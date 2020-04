Business Finlandin johtaja myöntää, että rahoituspäätöksissä on tehty virheitä: "Hyvä, että tehdään tarkastus"

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on käynnistänyt yritystuista sisäisen tarkastuksen.

Rahoituspäätöksistään kohun keskelle joutuneen Business Finlandin johto ei sisäisen tarkastuksen virkamiesten sisäänmarssista hätkähdä.

– Meille on ollut alusta asti päivänselvää, että meidän toimintamme tullaan tarkastamaan monta kertaa. Hyvä tehdä se tässä vaiheessa. Se puhdistaa ilmaa, sanoo johtaja Reijo Kangas.

Business Finlandilla on ollut käsissään ristiriitainen tehtävä.

Rahoitusta on pitänyt myöntää yrityksille hallituksen toiveiden mukaisesti kriteereitä väljästi tulkiten, mutta silti niitä noudattaen. Toisaalta rahoituspäätösten kriteereitä on myös pidetty liian tiukkoina, mikä pudottaa osan ja ehkä juuri ne eniten rahoitusta tarvitsevat sen ulkopuolelle.

Kohua onkin syntynyt jo siitä ketkä ovat saaneet rahoitusta ja ketkä eivät ja onko ratkaisut olleet oikeita.

– Tässä on ollut muutamia keissejä esillä alusta asti. Olen koko ajan sanonut, että tällaista prosessia ei viedä läpi ilman virheitä. Niitä väistämättä tulee, Kangas puolustautuu.

Lue tästä: Suomen kuvalehti nosti viikonvaihteessa esiin liudan yrityksiä, jotka olivat saaneet Business Finlandilta 100 000 euron kehitysrahoituksen (siirryt toiseen palveluun).

Lue tästä: Helsingin Sanomat nosti puolestaan tiistaina esiin kansanedustaja Ano Turtiaisen voimanosto­tuotteita myyvä yrityksen, joka sai keskukselta 70 800 euron koronatuen. (siirryt toiseen palveluun)

Kangas myös muistuttaa, että oikein toisinkaan ei olisi voitu toimia.

Business Finland ja Ely-keskukset voivat myöntää rahoitusta kehityshankkeisiin, jonka kustannuksista vain osan maksaa valtio. Rahoitusta voidaan myös myöntää vain kriisistä kärsineille kannattavaa toimintaa tehneille yrityksille.

Väliinputoajia, joilla kassat on tyhjät, kehittämistarpeita ei ole ja ehkä vielä laskuja rästissä tai ulosotossa, jää paljon. Se on myös näkynyt siinä keille rahoitusta ja varsinkin isoja summia on myönnetty.

– Tämä on ollut lähtökohtaisesti selvää meille ja päättäjille. Ei siis ole yllätys, että jos meidät valitaan toimijaksi niin tämmöiseen tulokseen se tulee johtamaan, Kangas perustelee.

Tässä karkea vertailu toimialoista, jotka saaneet eniten tukea ja toisaalta eniten lomauttaneet.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (Kesk.) tviittasikin tiistaina, että TEM:in sisäinen tarkastus käynnistää Business Finlandin myöntämän yritysrahoituksen tarkastamisen - kaikkien osapuolten parhaaksi.

– Tervetuloa! Hyvä, että tehdään tarkastus, toivottaa Kangas.

Lintilä myös aikoo viedä keskiviikkona hallituksen neuvotteluihin asetusmuutoksen, jolla rahoitusta voitaisiin kohdistaa enemmän koronan aiheuttamiin ongelmiin ja niiden kustannusten kattamiseen.

Rahoituksen myöntämisen kriteereitä pidetään siis toisaalta liian kireinä.

– Erilaisia keinoja tarvitaan. Meidän rooli on yksi ja me ei voida ottaa muita rooleja ja se on päivä selvä asia sekin, Kangas sanoo.

Valtiontalouden tarkastusvirasto mukana syynissä

Sisäisen tarkastuksen suorittavat siis TEM:in tarkastajat, mutta heidän toimintansa tulee vielä mahdollisesti menemään ulkoista tarkastusta tekevän Valtiontalouden tarkastusviraston syyniin.

Kaikissa valtion yksiköissä on sisäinen tarkastus. Sen avulla yksikön johto voi varmistua siitä, että asiat tehdään asianmukaisella tavalla.

– Sisäinen tarkastus on erittäin tärkeä toiminto varsinkin poikkeuksellisissa olosuhteissa, jossa päätöksiä tehdään nopealla aikataululla ja riskit kasvavat. Minulla ei kuitenkaan ole erityistä syytä epäillä, että yritysrahoituksessa olisi toimittu sääntöjen vastaisesti, sanoo Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari.

VTV:ssä ei ole vielä käynnissä virallista tarkastusta TEM:in tarkastuksesta. Sen aika on myöhemmin jos syytä ilmenee.

– Yritystukikokonaisuudesta tarkastushuomioita luovutetaan eduskunnalle aikaisintaan loka-marraskuussa, Yli-Viikari sanoo.

Poliittiset toiveet törmäsivät hallinnon säädöksiin

Virastossa pidetään hyvänä, että ministeri Lintilä haluaa selvyyttä tilanteeseen ja on käynnistänyt sisäinen tarkastuksen.

– Business Finlandilla on erittäin hyvät ja kokeneet sekä käsittelijät ja käsittelyprosessit. Jo sillä varmistetaan, että ei tehdä ns. vääriä päätöksiä, Yli-Viikari sanoo.

Valtiontalouden tarkastusviraston kokenut pääjohtaja arveleekin, että poliittiset toiveet ja keinot niiden saavuttamiseen eivät ole täysin kohdanneet.

– Valtiolla ei voi olla normaalitilassa kriisirahoituskoneistoa vaan se voi tarjota vain kehitysrahoitusta. Nyt hallinto on uudessa tilanteessa, jossa kuitenkin ovat yhä voimassa samat säännöt, joilla tukia myönnetään ja samat prosessit, joilla varmistetaan että rahoitus menee oikeaan kohteeseen, Yli-Viikari arvelee.

