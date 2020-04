Huoli toimeentulosta kuormittaa erityisesti suomalaisvanhempia, ja nyt tilanne saattaa vain pahentua – tutkimus selvittää perheiden hyvinvointia poikkeusoloissa

Toisissa perheissä poikkeusaika on voinut tuoda uudenlaista yhteishenkeä ja läheisyyttä. Toisissa perheissä tilanne voi olla päinvastoin. Kuvituskuva.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on asettanut suomalaiset perheet hyvin erilaisiin tilanteisiin. Jotkut painivat omien etätöiden ja lasten etäopetuksen ristipaineessa, toiset lomautusten ja taloushuolien parissa.

Vaikka joissain perheissä poikkeusaika on voinut tuoda uudenlaista yhteishenkeä ja läheisyyttä, voi toisissa perheissä tilanne olla normaaliakin vaikeampi.

Toiset perheet voivat olla haavoittuvaisempia kuin toiset, sanoo Jyväskylän yliopiston professori Kaisa Aunola.

– Tällainen kriisitilanne voi johtaa polarisoitumiseen, eriarvoistumiseen. Toisilta perheiltä löytyy resilienssiä, sopeutumiskykyä. Mutta perheet, joilla menee heikommin tai on taloudellisia vaikeuksia, voi tällainen tilanne sysätä entistä pahempaan kierteeseen.

Poikkeustilanne voi kärjistää maiden välisiä eroja

Aunola on mukana kansainvälisessä 42 maan yhteisessä tutkimushankkeessa (siirryt toiseen palveluun), jossa selvitetään vanhemmuuden uupumusta eri puolilla maailmaa. Tutkimuksessa tarkastellaan tekijöitä, jotka eri kulttuureissa edistävät vanhempien hyvinvointia tai vaihtoehtoisesti altistavat uupumiselle.

Suomi on jo nyt erottunut muista maista muutaman aikaisemmin tehdyn tutkimuksen perusteella. Suomi on tähän mennessä ainoa maa, jossa on havaittu yhteys heikon taloudellisen tilanteen ja vanhempien uupumuksen välillä.

– Taloudelliset tekijät ja työttömyys nousivat Suomen tuloksista tilastollisesti merkitseväksi uupumuksen selittäjäksi. Muissa kulttuureissa näin ei ollut, se näytti olevan Suomelle ominainen tulos, Aunola sanoo.

Merkittävimmin uupumusta Suomessa lisäsi vanhempien kokemus ulkoapäin tulevista suorituspaineista. Näistä tuloksista kerroimme viime syksynä.

Vuonna 2018 kerätyn kansainvälisen aineiston tuloksia ei ole vielä julkaistu, mutta muitakin kulttuurien välisiä tilastollisesti merkitseviä eroja on havaittu, Aunola paljastaa.

– Esimerkiksi sillä näyttäisi olevan merkitystä, onko kulttuuri enemmän yksilökeskeinen vai yhteisöllinen. En voi kuitenkaan vielä kertoa tuloksista tarkemmin.

Tutkijoiden oli tarkoitus kerätä myöhemmin samoista maista lisää aineistoa, mutta koronavirus laittoi tutkijoihin vauhtia. Nyt on päätetty lähteä nopeasti keräämään tietoa vanhempien ja perheiden tilanteesta poikkeusoloissa. Samalla nähdään, onko vanhemmuuden uupumuksessa tapahtunut muutosta.

Poikkeustilanne saattaa jopa kärjistää maiden välisiä eroja, Aunola arvelee.

– Siellä, missä on ollut paljon uupumusta ja pahoinvointia, sitä voi näyttäytyä entistä enemmän. Toisaalta on mahdollista, että tilanne kääntyykin toisin päin. Kriisitilanne voi kulttuurierojen takia ja johonkin kansalliseen tekijään liittyen aiheuttaa sen, että joistakin maista löytyy resilienssiä, eräänlaista sisukkuutta, joustavuutta ja selviytymiskapasiteettia, jolloin kriisi pikemminkin vahvistaa ja yhdistää.

Tutkimukseen osallistuminen auttaa kohdentamaan tukitoimia

Miten koronaviruksen aiheuttama poikkeusaika näkyy perheiden elämässä ja hyvinvoinnissa? Minkälaisia kuormitustekijöitä ja toisaalta voimavaroja ja selviytymiskeinoja perheillä on poikkeusaikana? Millaisille tukimuodoille perheissä olisi nyt tarvetta?

Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia tutkimuksessa, johon pääset vastaamaan tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun).

– Perheissä eletään hyvin erilaisia tilanteita. Tutkimuksella halutaan selvittää, millainen näiden tilanteiden variaatio on ja miten perheissä voidaan, Kaisa Aunola kertoo.

Tutkimuksessa kysytään myös etäkoulujärjestelyistä ja tutkitaan millainen tilanne on niillä perheillä, joiden lapset ovat jääneet varhaiskasvatukseen ja miten se eroaa niistä perheistä, joiden lapset on hoidettu kotona.

Samalla selvitetään myös sitä, miten poikkeustilanne vaikuttaa vanhempien ja lasten väliseen suhteeseen.

– Mitä perheissä tapahtuu, millaisia tunteita kotona käydään läpi, onko lasten ja vanhempien välillä enemmän ristiriitoja ja miten niitä selvitellään, Aunola kertoo asioista, joita tutkimuksessa tarkastellaan.

Mukaan kaivataan mahdollisimman monenlaisia, eri elämäntilanteissa olevia perheitä ja eri-ikäisten lasten ja nuorten vanhempia. Kokonaiskuvan saamiseksi olisi tärkeää, että myös isät vastaisivat kyselyyn.

– Tällainen poikkeusaika voi aiheuttaa sen, että eri perheillä voi olla erilaisia tuen tarpeita tai toiveita. Silloin samat tukimuodot eivät päde kaikille. Vastauksien perusteella pääsemme miettimään tukikeinojen kohdentamista. Jos vastaavanlainen tilanne tulee myöhemmin eteen, osaamme myös ennakoida ja valmistautua paremmin.

Suomalaiset voivat osallistua myös toiseen kansainväliseen tutkimukseen (siirryt toiseen palveluun), jossa selvitetään koronavirusepidemian vaikutusta ihmisten arkielämään ja psyykkiseen hyvinvointiin kymmenissä eri maissa. Tämän kyselyn (siirryt toiseen palveluun) toteutuksesta Suomessa vastaa Turun yliopisto.

