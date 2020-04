Hankkijan tietoverkkoon hyökättiin – myymälöiden kassakoneet jumissa

Puutarhapuolen kuluttajakauppa on nyt kiivaimmillaan.

Maatalousketju Hankkijan tietoverkkoon on hyökätty. Palvelunestohyökkäys tuli hankalaan aikaan, koska puutarhapuolen kuluttajakauppa on nyt kiivaimmillaan. Myös maatalousasiakkaiden kylvösesonki on alkamassa.

Hankkijan toimitusjohtaja Jyrki Lepistö kertoo, että maatalousasiakkaat ovat yleensä tiliasiakkaita, mikä helpottaa tilannetta. Sen sijaan tavalliset kuluttajat eivät pysty maksamaan myymälöissä käteisellä tai kortilla, koska kassajärjestelmät eivät toimi.

– Tilanne on nyt hankala, mutta tähän löytyy ratkaisu ehkä jo huomisesta keskiviikosta eteenpäin, Lepistö sanoo.

Hyökkäyksestä huolimatta muut toiminnot, kuten rehutuotanto, siemenkeskukset ja konekauppa, jatkavat melko normaalisti. Myös muu kuin kassamyynti ja toimitukset hoituvat.

Hyökkäys vaikuttaa monessa maassa

Hyökkäys tehtiin Hankkijan tanskalaisen omistajan Danish Agron palvelimille sunnuntaina.

– Kyseessä on ulkopuolinen, vihamielinen lunnasvaatimushyökkäys, joka kohdistuu Danish Agron konesaliin ja palvelimiin. Se vaikuttaa yhtiöiden toimintaan Tanskassa, Ruotsissa, Puolassa ja Suomessa. Kyse on laajasta ja vakavasta hyökkäyksestä, Lepistö sanoo.

Vaikka tilanne on vakava, Lepistö on helpottunut siitä, että maataloudelle kriittinen tuotanto on saatu pysymään toiminnassa.

Hankkijan verkkosivut näyttävät kaatuneilta, mutta ne eivät ole sitä. Lepistön mukaan tanskalainen emoyhtiö on sulkenut verkon palomuurilla, joka yritetään purkaa piakkoin.

Hankkija kertoi hyökkäyksestä myös Twitterissä.

F-Securen tietoturvajohtaja Erka Koivunen ei tunne tapausta tarkasti, mutta kommentoi yleisellä tasolla.

– Tämä ei ole tyypillinen palvelinestohyökkäys. Iso osa hyökkäyksistä kohdistuu firmojen webbisivuihin, mutta tässä tapauksessa hyökkäys näyttäisi kohdistuvan maksutapahtumaan, Koivunen sanoo.

Hän kertoo pelänneensä jo pitempään, että hyökkääjät keksisivät keinoja iskeä "paikkoihin, jotka todella sattuvat". Nyt niin näyttää käyneen.