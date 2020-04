Liikuttava hetki tallentui kameralle – harvinainen kalasääski pyöräytti kevään ensimmäisen munan

Saimaalla pesivä kalasääski muni pesäänsä ensimmäisen munan tänään tiistaina kello 13.45. Video on ote WWF:n sääksilivestä.

Saimaan rannalle Rantasalmelle saapui vajaa kaksi viikkoa sitten kalasääskipariskunta,joka asettui pesimään jo parinkymmenen vuoden ikäiseen pesäpaikkaansa. Muuttomatka oli pitkä, sillä linnut talvehtivat Länsi-Afrikassa.

– Onneksi ne selvisivät tänne Pohjolaan pesimään. Ne ovat lentäneet monien vaarallisten alueiden yli. Niitä esimerkiksi saatetaan ampua matkan varrella, kertoo sääksiparin puuhia seuraava Juha Taskinen.

Taskinen asetti kalasääsken pesään videokameran, joka alkoi lähettää pesästä suoraa lähetystä Maailman luonnonsäätiö WWF:n sääksiliven (siirryt toiseen palveluun) kautta.

– Ne parittelivat ahkerasti ja sulattelivat pesän pohjaa. Kunhan pesäpohja lämpenee, munat alkavat ilmestyä, sanoo Taskinen.

Vielä tiistaina päivällä naaras tyytyi makaamaan pesässä, kun koiras puolestaan sisusti risukasaa sammaleella. Odotukset alkoivat olla korkealla.

Lopulta kello 13.45 naaras alkoi liikkua erikoisella tavalla. Lintu ikään kuin niiaili ja oli nousta seisomaan. Äkkiä pesän pohjalle ilmestyi muna. Naaras katsoi harmaanvioletein ja punalaikuin värittynyttä munaa ja ikään kuin etsi katseellaan koirasta ihailemaan munan ilmestymistä.

Koiras ei kuitenkaan ehtinyt mukaan, vaan saapui paikalle vasta viiden minuutin kuluttua.

Tällä noin 14 minuutin videolla muninta tapahtuu noin minuutin kohdalla. Sen jälkeen emo jää ihmettelemään munaa ja odottamaan koirasta. Video on ote WWF:n sääksilivestä.

Odotettavissa on kuitenkin, että munia ilmestyy vielä kaksi lisää.

– Tässä pesässä on ollut hyvä poikastuotanto. Edellisvuosina poikaset ovat myös kuoriutuneet ja niistä on tullut lentokykyisiä. Usein käy niin, että pienin poikanen jää paitsioon ja kuolee. Tämä on hyvä pariskunta, toteaa Juha Taskinen.

Ikuinen pariskunta

Juha Taskisen mukaan kalasääskipariskunta on hyvin tasa-arvoinen. Molemmat hautovat ja hankkivat ruokaa.

– Tosin ainakin alkuvaiheessa koiras kantaa enemmän kalaa poikasille, mutta siinäkin ne vuorottelevat, kertoo Taskinen.

Pääasiallinen ravinto on lahna, joka Taskisen arvion mukaan painaa 200–300 grammaa.

Rantasalmelle tullut kalasääskipariskunta pesii kivellä, vaikka usein se rakentaa pesänsä puun latvaan. Pesä on iso risukyhäelmä.

– Maailmalla on kuitenkin nähty kalasääsken pesivän mitä moninaisimpiin paikkoihin.

Poikasia pesään saadaan odotella vielä toukokuun lopulle saakka, sillä haudonta-aika on 34–38 vuorokautta. Lentoon poikaset lähtevät vasta loppukesästä.

Suomessa pesii arviolta 1 100 kalasääskipariskuntaa. Kalasääski tunnetaan myös nimityksellä sääksi.

Katso WWF:n sääksiliveä WWF:n sivuilta (siirryt toiseen palveluun).