Hoivakodissa kuoli yli kolmannes vanhuksista – rikosoikeuden professori: "Tutkinta pitäisi aloittaa yleisen edun nimissä"

Koronavirus on levinnyt useisiin vanhusten hoivakoteihin Suomessa. Kuvituskuva.

Koronavirus on levinnyt useisiin vanhusten hoivakoteihin Suomessa. Kuvituskuva. Emmi Korhonen / Lehtikuva

Ylä-Savossa Kiuruvedellä sijaitsevassa hoivakodissa on kuollut kevään aikana 11 asukasta koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Se on yli kolmannes hoivakodin asukkaista.

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen on seurannut aiheesta käytyä julkista keskustelua. Hänen mukaansa on mahdollista, että Kallionsydämen tapahtumista aloitetaan rikostutkinta.

– Tutkinta pitäisi aloittaa yleisen edun nimissä. Vaikka siellä ei mitään rikosta olisikaan tapahtunut, tilanne olisi ilmapiirin kannalta parempi selvittää, Tolvanen arvioi.

Mahdollisia syytenimikkeitä voivat olla vaaran aiheuttaminen sekä kuoleman- tai vammantuottamus. Yksityisen hoivakodin työntekijät eivät ole virkamiehiä, eivätkä he käytä julkista valtaa. Sen vuoksi heitä ei voi syyttää virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Rikostutkintaa voivat pyytää omaiset. Koska syytenimikkeet ovat vakavat, voi poliisi toimia myös omasta aloitteestaan.

Jos poliisin tietoon tulee rikosepäilyjä, täytyy poliisin tehdä esiselvitys, onko rikosta syytä epäillä. Jos on syytä epäillä, pitää aloittaa tutkinta.

Jos poliisi ei ole aloitteellinen, voi valtakunnansyyttäjä tai muu toimivaltainen syyttäjä käynnistää tutkinnan. Aloite tutkintapyyntöön voi tulla myös aluehallintovirastolta tai Kiuruveden kaupungilta.

– Tämä ei voi jäädä omaisten arvioitavaksi ja harteille, silloin se menee väärin. Tässä on voimakas yhteiskunnan intressi, ja viranomaisten pitää siihen reagoida, Tolvanen sanoo.

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen toivoo, että viranomaiset ovat aloitteellisia mahdollisen tutkinnan aloittamisessa. Asiaa ei saa jättää omaisten varaan. Jouni Immonen / Yle

Itä-Suomen poliisista kerrotaan, että ainakaan toistaiseksi ilmoituksia tai tutkintapyyntöjä ei ole tullut. Poliisi ei ole myöskään oma-aloitteisesti selvittänyt asiaa.

– Jos joku ei ole saanut asianmukaista hoitoa, olemme saaneet siitä yleensä ilmoituksen ja pyynnön, että poliisi tutkisi asiaa. Olemme pyytäneet selvityksiä vasta sen jälkeen, kertoo Iisalmen poliisiaseman esimies rikoskomisario Veli Pallonen.

Myös Attendo on osapuolena, mikäli tutkinta aloitetaan

Rikosvastuu ei koske pelkästään rivityöntekijöitä. Yrityksen johdon vastuun peruste voi olla esimerkiksi se, ettei ole annettu ohjeita tai jos ohjeita on annettu, niiden noudattamista ei ole valvottu.

On myös mahdollista, että yritys ei ole antanut riittäviä resursseja toiminnan lainmukaiseen pyörittämiseen.

Professori Matti Tolvanen nostaa esimerkiksi kainuulaisen Talvivaaran, jonka toimitusjohtaja Pekka Perä tuomittiin törkeästä ympäristön turmelemisesta.

– Siinä oli perusteena, että hän ei antanut riittävästi voimavaroja, jotta olisi voitu toimia lainmukaisesti, Tolvanen sanoo.

Tämän lisäksi Attendolle saattaa tulla korvausvastuu yhtiönä. Lain mukaan työnantaja on vastuussa, jos työntekijä aiheuttaa huolimattomuudellaan vahingon.

Entä voiko hoivapalvelut ostanut Kiuruveden kaupunki vaatia korvauksia?

– Se riippuu siitä, mitä sopimuksessa on sovittu. Jos kunta ei ole saanut sitä palvelua, mitä on ostanut, voi korvausvastuu tulla sopimusrikkomuksen perusteella, Tolvanen vastaa.

Korona on levinnyt myös muihin vanhusten hoivakoteihin

Attendon Kallionsydän ei ole ainoa vanhustenhoitolaitos, jossa on tapahtunut kevään aikana vanhusten koronakuolemia.

Helsingissä hoivakodeissa on kuollut viruksen vuoksi yhdeksän ikäihmistä.

