Kela laajentaa yksityisten lääkärin etävastaanottojen korvauksia – kuluttajille hinnat halventuvat vain vähän

Yksityisten lääkäriasemien puhelin- ja chat- ja sähköpostivastaanotot halpenevat toukokuun alusta lähtien. Uuden korvauksen on tarkoitus yksinkertaistaa aiempaa käytäntöä ja monipuolistaa lyhyiden lääkärivastaanottojen valikoimaa, kerrotaan Kelasta.

Yleislääkärin etävastaanotosta Kela korvaa jatkossa potilaalle 8 euroa ja erikoislääkärikäynnistä 12 euroa. Muutoksista huolimatta esimerkiksi psykoterapiavastaanottojen korvaukset säilyvät silti ennallaa, kerrotaan Kelasta.

Yksityislääkäreiden videovastaanottoja Kela on korvannut potilaille jo aiemminkin, vuodesta 2016 lähtien. Nyt korvauksen piiriin tulevat myös muut etäkanavat eli chat-, puhelin- ja sähköpostivastaanotto.

– Hoidontarpeen arviointi, lääkityksen tarkistaminen, lähetteen antaminen tai neuvonta lääkärin toimesta tapahtuisi yhä useammin näillä digitaalisilla välineillä, selventää Kelan osaamiskeskuksen päällikkö Reija Jääskeläinen.

Yksityisten lääkäriasemien asiakkaista suurin osa on työterveysasiakkaita. Lääkärikeskus Mehiläisen digijohtaja Ossi Laukkasen mukaan yrityksen digitaalisen vastaanottopalvelun asiakkaista noin 75 prosenttia on työterveysasiakkaita, yksityisasiakkaita potilaista on noin 25 prosenttia. Heistä suurin osa on yksityisen sairausvakuutuksen hankkineita vakuutusasiakkaita.

Koronavirus lisännyt etävastaanottojen määrää

Koronaviruksen takia myös yksityisillä lääkäriasemilla etävastaanottojen käyttö on lisääntynyt kaikkien asiakkaiden osalta.

Aavan, Mehiläisen ja Terveystalon digijohtajat uskovat, että uusien Kela-korvausten myötä myös omalla rahalla maksavia potilaita tulee yhä enemmän yksityisen puolen asiakkaiksi.

Erilaiset verkossa tehtävät oirearvioinnit ja potilaskäyttöön tarkoitetut Käypä hoito -suositukset on ihmisillä jo hyvin tiedossa, arvelee Terveystalon digijohtaja Annette Kainu.

– Meillä on sellainen käsitys, että potilaat osaavat jo aika hyvin itsekin erottaa mitkä asiat hoituvat etävastaanotolla ja he osaavat kysyä jo etukäteen mitkä mahdollisesti taas eivät.

Hintojen vertailu työlästä

Aavasta, Mehiläisestä ja Terveystalosta kerrotaan, että chat-vastaanottojen hinnat on pyritty verkkosivuilla kertomaan asiakkaille kiinteinä hintoina. Kuluttajalla on silti vaikeuksia löytää samalta sivulta vertailukelpoista tietoa valintojensa tueksi.

Esimerkiksi yleislääkärin chat-vastaanottojen hinnoissa on eroa lääkäriasemien välillä riippuen kellonajoista ja viikonpäivästä.

Kokosimme hintavertailun kolmen lääkäriaseman chat-, puhelin ja videovastaanottojen hinnoista.

Kolmen yksityisen lääkäriaseman etävastaanottojen hintavertailu Esimerkkihinnat yleislääkärin etävastaanotto n. 10–15 minuutin vastaanottoajalla chatissa, puhelimessa tai videovastaanottona. Hinta nyt / hinta, jos asiakas oikeutettu Kela-korvaukseen 1.5. alkaen Aava: yleislääkäri, chat -palvelu arkisin 41 euroa / 33 euroa 1.5. alkaen

-palvelu arkisin 1.5. alkaen yleislääkäri, chat-palvelu viikonloppuisin 41 euroa / 33 euroa 1.5. alkaen

