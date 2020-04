Paula Tiessalo: Nettideittailu on nyt parempaa kuin koskaan, ja siitä saamme kiittää koronaa

Blogi Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan blogeja tekee joukko oman alansa tarkkaan tuntevia toimittajia. > Kaikki blogit voit lukea täältä

Heti alkuun tunnustus: olen kovaa vauhtia ihastumassa. Nettideittiin, jota en ole fyysisesti koskaan tavannut.

Pinnallisen kohteliaasta toisen kuvien kommentoinnista on kehkeytynyt syvällinen ajatustenvaihto. Viestit lentävät yön pikkutunneille asti, ja sana sanalta toinen tulee tutummaksi ja kiehtovammaksi.

Miten tässä näin kävi? Enhän edes ollut etsimässä itselleni seuraa.

Syytän yllättävästä virtuaalikohtaamisesta koronaa. Niitä tylsiä ja tyhjiä hetkiä, joita elämään on ilmestynyt, kun kaikki kivat sosiaaliset menot on peruttu.

Koronahuolen viedessä ajatuskaistaa tuntuu jopa podcastin valitseminen tai kirjan avaaminen älyllisesti liian vaativilta. Silloin sormi hakeutuu kerta toisensa jälkeen kännykän näytölle napauttamaan auki milloin minkäkin sovelluksen.

Kasvokkain tapaamisesta on tullut etäinen haave, ja mitä kauemmin aikaa kotioloissa eristyksissä kuluu, sitä polttavampi on tarve yhteyteen toisten kanssa.

En varmaan ole ainut, joka nyt roikkuu tuntikausia instagrameissa, keskustelupalstoilla ja deittisovelluksissa. Tappamassa aikaa, mutta myös etsimässä yhteyttä toisiin ihmisin.

Nettideittailussa on paljon hyvää. Vastikään Yhdysvalloissa tehdyn laajan kyselytutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan kolme neljästä amerikkalaisesta arvioi, että nettideittailu on joko parantanut seurustelukulttuuria tai pitänyt sen ennallaan.

Tinder ja muut sovellukset mahdollistavat seuran hakemisen ja löytämisen omaa välitöntä elinpiiriä laajemmalta alueelta ja erilaisilta elämänaloilta. Tämä tekee deittailusta mielenkiintoista.

Tutkimus löysi nettideittailusta myös varjopuolia. 38 prosenttia vastanneista arvioi, että sovellusten tai nettisivujen kautta alkaneet suhteet ovat laadultaan tosielämässä syntyneitä suhteita huonompia ja vain 5 prosenttia arvioi nettisuhteiden olevan parempia.

Meillä on niin kiire päästä kertomaan omat ajatuksemme, ettemme malta antaa keskustelukumppanin lopettaa lausettaan.

Lisäksi seitsemän kymmenestä nettisovelluksia käyttäneestä arvioi, että ihmiset valehtelevat vaikuttaakseen houkuttelevammilta kumppaneilta.

Väitän, että poikkeusaikana yhteys syntyy rehellisemmin. Väitän, että elämme juuri nyt nettideittailun kulta-aikaa ainakin neljästä syystä.

1. On kerrankin aikaa tutustua kunnolla

Kun kiire fyysiseen tapaamiseen on pois, on aikaa keskustella. Itsensä on luotava toisen mieleen kirjoitetuin sanoin.

Ja se on kiehtovaa. Kirjoitettu teksti tai lyhyinä ääniviesteinä lähetetyt ajatukset pakottavat vastaanottajan pysähtymään ja kuuntelemaan aivan eri tavoin kuin kahvila- tai baarihälyn yli käydyssä keskustelussa.

Suurin osa meistä on nimittäin tosi huonoja kuuntelemaan. Meillä on niin kiire päästä kertomaan omat ajatuksemme, ettemme malta antaa keskustelukumppanin lopettaa lausettaan vaan puhumme päälle. Me kuulemme, mutta emme kuuntele.

Ja onhan vastausviestin odottamisessa oma viehättävä kutkutuksensa.

2. Jyvät erottuvat akanoista

Nettideittailusta haetaan monenlaisia kohtaamisia. Joku etsii puhtaasti seksiseuraa, joku toinen ystävää elokuviin ja kolmas elämänkumppania.

