Hoivakotien uusien asukkaiden karanteenikäytäntö aloitettiin Helsingissä vasta muutama päivä sitten

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkosen mukaan tähänkään asti hoivakoteihin ei ole siirretty sellaisia henkilöitä, joilla on oireita tai joiden kohdalla on epäily siitä, että he olisivat voineet saada tartunnan. Yle

Hoivakotien uusien asukkaiden kahden viikon karanteenia alettiin toteuttaa Helsingissä vasta muutama päivä sitten. Asiasta kertoi Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen tiistain A-studiossa.

– Tapa on ollut nyt muutaman päivän näin vahvana eli ehdottomana, Jolkkonen kertoi.

Hän huomautti, että tähänkään asti ei ole siirretty sellaisia asukkaita, joilla on oireita tai joiden kohdalla on epäily siitä, että he olisivat voineet saada tartunnan.

Helsingissä hoivakodeissa on kuollut koronaan kymmeniä vanhuksia. Myös Kiuruvedellä sijaitsevassa hoivakodissa korona on vaatinut monta uhria. Siellä korona tuli hoivakotiin juuri uuden asukkaan mukana. Asiasta kerrottiin julkisuuteen jo toissa viikolla.

Jolkkosen mukaan kaikkien uusien asukkaiden testaamista ei ole haluttu ottaa rutiiniksi Helsingin hoivakodeissa siksi, että testi ei välttämättä paljasta oireetonta asukasta viruksen kantajaksi.

– Se voi olla yhden, kaksi päivää oireettomana ja sitten vasta puhjeta siellä yksikössä, Jolkkonen selitti.

Super: Ohjeet hyvin epäselviä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin asiantuntijan Elina Kiurun mukaan hoivakotien työntekijät ovat kertoneet liitolle koronan aiheuttamista huolista.

– Ohjeethan tähän asti ovat olleet hyvin, hyvin epäselvät. STM:llä on ohjeet, THL:llä on ohjeet, kunnilla on omia ohjeita, työnantajilla on omia ohjeita ja yksityisellä sektorilla on omia ohjeita. Työntekijät ovat mahdottoman paikan edessä tällä hetkellä, Kiuru sanoi.

Kiurun mukaan työntekijät eivät edes oikein tiedä, miten heidän tulisi toimia, jos hoivakodissa todetaan koronatartunta. Myös riittävistä suojavarusteista on edelleen pulaa.

– Eikä ole minkäänlaisia toimintaohjeita siitä, miten toimitaan esimerkiksi muistisairaiden kanssa, joita ei pystytä eristämään. Meillä ei ole lainsäädäntöä siihen, että pystyisimme sitomaan tai eristämään asiakkaan sinne omaan huoneeseen, Kiuru sanoi.

Jolkkosen mukaan ainakin Helsingissä on ollut ohjeet jo kauan ennen kuin STM on sellaisia antanut.

– Ne ovat täysin selkeät ja yhdenmukaiset sekä omalle toiminnalle että ostopalveluille ja niistä on tullut myös hyvää palautetta.

Hän kuitenkin myönsi, että suojavarusteista on ollut ja on edelleen pulaa.

Joka kuukausi menehtyy normaalioloissakin 150 asukasta

Jolkkosen mukaan Helsingin hoivakotien koronakuolemat on hyvä suhteuttaa siihen, että hoiva-asumisessa on noin 4 400 asukasta ja joka kuukausi normaalioloissakin noin 150 asukasta menehtyy eri tilanteisiin.

– He ovat hyvin hauraita ihmisiä ja yleensä elävät siellä keskimäärin elämänsä kaksi viimeistä vuotta.

Jolkkosen mukaan vielä ei tiedetä varmasti, kuinka paljon korona on lisännyt hoivakotien normaalia kuolleisuutta.

– Jonkinlaisia ennakkomerkkejä, mutta ei vielä tietoa, on siitä, että muut vaihtoehtoiset kuolinsyyt ovat ehkä jopa vähentyneet. Näemme vasta vähän pidemmän ajan kuluttua, mikä on se koronan lopullinen yhteisvaikutus kuolleisuuteen, Jolkkonen sanoi.

