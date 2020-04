Helsingin päiväkodeissa korontartuntoja 24 henkilökunnan jäsenellä ja kahdella lapsella

Tartuntoja on ollut päiväkodeissa eri puolilla Helsinkiä.

Helsingin kaupungissa on havaittu koronavirustartuntoja 18:ssa eri päiväkodissa. Tartuntoja on tullut yhteensä 24:lle päiväkotien työntekijöille. Lisäksi tiedossa on kaksi päiväkodissa olleen lapsen saamaa koronatartuntaa.

Kaupungin mukaan osa tartunnan saaneista on jo parantunut.

–Tämän hetken arvion mukaan henkilöstön tartunnat ovat pääosin saatu päiväkodin ulkopuolelta, toteaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen kaupungin tiedotteessa.

Päiväkodeissa on tällä hetkellä noin viidesosa normaalista määrästä lapsia. Myös kontakteja päiväkotiryhmien välillä on koitettu välttää ja päiväkotiryhmät ovat tällä hetkellä tavallista pienempiä.

