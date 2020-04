Lapin joet ovat vielä rauhallisia – ennuste lupaa kovia tulvia toukokuulle

Kittilän kevättulvaa 7.5.2016. Synkimpien ennusteiden toteutuessa vesi nousee tänä vuonna vieläkin korkeammalle. Siihen on kuitenkin vielä kuukausi aikaa.

Lapin joet ovat toistaiseksi vielä rauhallisia, vaikka alkuviikon lämpimät ovat sulattaneet lumipeitettä melkein silmissä varsinkin Etelä- ja Keski-Lapissa. Virtaamissa ei ole juuri nousua havaittavissa.

– Nämä sulamisvedet ei vesistöissä vielä juuri näy. Simojoessa on hyvin pientä merkkiä, mutta muissa ei vielä näy mitään. Tilanne on hyvin rauhallinen tällä hetkellä, Lapin ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki sanoo.

Paksu lumipeite hidastaa vesien valumista jokiin.

– Sulamisvesiä sitoutuu nyt aika paljon lumeen, että ne ei välttämättä mene maahan asti. Lumi on nyt erittäin kosteaa ja märkää ja varmaan suuri osa sulamisvedestä on lumessa, Alaraudanjoki sanoo.

Tulvahuippu vasta toukokuun lopussa

Kevään tulo on tänä vuonna ollut varsin viipyilevää. Paksu lumipeite taistelee yöpakkasten tukemana päivien plusasteita vastaan. Tulvahuipun ennustetta onkin venytetty vähän edemmäs toukokuuta kuin tavallisesti.

– Ennuste on, että tulvahuippu isommissa joissa on toukokuun puolen välin jälkeen, ehkä saattaa mennä hyvin lähelle toukokuun loppuakin, Timo Alaraudanjoki sanoo

Simojoellakin kevätjäitten perinteinen vappukokoontuminen nelostien sillankorvassa näyttää siirtyvän lähemmäs äitienpäivää.

– Simojoella yleensä vappuna on jäät olleet jo liikkeellä, mutta nyt kyllä näyttäisi, että ihan siihen ei päästä, Alaraudanjoki sanoo.

Suurtulva on edelleen ennusteen kärjessä

Lunta on Keski-Lapissa paljon, ennätyslukemia on ylitetty tämän tästä. Ensin päiviteltiin kattojen kestävyyttä ja sen jälkeen on jo alettu ennustaa tulvaa.

Sääennusteiden mukaan olisi tulossa pitkähkö kylmä jakso, joka hidastaa sulamista. Jos niin käy ja jos sen jälkeen tulee kunnon lämmin ilmavirtaus, niin voi käydä kehnosti. Ennustaminen on jossittelua, mutta tulvauhka on faktaa.

– Kaikissa Lapin vesistöissä on riski poikkeuksellisen suureen tulvaan. Ja niin kuin jo aikaisemmin on todettu, niin Rovaniemen alue ja Kittilän alue näyttävät kaikkein pahimmilta. Siellä olleen kerran 50:ssä vuodessa tai kerran 100:ssa vuodessa toistuvassa tulvatilanteessa, Lapin ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki sanoo.