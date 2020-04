Uudellamaalla 16 asteen lämpö samaan aikaan kun Lapissa vielä hiihdettiin

Uudellamaalla pärjäsi tänään ilman paksuja ulkovaatteita. Korkeita lukemia mitattiin esimerkiksi Helsingissä Kumpulassa, jossa lämpötila kohosi 16 asteeseen.

Samaan aikaan Lapissa on vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen paljon lunta.

Ulkoilu on tärkeää koronaepidemian poikkeusoloissa

Vanhankaupunginlahdella ulkoilleet Karoliina ja Veikko Valontaival viettivät päivää Kuusiluodolla riippumattoillen.

Karoliina ja Veikko Valontaival ovat viettäneet paljon aikaa ulkona. Ronnie Holmberg / Yle

Koronan aiheuttamien rajoitusten aikana äiti ja poika ovat tehneet paljon eväsretkiä ja rakentaneet majoja. Hyvät säät kohottavat nyt kaksikon mielialaa.

–Kevätsää auttaa jaksamaan koronarajoitusten keskellä. Mieliala olisi ihan toinen, jos sama tilanne olisi keskellä harmaata marraskuuta, Karoliina Valontaival pohtii.

Vanhankaupunginlahden maisemissa Viikissä ulkoillut Bitte Askelund nauttii valkovuokkojen kukinnasta.

–Riskiryhmäläisenä on raskasta ja ilman ulkoilua olisi vieläkin raskaampaa. Mutta onneksi kukat kukkivat ja kotkanpoikasia syntyy. Tavallaan tässä ei ehkä ole mitään hätää, Askelund iloitsee.

Bitta Askelund nauttii ulkoilusta tällä hetkellä erityisen paljon. Ronnie Holmberg / Yle

Kun etelässä poimitaan kukkia, Lapissa vielä hiihdetään

Eri puolilla Lappia on nyt ennätyksellisen paljon lunta ajankohtaan nähden. Ilmatieteen laitoksen mukaan uusi lumiennätys on tehty Inarin Saariselällä, Sodankylän Lokassa ja Tähtelässä sekä Sallan Värriöllä.

Tämänhetkinen lumimäärä on harvinaisen suuri, sillä vastaavia talvia on kerran kymmenessä vuodessa. Antti Mikkola / Yle

Eniten lunta, 120 senttiä, on nyt Saariselällä ja Kittilässä.

Hyvät kelit houkuttelivat esimerkiksi Annu Pylkkäsen kevään viimeisille hiihtolenkeille Ounasvaaralla.

– Hyvin on lunta ja koko talvihan on ollut hyvä. Toivottavasti kelit vielä jatkuvat. Suunnitelmissa on vielä muutama hiihtolenkki ennen kuin sukset menevät varastoon.