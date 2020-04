Korona vaikeuttaa lintuharrastusta – linturetket ja Tornien taisto peruttu, BirdLife kehottaa myös välttämään suosituimpia lintutorneja

Koronasta huolimatta muuttolinnut palaavat tänäkin keväänä Suomeen. Lintuharrastusta parhaaseen muuttoaikaan iskenyt pandemia sen sijaan haittaa monin tavoin.

BirdLife Suomi on ohjeistanut lintuharrastajia ja -järjestöjä (siirryt toiseen palveluun) koronan vuoksi. Esimerkiksi perinteinen, toukokuun alussa järjestetty Tornien taisto (siirryt toiseen palveluun) on peruttu. Samoin lintuyhdistyksiä on neuvottu perumaan kaikki lintukurssit ja olemaan järjestämättä keväisiä linturetkiä tai muita massatapahtumia.

Ohjeita on yhdistyksissä myös hyvin noudatettu.

– Ei haluta ottaa mitään riskiä. Päätettiin peruuttaa kaikki kevään linturetket toukokuun loppuun asti, sanoo Turun Lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Jari Kårlund.

Lintujen seuraamiseen uusia tapoja

BirdLife Suomen tiedottaja Jan Södersved toivoo, että lintuharrastajat noudattaisivat BirdLifen ohjeita. Niiden mukaan lintujen kevätmuuttoa olisi nyt seurattava uudella tavalla.

– Olemme ohjeistaneet harrastajia välttämään kaikkein suosituimpia lintupaikkoja. Toivotaan, että nyt etsittäisiin uusia paikkoja ettei syntyisi tilannetta, jossa on iso harrastajajoukko yhdessä, Södersved sanoo.

BirdLife on antanut kehotuksia myös siitä, miten lintutorneissa tulisi olla. Aiemmin on ollut tapana, että torneissa ollaan tuntitolkulla, jopa aamusta iltaan.

– Toivotaan, että otettaisiin muutkin harrastajat huomioon, eikä asetuta sinne torniin koko päiväksi, Södersved sanoo.

Jari Kårlund neuvoo, että tornissa voi olla pidempään, jos ei ole muita tulijoita.

– Pidetään mielessä hyvät tavat ja kohteliaisuus, ja annetaan sitten tilaa jos on muita tulossa.

Sekä Kårlund että Södersved sanovat, että lintuharrastajien on syytä noudattaa kymmenen hengen kokoontumisrajoituksia ja turvavälejä. Isommissa lintutorneissa voi olla kerralla muutamia henkilöitä.

– Ei sullouduta kyynärpäät yhteen, vähintään metrin väli ja mielellään enemmänkin, Kårlund ohjeistaa.

Ei lainata välineitä

BirdLife on myös ohjeistanut lintuharrastajia etteivät nämä lainailisi kiikareita ja kaukoputkia oman perheen ulkopuolelle.

Jari Kårlund pitää tätä hyvänä neuvona.

– Kun siellä tornissa katsellaan lintuja, niin usein vesi valuu silmistä ja siitä okulaariin. Siinä saattaisi olla riski, että tauti pääsee leviämään.

Vuoden 2020 lintuyhdistykseksi valitun Turun Lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Jari Kårlund toivoo, etteivät ihmiset kuitenkaan kokonaan lopettaisi lintujen tarkkailua rajoituksista huolimatta.

– Lintuja voi katsella missä tahansa, ei kaikkien tarvitse ahtautua samoihin paikkoihin ja samaan torniin.

– Nimenomaan kannattaa nyt hakea uusia, vähemmän retkeiltyjä paikkoja, BirdLife Suomen tiedottaja Jan Södersved sanoo.

Lintujen kevätmuuton suhteen Suomessa ollaan nyt normaaliaikataulussa. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa on tänä keväänä tavattu 196 lajia, mikä on tyypillinen määrä tähän aikaan vuodesta.

Koska perinteinen lintujen kevättarkkailun tapahtuma Tornien taisto on tänä keväänä peruttu, BirdLife järjestää sen tilalla 9. toukokuuta Pihojen taiston (siirryt toiseen palveluun). Siinä ihmiset voivat bongailla lintuja omalta kotipihaltaan.

Juttua korjattu kello 8.26: BirdLife Suomen tiedottaja on Jan Södersved eikä Södersvik, kuten jutussa ensi luki.

