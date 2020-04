Ämpäri päähän ja muita parisuhdevinkkejä korona-aikaan – Koomikkopari Riku Suokas ja Johanna Tohni tappavat tylsyyttä tekemällä videoita kotisohvalta

Pariskunta Suokas-Tohni on pitänyt yhtä viisi vuotta. Suhde ei ole kaatunut remonttiin, kolmeen muuttoon eikä stand up -showhun, jossa ruoditaan toista kumppanina.

Koomikkopari Riku Suokas ja Johanna Tohni istuu kotisohvallaan Tampereella ja katsoo kameraan.

– Me tiedetään, että on tosi rankkaa olla pariskuntana jumissa näinä aikoina, Tohni nyökyttelee katsojalle.

Sosiaaliseen mediaan jakamallaan videolla (siirryt toiseen palveluun) pariskunta lupaa simppelin keinon löytää kodista kuin kodista omaa tilaa jokaiselle. Tohni asettelee Suokkaan päähän sinisen ämpärin ja näyttää tyytyväiseltä.

– Tää on kiva. Mulla on nyt ihan sellainen olo, että olisin yksin huoneessa.

Suokas istuu ämpäri päässä vastaan sanomatta. Vitsin kohteena olemisesta on kokemusta, sillä tämä parisuhde on valjastettu viihdytyskäyttöön ennenkin. Pariskunnan stand up -komedia Mars vs. Venus on kiertänyt maata menestyksekkäästi, ja yleisö on päässyt todistamaan kun Suokas ja Tohni piiskaavat toistensa heikkouksia kaikkien edessä.

Suhde lienee teräksenluja kun sen voi kerta toisensa jälkeen leväyttää kaiken kansan naurettavaksi?

– Tai sitten mennään tosi pienillä marginaaleilla, Suokas hekottaa.

Vitsillä eristyskevääseen

Poikkeuskevättä 2020 Suokas ja Tohni ovat viettäneet muiden esiintyjien tapaan keikkojaan peruen. Kotona ollaan nyt koko ajan, mikä ei välttämättä ole parisuhteelle aina eduksi.

Johanna Tohni sanoo pariskunnan talon neliöiden riittäneen toistaiseksi pitämään sovun yllä.

– Riku ei ole alkanut nyppimään, koska meillä on iso talo ja hän on onnistunut piilottelemaan jossain kellarikerroksessa, Tohni virnuilee.

Eräänä päivänä kellarista päivänvaloon kömpinyt mies sai kuitenkin yllättäen ämpärin päähänsä. Video syntyi hetken mielijohteesta.

– Tuli vaan mieleen, että nyt kun omaa tilaa niin kovasti halutaan, niin toinenhan voisi kätevästi kadota vierestä. Ämpäreitähän on jaettu Suomessa paljon, ehkä juuri tätä tarkoitusta varten, Tohni sanoo.

Aina ei kahden koomikonkaan suhteessa naurata. Rikua kiristää Johannan arvosteleva kommentointi ja Johannaa Rikun aamukärttyisyys. Anna Sirén / Yle

Ensimmäinen video on jo ehtinyt saada jatko-osan (siirryt toiseen palveluun). Siinä Tohni tuunaa keksintöään liimaamalla Suokkaan päässä olevaan ämpäriin kuvan paidattomasta miesmallista ja Ylpeys ja ennakkoluulo -sarjan herra Darcysta.

– Heti paljon kivempi, hän taputtaa ämpäriä.

Suokas suostuu osaansa videolla, mutta jää nyt pohtimaan vitsin tasapuolisuutta.

– Jos tämän olisikin tehnyt toisin päin: minä olisin laittanut Johannan päähän ämpärin ja liimaillut siihen pari missiä. Voi olla, ettei olisi mennyt läpi.

Ämpäristä ja siihen teipatuista unelmauroksista viis, Suokas sanoo kaipaavansa yleisön eteen. Siksi videoita pukkaa vaikka ajat ovatkin ankeat.

– Koomikkona on 26 vuodessa tottunut siihen, että aina on yleisön edessä. Tähän se näemmä kanavoituu kun ei muuten pääse toteuttamaan omaa tarvettaan esiintyä.

Tuomitsija ja aamuinen murjottaja

Suurinpiirtein 150. Suokas ja Tohni laskevat Mars vs. Venuksen esityskertoja. Henkilökohtaisuuksiin meneviä vitsejä on tuntimääräisesti takana niin valtava määrä, että molempien luonteet alkavat olla pohjia myöten ruodittu.

Kumpikaan ei enää hätkähdä kun pyydetään nimeämään toisen ärsyttävin piirre tai kuuntelemaan kun puolisolta kysytään samaa.

– Johanna kuulostaa hyvin usein tuomitsevalta tai kriittiseltä. Joudun muistuttamaan itseäni, että ehkä hän vain kuulostaa tuolta eikä ole oikeasti sitä mieltä, Suokas sanoo.

– Olemme ihan erirytmiset ihmiset, mikä on yksi haasteellisimpia juttuja sekä suhteessa että työnteossa. Itse herään aamulla puheliaana ja energisenä, ja Riku puolestaan vaikuttaa vihaavan kaikkea ja kaikkia. Sen sietämisessä on ollut opettelemista, Tohni paljastaa.

Kun Mars vs. Venusta tehtiin, eivät kaikki toisen tarjoilemat vitsit naurattaneet, pari myöntää. “Kyllä se kalvoi, kun kuuli itsestään asioita, joista ei pidä. Siihen kuitenkin turtui ja sai sopivaa etäisyyttä, niin kuin tekstillä ja esittäjällä tuleekin olla”, Suokas sanoo. Anna Sirén / Yle

Kriitikon ja aamukiukuttelijan liitto on silti vahvasti kasassa. Yhteensopivuutta on testattu ennen koronaeristystä myös esimerkiksi koko talon remontilla ja kolmella muutolla viiden vuoden sisään.

– Jos tämän keväänkin jälkeen vielä ollaan yhdessä, niin pitää varmaan tehdä jatko-osa Marsille ja Venukselle. Heti kun karanteenista selvitään niin ei muuta kuin uutta koettelemusta putkeen, Suokas venkoilee.

Sitä ennen ehtii tehdä vaikka muutaman ämpärivideon lisää.