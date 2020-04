Koronarajoitukset tekivät isän hautajaisista pienet ja hiljaiset – Suvi Ylipää: "Tuntui, että jotain jäi puuttumaan"

Poikkeustilan aikaan osa haluaisi lykätä siunausta. Lisäksi arkunkantajista on paikoin pulaa.

Ylöjärveläisen Suvi Ylipään isä kuoli vajaa kuukausi sitten vaikeaan sairauteen. Surun keskellä piti sopeutua siihen, että aktiivisen miehen siunaustilaisuuteen sai tulla vain oma perhe.

Koronarajoitukset näkyivät sekä käytännön järjestelyissä että tilaisuuden tunnelmassa.

– Siunaus pystyttiin järjestämään nopealla aikataululla. Kun ei olllut mahdollisuutta kutsua ketään vieraita, ei ollut paljon järjestelyitä. Hautajaissaatto oli tosi pieni, ydinperheen ulkopuolelta oli kolme ihmistä. Muistotilaisuutta ei järjestetty ollenkaan.

Ylipää sanoo, että vaikka rajoitukset pystyi hyväksymään, ne tuntuivat harmillisilta.

– Siinä hetkessä olisin halunnut jakaa tunnetta menetyksestä. Tuntui, että jotakin jäi puuttumaan. Ihmisten kohtaaminen, kosketus ja läsnäolo olisivat olleet tärkeitä.

Kaikkien lähiomaisten osallistuminen sallittu

Maaliskuun 16. päivästä alkaneen poikkeusajan aikana kokoontumiset on rajattu 10 henkeen, mutta hautajaisiin pääsevät kuitenkin kaikki lähiomaiset, vaikka heitä olisi yli kymmenen. Piispat lievensivät ensimmäistä, tiukkaa rajausta jo parin päivän jälkeen.

Epidemian rajoittaminen otetaan evankelisluterilaisessa kirkossa vakavasti. Se näkyy esimerkiksi siinä, että haudalla tapahtuvaa siunausta suositaan.

– Seurakunta toimittaa arkun hautaan ja siunaus toimitetaan siellä. Perinteisiä arkun uloskantoja kappelista ei järjestetä, kertoo Tampereen Kalevankankaan hautausmaan krematorionhoitaja Mikko Saros.

Monista vanhoista perinteistä on jouduttu luopumaan.

– Toisinaan omaiset haluaisivat vielä tulla vainajaa katsomaan, mutta olen joutunut toteamaan, että arkkuja ei nyt poikkeusoloissa avata, Saros sanoo.

Myös Kemissä seurakunta on ottanut epidemian rajoitukset vakavasti ja esimerkiksi terveysviranomaisten ohjeistusta noudatetaan tarkasti.

– Hautajaisiin, häihiin ja kirkollisiin toimiin on annettu ohjeistus, että noudatetaan THL:n, sosiaali- ja terveysministeriön ja myös meidän Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeita, kertoo Kemin seurakunnan kirkkoherra Tuomas Tölli.

Kirkkoherra Tuomas Tölli rohkaisee ihmisiä videoimaan myös hautajaisia. Kyösti Vaara / Yle

Osa omaisista haluaisi siirtää hautajaisia

Tampereella haudataan joka viikko 40–50 vainajaa. Koronarajoitusten takia osa omaisista on halunnut lykätä hautausta poikkeusajan yli. Huhtikuun alussa näytti jo siltä, että sairaaloiden kylmätilat täyttyvät. Nyt tilanne on kuitenkin tasaantunut.

Tampereen evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen sanoo, että toiveita hautajaisten siirrosta on tullut esimerkiksi silloin, kun osa omaisista on ulkomailla, eivätkä pääse rajoitusten takia matkustamaan.

– Vainaja voidaan tällä hetkellä tuhkata ja tuhka siunata myöhemmin. Tuhkan säilytys on huomattavasti helpompaa. On myös mahdollista, että vainaja siunataan pienellä väkimäärällä nyt ja pidetään muistotilaisuus vaikka kesällä kun tämä on ohi, Lehtonen sanoo.

