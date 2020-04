Espoon kaupunki aloittaa hoivakoteihin siirtyvien uusien asukkaiden koronatestaamisen – Helsinki ja Vantaa eivät näe hyötyä testauksessa

Espoossa ja Vantaalla ei siirretä uusia asukkaita hoivakoteihin, joissa on todettu koronatartuntoja.

Espoon kaupunki aikoo aloittaa hoivakoteihin sijoitettavien uusien asukkaiden testaamisen koronan varalta. Ohjeistusta laaditaan parhaillaan.

Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen kertoo, että HUSin erityisvastuualueen ohjeistus on se, että hoivakoteihin siirtyviä uusia asukkaita ei testata. Myös näin on toimittu tähän saakka Espoossa.

Nyt kaupunki on kuitenkin poikkeamassa tästä linjasta. Kaupungin sisäinen uusi ohjeistus on tarkoitus antaa jo tänään tiistaina.

– Se johtuu ihan siitä, että eri puolilla Suomea ja pääkaupunkiseutua on entistä enemmän todettu näitä tapauksia hoivakodeissa. Ainoat, jotka tartunnan voivat sinne tuoda ovat henkilökunta ja uudet asiakkaat, joten sen takia haluamme tarkentaa ohjeistusta, Lyytikäinen perustelee.

Lisäksi Espoo suosittelee uuden asukkaan hoitamista omassa huoneessaan kahden viikon ajan hoivakotiin saapumisen jälkeen.

Yle kysyi uusien hoivakotiasukkaiden testaamisesta ja sijoittamisesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, sillä kaikissa kolmessa kaupungissa on todettu koronatartuntoja hoivakodeissa.

Esimerkiksi Attendo on kertonut, että Kiuruvedellä levinnyt tartunta tuli hoivakotiin uuden asukkaan myötä.

Espoossa on koronatartuntoja sekä hoivakotien asukkailla että hoitajilla. Lyytikäinen arvioi, että tartuntoja on noin 30. Kotihoidossa on yksittäisiä tartuntoja.

Yle uutisoi yli kaksi viikkoa sitten, että espoolaisessa hoivakodissa kolme asukasta oli menehtynyt koronaan. Lyytikäisen mukaan kuolemantapauksia on nyt kahdeksan.

Lyytikäisen mukaan Espoossa ei ohjata uusia asukkaita niihin hoivakoteihin, joissa on todettu koronatartuntoja.

– Ylipäänsä pyrimme välttämään mahdollisuuksien mukaan siirtoja ja tukemaan vielä enemmän asumista kotihoidossa. Toki se ei ole aina mahdollista.

Yle kertoi tänään helsinkiläisestä Kontulan seniorikeskuksesta, jossa on todettu useita kuolemantapauksia koronaan liittyen. Tartunnat ovat levinneet useisiin ryhmäkoteihin seniorikeskuksessa. Tästä huolimatta seniorikeskukseen otetaan yhä uusia asukkaita.

Helsingin kaupungin linjauksen mukaan uusia asukkaita voidaan ottaa koronatartunnan saaneisiin hoivakoteihin osastoille, joissa ei ole tartuntoja tai altistuksia.

Helsinki: Tauti voi olla itämässä testin aikaan

Helsingin kaupungin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi kertoo, että Helsingissä ei tällä hetkellä testata hoivakotiin tulevia uusia asukkaita rutiininomaisesti. Kyse on infektiolääkäreiden linjauksista.

– Negatiivinen testitulos ei varmista sitä, etteikö tauti voisi olla itämässä ja puhkeaisi vaikka viikon kuluttua. Kaikkia uusia asukkaita hoidetaan suojavarotoimin. Uudet asukkaat ovat karanteeninomaisissa olosuhteissa omassa huoneessaan kaksi viikkoa.

Toistaiseksi ei ole tietoa, mistä tartunta pääsi helsinkiläiseen seniorikeskukseen. Meripaasi painottaa, että testausta tehdään kuitenkin matalalla kynnyksellä.

– Jos asukkaalla on vähänkin oireita, otetaan heti yhteys lääkäriin ja koko yksikön asukkaat testataan.

Helsingin alueen hoivakodeissa on aiemmin kerrottu olevan jo yli 48 koronakuolemaa. Helsingin kaupunki aikoo tiedottaa tarkoista luvuista tiistaina iltapäivällä.

Yle paljasti viime viikolla, että näitä ja muita Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tapahtuneita hoivakotikuolemia ei ole tähän saakka raportoitu THL:lle. Tämän vuoksi Suomen koronakuolemista on puuttunut useita kymmeniä tapauksia. HUS on kertonut alkavansa raportoida hoivakotikuolemista THL:lle tällä viikolla.

Vantaalle perustettiin koronahoivakoti

Myöskään Vantaan kaupungin hoivakodeissa uusia asukkaita ei automaattisesti testata. Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen vetoaa siihen, että testaaminen saattaisi antaa valheellisen turvallisuuden tunteen.

Lahnalampi-Lahtinen kertoo, että Vantaalla ei ole toistaiseksi jouduttu sijoittamaan uusia asukkaita yksikköön, josta on löytynyt koronatartunta.

Silti uusiin asukkaisiin suhtaudutaan hoivakodeissa varovaisesti. Oletus on se, että uusi asukas voi olla oireeton taudin kantaja.

– Asukasta tarkkaillaan ensimmäiset kaksi viikkoa, kohdellaan kuin hän olisi koronapositiivinen.

Vantaalla on perustettu koronahoivakoti, jonne voidaan siirtää esimerkiksi liikuntakykyiset tartunnan saaneet asukkaat. Koronahoivakodissa hoitajat käyttävät runsaampaa suojavarustusta kuin muissa yksiköissä.

Vantaalla koronatartuntojen määrä on vanhuspalvelujohtajan mukaan vielä hyvin pieni, seitsemän kappaletta.

– Vantaan rajojen ulkopuolisissa hoivakodeissa on myös seitsemän vantaalaista koronapositiivista asukasta. Kotihoidossa on muutamia parantuneita asukkaita. Lahnalampi-Lahtinen kertoo.

Ensimmäinen vantaalainen hoivakodin asukas menehtyi viime viikonloppuna. Vanhuspalvelujohtajan mukaan kyseinen asukas oli sijoitettu hoivakotiin Vantaan kaupungin rajojen ulkopuolelle.

