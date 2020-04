Tutkimus osoitti, ettei tuulivoimaloiden infraääni aiheuta terveyshaittoja – tuulivoimayhtiöt toivovat, että kunnissa jumivat hankkeet saisivat nyt vauhtia

Tuore tuulivoiman infraäänen vaikutuksia selvittänyt tutkimus osoitti, että infraäänellä ja koetuilla terveyshaitoilla ei ole yhteyttä. Tulosta on odotettu erityisellä mielenkiinnolla niissä kunnissa, joissa käynnissä olevat tuulivoimahankkeet ovat pysähtyneet odottamaan lisätietoja ympäristövaikutuksista. Tuulivoima-alalla uskotaan, että hankkeiden eteneminen voi nyt helpottua.

Esimerkiksi Pohjanmaan Ilmajoella WPD Finland oy:n tuulipuistohankkeen kaavoitus jätettiin kunnanhallituksessa pöydälle, sillä tuulivoimaloiden melu- ja infraäänivaikutukset mietityttivät. Nyt kaivattua tietoa päätöksenteon pohjaksi on saatu, kiittelee kunnanhallituksen puheenjohtaja Ahti Ranto (kesk.).

– Kaava-aloite on nyt sitten menossa kunnanhallituksen käsittelyyn, ei nyt ehkä seuraavaan eikä varmasti sitä seuraavaankaan kokoukseen. En osaa sanoa miten sen käy, mutta itse toivon että se etenisi, sanoo Ranto.

Rannon omalta tontilta on lähimmälle tuulivoima-alueelle Santavuoreen noin kolme kilometriä. Häntä itseään äänet eivät ole häirinneet, mutta hän myöntää että asia on kunnassa kiistelty.

– Ei se tule olemaan helppo asia. Vastustajia on ja se on aika äänekäs joukko. Jää nähtäväksi, mikä on suhtautuminen näihin tutkimustuloksiin. Se tulisi muistaa, että kunnassa päätöksenteon pitäisi perustua tietoon eikä mutuun, Ranto pohtii.

Rannon mielestä mukaan harkintaan kannattaa ottaa myös tuulivoimarakentamisen positiiviset vaikutukset: työllistävä vaikutus ja verotulot, jotka eivät Ilmajoen kokoisessa kunnassa ole ihan merkityksettömät.

Kriittisimpien päitä mahdoton kääntää

Ilmajoen Oksivuorelle tuulivoima-aluetta suunnittelee WPD Finland oy. Toimitusjohtaja Heikki Peltomaa uskoo, että tutkimuksen kautta saatu tieteellinen tieto antaa selkänojaa myös tuulivoimayhtiöille. Ihan kaikkia ei tämäkään tutkimus silti vakuuta, uskoo Peltomaa.

– Kaikkein kriittisimpien päätä voi olla melkein mahdotonta tässä kääntää.

Peltomaan mukaan aiemmissa tuulivoimahankkeissa on kuultu sitäkin, että kun yksi valtuutettu puhuu hankkeen puolesta ja vetoaa esimerkiksi asiakirjoihin, voi toinen valtuutettu tehdä päätöksensä puhtaasti poliittiselta kannalta.

– Olen ollut valtuustosalissa kuulemassa, kun valtuutettu sanoo, että en ole lukenut noista sivuakaan enkä aio lukea, mutta vastustan jyrkästi tuulivoimasuunnitelmia.

WPD Finlandin alkuperäisissä suunnitelmissa oli rakentaa Oksivuorelle parikymmentä tuulivoimalaa, mutta nyt suunnitelmat ovat supistuneet yhdeksään.

Ilmajoella kuten muissakin uusissa tuulivoimahankkeissa varaudutaan nykyistä korkeampien, jopa 300 metriin yltävien voimaloiden rakentamiseen.

WPD Finlandin tekemässä havainnekuvassa Ilmajoen Oksivuorelle suunnitellut tuulivoimalat ovat juuri ja juuri näkyvissä taivaanrantaa vasten. WPD Finland oy

Loviisassa tuulivoiman kannattajat yhä luottavaisina

Uudellamaalla Loviisassa Ilmatar Windpowerin tuulivoimahanke ajautui vastatuuleen muun muassa pelättyjen ympäristöhaittojen vuoksi. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén (r.) toivoo kuitenkin, että hanke vielä etenisi.

– Nämä infraäänen vaikutukset olivat päätöksenteossa yksi tekijä. Nyt kun on saatu tutkimusnäyttöä siitä, että terveyshaittoja ei ole, niin toivoisin että valtuustoryhmissä ja yhdessä voitaisiin vielä keskustella aiheesta uudelta pohjalta, Heijnsbroek-Wirén sanoo.

Ilmatar Windpowerin hankekehityspäällikkö Pentti Itkonen pitää nyt saatua tutkimusnäyttöä painavana. Hänen mukaansa yhteistyö Loviisan kaupungin kanssa on Tetomin tuulivoimasuunnitelmissa toiminut hyvin.

– Olen luottavainen asian etenemisen suhteen. Tuulivoima on Uudellamaalla vielä aika uusi asia.

Uusia tuulivoimahankkeita on Suomessa vireillä eri vaiheissa kymmeniä. Ilmajoen ja Loviisan lisäksi paikallisia kiistoja ovat herättäneet muun muassa Lapissa Tornion ja Keski-Suomessa Kannonkosken tuulivoimahankkeet.

Kartta eri vaiheissa olevista tuulivoimahankkeista löytyy Etha Windin sivuilta (siirryt toiseen palveluun) (siirryt uuteen palveluun).

Pieni osa hankkeista toteutuu

Tuulivoimayhtiöt ovat luonnollisesti toiveikkaita omien hankkeidensa etenemisestä. Suomen tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen muistuttaa kuitenkin, että suurin osa hankkeista kaatuu prosessin jossain vaiheessa.

– Jos ajatellaan tilannetta, että jonnekin ruvetaan pohtimaan tuulivoima-aluetta, niin noin 30 prosenttia hankkeista etenee lainvoimaiseen rakennuslupaan asti. Usein hankkeet pysähtyvät jo esiselvitysvaiheessa eli jo ennen kuin asia tulee kuntien päätettäväksi esimerkiksi kaavoituksen osalta, Mikkonen sanoo.

Tuulivoimasuunnitelmia ovat kaataneet esimerkiksi huoli tuulivoimaloiden haittavaikutuksista susille. Kunnat ovat myös torpanneet hankkeita pysäyttämällä kaavoituksen.

Toisaalta tuulivoimayhtiöt ovat pyrkineet pitämään huolta siitä, että mielipideilmasto kunnissa pysyy hankkeille positiivisena – jopa hieman kyseenalaisin keinoin.

Viimeksi kuluneiden muutaman vuoden aikana tuulivoimarakentaminen on lisääntynyt Suomessa. WPD Finland oy:n toimitusjohtaja Heikki Peltomaa muistuttaa, että samalla myös alan sääntely on tiukentunut: verotus on kiristynyt, on saatu melumääräykset ja tukijärjestelmä on uudistunut täysin.

Hänen mielestään tämä on näkynyt myös suhtautumisessa tuulivoimahankkeisiin.

– Minusta kritiikki on asettumassa, varsinkin kun tieteellinen tutkimustieto lisääntyy, Peltomaa sanoo.

