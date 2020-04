Korona ajoi monet pakkolomalle, mutta pajoilla hommat jatkuvat – laki sallii työkokeilijoiden palkattomat pajatyöt

Janna Taavitsainen on Goodwill kierätysmyymälässä Kouvolassa työkokeilussa.

Janna Taavitsainen on Goodwill kierätysmyymälässä Kouvolassa työkokeilussa. Antro Valo / Yle

Tilastojen valossa työkokeilijoiden määrä on vähentynyt vain vähän tänä keväänä. Työkokeilijoilla ei saa korvata työ - tai virkasuhteisia työntekijöitä.

32-vuotias Janna Taavitsainen käy läpi tavaroita, katsoo niiden kunnon ja laittaa tavarat myyntiin. Taavitsainen työskentelee Parik-säätiön Goodwill Kouvola -kierrätysmyymälässä kuusi tuntia päivässä.

Taavitsainen oli reilut neljä vuotta työtön ennen työkokeilua. Se alkoi joulukuussa ja jatkuu kesäkuuhun. Hän tavoittelee työkokeilulla palkkatukipaikkaa eli toivoo, että työstä maksettaisiin myöhemmin palkkaa.

– Ei meillä ole hanskoja käsissä, mutta ne voi kyllä laittaa. Totta kai huolehdin käsihygieniasta nyt vieläkin paremmin. Meillä on koronakoulutusta.

Parik-säätiön toimitusjohtaja Pasi Hedman kertoo, että työttömille työnhakijoille tarjottavaa työkokeilua on voitu jatkaa TE-toimiston toiveiden mukaisesti. Heillä on tällä hetkellä 20 työkokeilijaa neljässä eri osoitteessa.

– Toki se on vapaaehtoista ja kaikkien kanssa keskustellaan, voiko jatkaa korona-aikaankin työkokeilussa.

Parik-säätiössä on keskeytetty Hedmanin mukaan joitakin työkokeiluja, jos valmennettava ei ole halunnut jatkaa työkokeiluaan terveydellisistä syistä. Työkokeilu kestää alle kuusi kuukautta.

– Sen jälkeen on mahdollisuus jatkaa meillä palkkatukipaikassa. Meille tulee aina uusi työkokeilija eli sama työkokeilija ei jatka samassa tehtävässä työkokeilun jälkeen.

Tilastojen valossa työkokeilijat jatkavat pitkälti töissään tälläkin hetkellä.

Janna Taavitsainen toivoo pääsevänsä palkkatyöhön. Antro Valo / Yle

ELY-keskuksen mukaan Suomessa oli helmikuun aikana työkokeiluissa yli 9 700 henkilöä. Työkokeiluja alkoi yli 3 600 ja päättyi reilu 3 300. Maaliskuun aikana alkaneiden työkokeilujen määrässä ei tapahtunut suurta muutosta, päättyneitä työkokeiluja oli yli 4 000.

Uudenmaan TE-toimiston palveluesimiehen Tove Martin mukaan tietoja keskeyttäneistä ei ole. Työkokeilujen määrä ei ole olennaisesti muuttunut Uudellamaalla.

– Korviini ei ole kantautunut, että tässä olisi syntynyt isompi keskeyttämisaalto. On syntynyt uusia innovatiivisia toimintatapoja työkokeilun järjestäjien suunnasta, kuten esimerkiksi työkokeilu etänä hyödyntäen sähköisiä työkaluja, toteaa Martti.

Työkokeilijoilla ei saa korvata palkattuja työntekijöitä

Työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin Kirsti Haapa-ahon mukaan työkokeilua ei ole pääsääntöisesti tarkoituksenmukaista järjestää tilanteissa, joissa työnantaja on lomauttanut työntekijöitään. Tästä on kuitenkin yksi poikkeus.

Työsopimuslaissa (siirryt toiseen palveluun)sanotaan, että henkilö voidaan ottaa työkokeiluun tehtäviin työpajaan tai vastaavaan valmennusyksikköön tehtäviin, joita ei muutoin tehdä työ- tai virkasuhteessa.

Säännös koskee kunnan, kuntayhtymän, yhdistyksen tai säätiön työpajaa tai muuta vastaavaa valmennusyksikköä.

– Edellytyksenä on, ettei tehtävillä korvata kunnan, kuntayhtymän, yhdistyksen tai säätiön omia työ- tai virkasuhteisia työntekijöitä ja näiden työpanosta, kertoo Haapa-aho.

Parik-säätiöllä on Kouvolassa vuosittain noin sata työkokeilijaa. Työkokeilijoiden parissa on töissä kaksi valmentajaa ja yksi palveluohjaaja. He ovat toimihenkilöitä, jotka myös ohjaavat työkokeilijoita.

Lomautuksia on muun muassa kehitysvammaisten työtoiminnan ja päihde -ja mielenterveyskuntoutujien päivä- ja työtoimintayksiköissä.