1.5. alkaen ei yleislääkärin chat-palvelua öisin

yleislääkäri, puhelin tai video arkisin 55 euroa / 47 euroa 1.5. alkaen

arkisin 1.5. alkaen Yleislääkäri, puhelin tai video viikonloppuisin 80 euroa/ 72 euroa 1.5. alkaen Terveystalo : yleislääkäri, chat- palvelu arkisin 40 euroa / 32 euroa 1.5. alkaen

palvelu arkisin 1.5. alkaen Yleislääkäri, chat-palvelu viikonloppuisin 50 euroa / 42 euroa 1.5. alkaen

1.5. alkaen yleislääkäri, chat-palvelu öisin 60 euroa / 52 euroa 1.5. alkaen

1.5. alkaen yleislääkäri, puhelin arkisin 48 euroa / 40 euroa 1.5. alkaen

arkisin 1.5. alkaen yleislääkäri, video , arkisin alkaen 50 euroa / 49 euroa 1.5. alkaen

, arkisin 1.5. alkaen yleislääkäri, video ja puhelin viikonloppuisin 25-50 prosentin korotus arkihintaan Mehiläinen: yleislääkäri, chat -palvelu arkisin 40 euroa / 32 euroa 1.5. alkaen

-palvelu arkisin 1.5. alkaen yleislääkäri chat-palvelu viikonloppuisin 40 euroa / 32 euroa 1.5. alkaen

1.5. alkaen ei yleislääkärin chat-palvelua öisin ( sairaanhoitaja)

yleislääkäri, puhelin tai video arkisin 41–100 euroa/ 37–92 euroa 1.5. alkaen

arkisin 1.5. alkaen yleislääkäri, puhelin tai video viikonloppuisin 30–100 prosentin korotus arkihintaan

yleislääkäri, puhelin tai video öisin 100 prosentin korotus arkihintaan Lähde: Aava, Mehiläinen ja Terveystalo

Toukokuun alussa voimaan tulevan korvauksen jälkeenkin lyhyt 10–15 minuutin lääkäriän pikavastaanotto maksaa kuluttajalle 32–52 euroa.

– Chat-vastaanotot ja ajanvarauksettomat etäpalvelut on kiinteästi hinnoiteltu eikä niihin tule muita maksuja, kuten esimerkiksi Kanta-järjestelmään kirjaamismaksua tai palvelumaksuja päälle, sanoo Kainu.

Hinnoissa on eroa myös kellonajan suhteen. Esimerkiksi Mehiläisellä chat-palvelu on kaikkina aikoina saman hintainen, kun taas Terveystalolla hinta nousee portaittain.

– Koska lääkärit ovat yksityisyrittäjiä ja tuottavat sitä palvelua. Kun toimitaan 24/7 niin työvoiman hinta vaihtelee eri vuorokaudenaikoina, perustelee Kainu.

Myös puhelin- ja videovastaanottotaksojen vertailu tuottaa päänvaivaa. Kaikki mikä maksaa, ei edelleenkään löydy helposti yhdellä vilkaisulla.

Asiakasmäärien uskotaan etuuden myötä kasvavan

Lääkäriasema Aavan digijohtaja Lauri Muhonen uskoo etäpalveluiden kasvavan tulevaisuudessa. Helppous ja saatavuus houkuttavat.

Tällä hetkellä Muhosen mukaan eniten etäpalveluihin vaikuttaa kuitenkin koronakriisi, joka vaikuttaa kaikkeen tekemiseen ja olemiseen.

– Odotan, että se jää osittain myös pysyväksi nyt, kun on päästy kokemaan etäpalveluiden helppous.

Kelassa toivotaan, että etävastaanottojen Kela-korvaus toisi tullessaan alennuksia myös yksityisten lääkäriasemien hinnoitteluun.

– Lääkärin vastaanottohinnat perustuvat kuluihin, ja jos ajatellaan käyttökatteita niin ei eivät ne ihan kohtuuttomia ole . Mutta on totta, että olemme yritys, joka on osakeyhtiö, muotoilee Muhonen.