Aiemmin Yle on kertonut, että koronavirus on löytänyt tiensä myös Mehiläisen ja Esperin hoivakoteihin. Yritykset eivät kerro hoivakotien paikkakuntia.

– Jos tilanne alkaa olla sellainen, että tapauksia alkaa tulla eri puolilla Suomea, voi olla tarpeen, että poliisi keskittää tutkintaa. Se on aika tavanomaista, jos esiintyy samaa rikostyyppiä, kertoo professori Matti Tolvanen.

Syytteiden nostamiseen on aikaa viisi vuotta. Ensin käydään läpi ohjeet ja säädökset, sen jälkeen miten niitä on noudatettu. Asiantuntijatodistelu on keskeisessä asemassa.

Tolvasen mukaan näytön saamisen näkökulmasta tutkinta pitäisi aloittaa mahdollisimman nopeasti. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä vaikeampi on todistaa, jos virheitä on tehty.

– Sanotaan näin, että jos rikostutkintaa halutaan aloittaa, niin kiire on, Tolvanen sanoo.

Potilasvahinkolaki voi mahdollistaa korvauksia omaisille

Menehtyneiden vanhusten omaiset voivat hakea korvauksia Potilasvakuutuskeskuksesta. Hakemukset ovat erillään mahdollisesta rikostutkinnasta.

Korvauksen saadakseen omaisten tarvitsee osoittaa, että terveyden ja sairaanhoidon yhteydessä on tapahtunut vahinko. Heidän ei tarvitse osoittaa, että joku työntekijöistä olisi syyllistynyt huolimattomuuteen tai rikokseen.

Tilanne ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, kun kyse on kodinomaiseen asumiseen tarkoitetusta hoivalaitoksesta. Hoivakodeissa, joissa eläminen on normaalia asumista, syömistä ja vaatteidenvaihtoa, ei välttämättä ole terveyden- ja sairaanhoitoa.

Potilasvahinkolaki edellyttää, että hoidon laiminlyönnit ja puutteet ovat tapahtuneet juuri terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä. Tällaisia ovat esimerkiksi lääkkeiden jakoon liittyvät tilanteet tai lääkäreiden tapaaminen.

– Joudumme miettimään tätä rajaa, jos asia tulee meille päätettäväksi, sanoo Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Elina Muukkonen.

Potilasvakuutuskeskukseen ei ole toistaiseksi tullut vahinkoilmoituksia Kiuruveden Kallionsydämeen liittyen.

Kuntayhtymä otti hoivakodin haltuunsa ja pysäytti taudin leviämisen

Aluehallintovirasto alkoi selvittää Kallionsydämen hoivakodin toimintaa maalis-huhtikuun vaihteessa yhteydenoton perusteella. Hoivakodissa aloitettiin valvonta 3. huhtikuuta, sillä toiminnassa havaittiin puutteita.

Ylä-Savon sote kuntayhtymä otti hoivakodin toiminnan haltuunsa 9. huhtikuuta. Kuntayhtymän toimitusjohtaja Leila Pekkanen arvioi tuolloin, että työntekijät ja asukkaat olivat altistuneet koronavirukselle jo maaliskuun lopulla.

Leila Pekkanen on moittinut Kallionsydämen aiempaa toimintaa suorin sanoin. Hänen mukaansa hoivakodin johtaminen ja hygieniamääräysten noudattaminen eivät ole olleet tilanteen vaatimalla tasolla.

Pekkanen sanoi Ylen haastattelussa, että asukkaiden näkökulmasta hoito ei enää ollut asianmukaista.

Hoivakodissa muutettiin monia käytännön asioita. Pekkasen mukaan Kallionsydämessä nostettiin merkittävästi hygieniatasoa ja tehtiin tehosiivous.

Siivouksen lisäksi henkilökunnassa on nyt aiempaa enemmän sairaanhoitajia, jotta asukkaiden terveydentilan vaatimat sairaanhoidolliset toimenpiteet onnistuvat.

Kuntayhtymä tiedotti maanantaina, että Kallionsydämen henkilökunnan ja asukkaiden koronavirustesteissä ei ole enää viime viikkoina näkynyt uusia tartuntoja.

Aiheesta on mahdollista keskustella 23.4.2020 klo 23 asti.

Lue myös:

Hoivakodissa Kiuruvedellä tehtiin vakavia virheitä koronaepidemiassa – potilasturvallisuus vaarantui, liki kolmannes asukkaista kuollut

Mehiläisen ja Attendon hoivakotien asukkaita ja henkilökuntaa on sairastunut koronaan, Esperissä tartuntoja on vain työntekijöillä

Voidaanko vanhusten koronakuolemat Suomessa estää? Attendo ja Esperi Care harkitsevat jo koko henkilöstön testaamista