– Emme korvaa ketään palkattuja työntekijöitä työkokeilijoilla, vaikka meillä onkin lomautuksia. Tällä hetkellä lomautukset koskevat siis muuta toimintaa kuin työkokeilua.

Työkokeilu ei johda pajalle työllistymiseen

Kaakkois-Suomen TE-toimiston Tuula Hautala-Piiraisen mukaan työkokeilut ovat Kaakkois-Suomessa keskeytyneet kouluissa, päiväkodeissa, kirjastoissa sekä palvelualoilla. Lukuja keskeytyksistä ei kuitenkaan ole.

– Pajat, jotka pystyvät toimimaan, ottavat työkokeilijoita. Ne, joilla on ollut paikka tehtäviin, ovat pystyneet jatkamaan työkokeilujen loppumiseen asti.

Työkokeilupaikkojen tarkoituksena on kokeilla työtä eli työkokeilu ei johda pajalle työllistymiseen.

– Ne ovat enemmän läpikulkupaikkoja. Yksityispuolelle tulee enemmän paikkoja, joihin voi työllistyäkin, sanoo Kaakkois-Suomen TE-toimiston Hautala-Piirainen.

23-vuotias Miikka Ståhl aloitti Kotkassa Sotek-säätiön logistiikkapuolella huhtikuussa. Hän on työkokeilussa nyt toista kertaa, aikaisemmin hän oli kiinteistöpuolella. Ståhl haluaa palkkatukityöhön ja myöhemmin logistiikkapuolelle opiskelemaan.

Ståhl on työkokeilussa kuusi tuntia päivässä. Hän saa työttömyyspäivärahan ja siihen päälle yhdeksän euron kulukorvauksen päivässä.

– Ei se mikään hääppöinen tuki ole. Saa kuitenkin edes jotain rytmiä, ettei tarvitse olla vaan kotona.

Kaakkois-Suomen TE-toimiston Hautala-Piiraisen mukaan työkokeilijat ovat eri asemassa kuin työntekijät, koska työkokeilija on työhön tutustuja, ei vastuunalainen työntekijä.

Hän neuvoo ottamaan yhteyttä TE-toimistoon, jos on tunne, että "pyörittää yritystä" eli joutuu tekemään työtä liian oma-aloitteisesti.

– Rajankäyntiä on saattanut olla pienissä yrityksissä. Omistaja on lähtenyt hoitamaan esimerkiksi pankkiasioita ja työkokeilija on jäänyt yksin. Näin ei saa olla eli työkokeilijalla pitää aina olla vastuuhenkilö ohjaamassa työtä.

Parik-säätiön toimitusjohtaja Pasi Hedman sanoo, että heillä on vuosittain noin sata työkokeilijaa. Antro Valo / Yle

Liisa Maija Joelsson: Harmittaa, että työkokeilu keskeytyi

Osa pajalaisista on myös joutunut keskeyttämään työkokeilun. Näin kävi

Raumalla asuvalle 54-vuotiaaalle Liisa Maija Joelssonille, joka aloitti työkokeilun Rauman Seudun Työnhakijoiden mediapajalla joulukuussa. Tarkoitus oli jatkaa kesäkuun loppuun.

Syy keskeytykseen oli se, että Joelsson kuuluu riskiryhmään.

– Harmittaa, koska en tiedä, milloin menen takaisin. Pidin työkokeilusta ja minulla oli hyvä työyhteisö. Sain tehdä sellaista, mistä oli hyötyä. Nyt kaikki on auki.

Joelsson suoritti merkonomin tutkintoa ja olisi saanut suorittaa pajalla näytöt.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työkokeilun keskeyttämisen syynä voi olla riskiryhmään kuuluminen. Lisäksi muita syitä ovat se, että työkokeilija ei voi osallistua työkokeiluun, työpaikka voi olla viranomaisten määräyksestä suljettu tai työkokeilijaa ohjaava henkilöstö on lomautettu.

Miten työkokeilut järjestetään koronan aikaan?

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työkokeilu voi jatkua koronavirusepidemiasta huolimatta, jos se on toteutettavissa turvallisesti.

Parik-säätiön toimitusjohtajan Pasi Hedmanin mukaan työkokeiluun eivät voi tulla riskiryhmään kuuluvat ja sairastuneet. Hän sanoo, että ohjeita käydään koko ajan läpi, ryhmissä ei liikuta, töissä vältetään kontakteja ja pidetään turvaväliä.

Janna Taavitsaisella on työkokeilua jäljellä runsas kuukausi. Antro Valo / Yle

Työkokeilija Janna Taavitsaisen mukaan töissä pidetään välimatkaa toisiin ja katsotaan, että tauot on porrastettu. Taavitsainen ei kuulu riskiryhmään.

– Tuntuu muutenkin, että lietsotaan ylimääräistä paniikkia.

