat saavat niin hyvää hoitoa kuin vain tässä tilanteessa on mahdollista.

Yle julkaisee seniorikeskuksen nimen sen vakavan koronatilanteen vuoksi.

Epidemiologinen yksikkö ohjeistaa

Tytär alkoi empiä hoivakotipaikkaa kuultuaan koronasta ja pyysi mietintäaikaa. Hänelle ilmoitettiin, että paikan vastaanottamisesta pitäisi päättää muutaman päivän kuluessa.

– Sen jälkeen minua varoiteltiin siitä, että hoivapaikasta kieltäytymisestä saattaisi tulla sanktioita. Siinä kohtaa jo vähän hermostuin. Eihän se voi mennä niin, että rangaistaan jos en pistä äitiäni koronan eteen.

Tyttären mukaan asiaa selviteltiin sen jälkeen Helsingin kaupungin SAS (selvitä, arvioi, sijoita) -ryhmää myöten. Lopulta hänelle vastattiin, ettei kieltäytyminen tässä tilanteessa pudota vanhusta jonossa alas ja hidasta kohtuuttomasti hoivapaikan löytämistä.

– Kieltäydyin todella kauan odottamastani pitkäaikaispaikasta, sillä en halunnut altistaa äitiäni virukselle. En tietenkään voi olla varma, ettei korona pääse myös nykyiseen palvelutaloon, mutta silloin en ainakaan itse ole vastuussa tapahtuneesta, tytär toteaa.

Hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi myöntää, että päätökset on tehtävä nopeasti. Hänen mukaansa omaisten olisi syytä varautua paikan vapautumiseen, kun päätös hoitopaikan myöntämisestä tehdään.

Koronatartunnoista hoivakodeissa on uutisoitu eri puolilta Suomea. Eleni Paspatis / Yle

Tytär ihmettelee, miten kaupunki voi siirrellä poikkeustilan aikana vanhuksia hoitolaitoksiin, joissa on todettu korona.

– Äitini on oikein esimerkkitapaus riskiryhmään kuulumisesta koronan suhteen. Hän ei todellakaan ole hyvässä kunnossa. Minulla jäi siitä sellainen tunne, että koronasta ei olisi kerrottu minulle, ellen olisi sitä itse älynnyt kysyä.

Meripaasi Helsingin kaupungilta kertoo, että kyseisessä palvelukeskuksessa on otettu uusia asukkaita tartuntojen paljastumisen jälkeen sekä vasta valmistuneeseen lisärakennukseen että muihin koronattomiin yksiköihin.

Meripaasi painottaa heidän toimivan epidemiologisen yksikön ohjeiden mukaan.

– Osastoille ja yksiköihin, joissa ei ole tartuntoja tai altistuksia, voidaan edelleen sijoittaa asukkaita epidemiologisen yksikön ohjeiden mukaan seniorikeskuksen sisällä.

Samassa kerroksessa on 2–3 yksikköä eli ryhmäkotia. Meripaaden mukaan hoitajat ja asukkaat eivät liiku osastolta toiselle.

– Välissä on aula, jonka kautta kuljetaan osastoille. Ovissa on kulunvalvonta. Asukkaat ovat huoneissaan niin paljon kuin mahdollista, Meripaasi kertoo.

Meripaaden mukaan myös kaikissa niissä yksiköissä, joissa ei ole koronatartuntoja tai altistusta, käytetään suu-nenäsuojaimia.

Professori: Eristäminen vaikea toteuttaa

Ikääntymisen ja hoivan huippuyksikön johtaja Teppo Kröger Jyväskylän yliopistosta ei pidä suositeltavana uusien asukkaiden ottamista hoivakotiin, jossa on todettu koronatartuntoja.

– Pidän sitä aika riskaabelina ratkaisuna. Ongelmallinen on varmaan hyvä termi, Kröger toteaa.

Professori Krögerin mukaan tartunnat leviävät hoivakodeissa helposti ja asukkaat ovat kovinta riskiryhmää. Kyse on huonokuntoisista, vanhoista ihmisistä, joilla voi olla monia sairauksia.

– Tiedetään, että eristäminen on aika vaikea käytännössä toteuttaa monessa hoivakodissa, Kröger sanoo.

Eri puolilta Suomea on raportoitu useista hoivakodeista, joissa on todettu koronatartuntoja. Muutamassa palvelutalossa on ollut jopa useita kuolemia. Yle kertoi viikko sitten, että Helsingin Diakonissalaitoksen Sanervakodissa on menehtynyt kahdeksan vanhusta. Myös Töölön seniorikeskuksessa on useita kuolemia.

Kiuruvedellä sijaitsevassa Kallionsydämen hoivakodissa on kuollut tähän mennessä 11 asukasta koronaviruksen vuoksi.

– Varsinkin pääkaupunkiseudun ja Kiuruveden tilanteet ovat todella surullisia ja valitettavia. Tilanne on monin paikoin hyvin vakava. Riski siihen, että tartunta tulee ja leviää, on jokaisessa hoivakodissa, Kröger painottaa.

Professorin mukaan tässä tilanteessa tärkeintä on edelleen pitää tartunnat niistä pois hoivakodeista, joihin se ei ole vielä levinnyt. Siihen ratkaisu on kaikenlaisten siirtymien välttäminen.

Attendo on kertonut aiemmin, että Kiuruvedellä levinnyt tartunta tuli hoivakotiin uuden asukkaan myötä. Kontulan seniorikeskuksen osalta ei ole tietoa, mistä tartunta pääsi hoivakotiin.

– Tärkeintä on juuri tämä asukkaiden siirtelyn välttäminen ja myöskin henkilökunnan siirtelyn välttäminen. Eli henkilökunta ei työskentele eri yksiköissä ja omahoitajatoiminta viedään niin pitkälle kuin mahdollista.

Lisäksi Kröger painottaa hoitohenkilökunnan suojautumista myös vapaa-ajalla.

– Se on edelleen yksi tärkeä tekijä jatkossakin. Tietysti koko väestönkin toiminta vaikuttaa siihen, että mikä mahdollisuus hoitohenkilökunnalla on saada tartuntaa.