Erilaisten tarpeiden sovittaminen yhteen on joskus kivuliasta. Kun se tosi mahtavalta tuntuva ihminen haluaakin tavata vain sängyssä, mutta ei tulla koko viikonlopuksi netflix-and-chill-kainaloiseksi. Tai se yhden yön suhteeksi ajateltu hauskanpitotyyppi alkaa lähetellä kaipaavia auringonlaskukuvia ja runonpätkiä.

Elämän rajallisuuden ymmärtäminen vähentää pelaamista ja kursailua.

Korona on todennäköisesti karsinut deittimarkkinoilta jonkin verran niitä, jotka etsivät pelkkää seksiseuraa. Siinä ei ole mitään pahaa, mutta moni vakavampaa seurustelukumppania etsivä on kokenut itselleen sopivan seuran löytämisen hankalaksi.

Ehkä deittailijoista tavallista useampi etsii nyt vakiintuneempaa ja sitoutuneempaa suhdetta. Ehkä nyt syntyy pidempiaikaisia tai muuten merkittävämpiä kumppanuuksia.

3. Puhutaan oikeista, syvistä asioista

Deittikulttuuri on usein varsin pinnallista. Kahvikupin tai viinilasin yli puhutaan työstä, harrastuksista tai lemmikeistä. Kirjoittaessa tai lyhyttä ääniviestiä tallentaessa viestiään ja sanavalintojaan joutuu miettimään enemmän kuin puheenpulinassa.

Muutama vuosi sitten intoiltiin 36 kysymyksen listasta (siirryt toiseen palveluun). Psykologi Arthur Aronin johdolla tehdyssä kokeessa tutkittiin, voiko ihmiset saada tunnetasolla lähentymään laittamalla heidät vastaamaan sarjaan kysymyksiä, jotka koskevat elämänkokemuksia, arvoja ja unelmia.

Kokeen taustalla on ajatus, että läheisyys on molemminpuolista, henkilökohtaista ja kasvavaa. Siihen liittyy prosessi, jossa ihminen näyttäytyy ja avautuu toiselle vähitellen yhä syvemmin. Arthur Aronin psykologian opiskelijoille tekemässä kokeessa oman haavoittuvaisuuden paljastaminen intiimien kysymysten kautta todella lähensi koehenkilöitä toisiinsa.

Kun reaalielämän sosiaaliset kontaktit on karsittu minimiin, tuntuu erityisen hyvältä olla jollekin erityinen.

Puheen sisällöllä on väliä myös nettideittailussa. Korona-ajan nettideittailu voi parhaimmillaan luodata syvällisesti omaa ja toisen olemusta, ja luoda syvempää yhteyttä.

4. Sairastumisen ja jopa kuoleman pelko saa etsimään yhteyttä

Korona on heittänyt sairastumisen ja kuoleman ajatuksiimme aivan eri tavoin kuin ennen. Elämän rajallisuuden ymmärtäminen vähentää pelaamista ja kursailua. Poikkeustilanne voi rohkaista ujompaakin tekemään aloitteita tavallista rohkeammin.

Koronan aikana syntyneet yhteydet voivat tuntua merkityksellisemmiltä kuin aiemmat. Kun reaalielämän sosiaaliset kontaktit on karsittu minimiin, tuntuu erityisen hyvältä olla jollekin erityinen vaikka virtuaalisesti.

Kuulluksi tuleminen hoitaa sielua. Näitä hyviä hyrinöitä voi sisimmässään rauhassa maistella ilman kiirettä fyysiseen tapaamiseen.

Koronadeittailun aikana kiire on vain kännykän laturille silloin, kun näytölle ilmestyy pieni merkki uudesta viestistä. Reaalielämän sosiaalisen elämän näivettyminen ei enää harmita yhtään niin paljon.

Yön tunneille jatkuva keskusteluyhteys Suomen toiselle laidalle on juuri avautunut.

Paula Tiessalo

Kirjoittaja on terveys- ja hyvinvointiaiheisiin erikoistunut toimittaja, joka harrastaa ihmisistä hurmaantumista.

Nettideittailusta voi keskustella 27.4. klo 23.00 asti.

