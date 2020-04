Herätys: Hallitus neuvottelee koronarajoituksista, hoivakotien koronakuolemat pitäisi tutkia, lääkärien etävastaanotot halpenevat

Hallitus neuvottelee koronarajoituksista, odotettavissa koko päivän istunto

Pääseekö Suomessa ensi kesänä kesätapahtumiin ja festivaaleille? Muun muassa tästä hallitukselta odotetaan tänään ratkaisua. Neuvottelu alkaa kello 10, ja sen odotetaan kestävän koko päivän. Asialistalla on kesätapahtumien lisäksi esimerkiksi keskustelua tautitilanteesta ja nykyisten rajoitusten jatkamisesta. Esimerkiksi koulujen avaaminen osittain on keskustelussa, samoin suunnitteilla olevat ravintoloiden tuet.

Trump keskeyttää maahanmuuton kahdeksi kuukaudeksi

Trumpin mukaan päätöksellä varjellaan yhdysvaltalaisten työpaikkoja. Mandel Ngan / AFP

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo keskeyttävänsä maahanmuuton Yhdysvaltoihin 60 päivän ajaksi. Keskeytys koskee pysyvää oleskelulupaa hakevia eli niin sanottua green cardia. Pysyvä oleskelulupa oikeuttaa työn tekemiseen Yhdysvalloissa. Trumpin mukaan päätöksellä varjellaan yhdysvaltalaisten työpaikkoja. Trumpin mukaan keskeytyksen jatkoa saatetaan arvioida uudelleen myöhemmin.

Rikosoikeuden professori: Vanhusten hoitolaitosten koronakuolemat pitäisi tutkia

Rikosoikeuden professori haluaa, että viranomaiset tutkisivat vanhusten hoitolaitosten koronakuolemat. Emmi Korhonen / Lehtikuva

Koronavirus on levinnyt useisiin vanhusten hoivakoteihin Suomessa. Myös hoivakodeissa tapahtuneita koronakuolemia on ollut paljon. Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasen mukaan tapausten tutkinta pitäisi aloittaa yleisen edun nimissä. Hän toivoo, että viranomaiset ovat aloitteellisia asiassa.

Kela ryhtyy korvaamaan yksityisiä lääkärin etävastaanottoja – kuluttajille hinnat halventuvat vain vähän

Noin kymmenen minuutin etävastaanotto lääkärin kanssa chatissa maksaa jatkosakin 32–52 euroa. Derrick Frilund / Yle

Yksityisten lääkäriasemien puhelin- ja chat-vastaanotot halpenevat toukokuun alusta lähtien kuluttajille. Suuren suurista korvauksista ei kuitenkaan ole kyse, sillä noin kymmenen minuutin etävastaanotto lääkärin kanssa chatissa maksaa jatkosakin 32–52 euroa. Kuluttajalle hintojen vertailu voi olla vaikeaa, sillä hinnat vaihtelevat sen mukaan mihin aikaan palvelua käyttää.

Saksa lieventää koronamääräyksiään – hyvin, hyvin hitaasti

Kasvomaskein varustautuneita matkustajia raitiovaunussa Leipzigissa. Tobias Schwarz / AFP

Saksassa pienet kaupat on jo avattu, seuraavaksi päättöluokkien oppilaat voivat palata kouluun. Valtaosa maan rajoituksista pysyvät kuitenkin yhä voimassa. Esimerkiksi kasvomaskien käyttö on paikoin pakollista ja yli kahden hengen kokoontumiset pysyvät kiellettynä ainakin toukokuun alkuun asti. Edessä on uudenlainen normaaliuden tila, jossa tartuntamäärät halutaan pitää matalina. Apuna siinä voi olla korona-altistuneiden jäljittäminen kännykkäsovelluksin.

Keväinen sää jatkuu

Keskiviikon sää on aurinkoinen ja lämmin. Yle

Sää on poutaista ja laajoilla alueilla selkeää. Päivällä lämpötila on 7–14 astetta, pohjoisessa on muutaman astetta viileämpää. Ruohikkopalojen vaara on suuri maan etelä- ja länsiosissa.