Hautajaisjärjestelyistä helposti pahaa mieltä

Vaikka omaiset ovat suhtautuneet poikkeustilanteeseen yleensä hyvin, esimerkiksi Kangasalan seurakunnassa on huomattu, että etenkin iäkkäimpien omaisten kanssa on tarvittu enemmän selvennystä ja perusteluja. Papeilta vaaditaan nyt tilannetajua toimia uudessa tilanteessa.

– Omaisten kanssa on yhdessä mietitty muun muassa sitä, miten muille läheisille kerrotaan etteivät he saa tulla paikalle. Joskus heitä rauhoittaa tieto siitä, että pienet hautajaiset on ollut vainajan oma tahto, kertoo Kangasalan seurakunnan citypappi Riikka Hämäläinen.

Myös Kemin seurakunnan kirkkoherra ymmärtää läheisten huolen ja vaikean tilanteen.

– Läheiset joutuvat aika raakoihinkin ratkaisuihin ja he joutuvat tekemään valintaa keitä kutsuvat esimerkiksi hautajaistilaisuuteen, kertoo Kemin seurakunnan kirkkoherra Tuomas Tölli.

Jyrki Lehtonen Tampereelta sanoo, että hautajaisten perinne on niin vahva, että poikkeusjärjestelyistä tulee helposti pahaa mieltä.

– Jo aiemmin on huomattu, että jos joku on mennyt hautauksessa pieleen, sitä pohditaan ja surraan pitkään.

Useimmat hautausjärjestelyihin liittyvät asiat hoidetaan nyt puhelimessa. Suvi Ylipää sanoo, että se tuntui raskaalta.

– Olisi ollut niin paljon helpompi puhella kasvotusten kuin puhelimessa. Mutta pääsiasia, että se hautaus ja siunaus on saatu tehtyä, Ylipää sanoo.

Videointi ja striimaus lisääntyneet

Kuvien ja videoiden merkitys on kasvanut ja omaisille on entistä tärkeämpää tallentaa siunaustilaisuus.

– Kuvien ja videoiden ottaminen siunaustilaisuudesta on tärkeää etenkin niille omaisille, jotka eivät voi tulla paikalle. Tilaisuudesta on mahdollista myös välittää videokuvaa muille läheisille sen mukaan mitä omaiset tästä keskenään sopivat, sanoo Kangasalan seurakunnan Riikka Hämäläinen.

Kemin seurakunnan kirkkoherra Tuomas Tölli kannustaakin ihmisiä myös suoran videokuvan välittämiseen niin kastejuhlista kuin hautajaisistakin.

– Jos omaiset haluavat livekuvata esimerkiksi läheisen hautajaiset, se on mahdollista ja suotavaa. Se on kuitenkin ainutlaatuinen hetki elämässä. Elämänkaaren päätteeksi soisi, että kaikki mahdolliset pääsevät edes sen livekuvan välityksellä osallistumaan. Se on hyvä ajatus, jos sellaisen järjestää, kertoo Tölli.

Myös Suvi Ylipään perhe päätti videoida isän siunauksen. Videota on tarkoitus jakaa ystäville ja sukulaisille, jotka muuten olisivat osallistuneet siunaustilaisuuteen. Ajatuksena on myös kokoontua muistotilaisuuteen, kun rajoitukset ovat ohi.

– Isä olisi kesäkuussa täyttänyt 85 vuotta. Jos vaan voimme, niin kesällä olisi tarkoitus järjestää muistoseurat, jonne kutsutaan sitten ystävät ja sukulaiset, jotka muutenkin olisi kutsuttu siunaustilaisuuteen, Ylipää sanoo.

Veijo Kirkinen toimii arkunkantajana jos vainajan omaisista ei löydy kantajia. Risto Koskinen / Yle

Ulkopuolisia arkunkantajia tarvitaan nyt entistä enemmän

Koronatilanteen takia myös ulkopuolisista arkunkantajista on paikoin pulaa. Keminmaalainen Veijo Kirkinen alkoi arkunkantajaksi hautaustoimistossa työskentelevän ystävän pyynnöstä.

– Se kantajaryhmä mikä tällä alueella on normaalisti toiminut, alkaa olla jo 70-vuotiaita täynnä. Nyt he ovat karanteenissa joten kantajia ei ole niin paljon kuin normaalisti, sanoo Kirkinen.

Ulkopuolisena arkunkantajana Kirkinen on pohtinut tilanteen surullisuutta ja halu auttaa on vain voimistunut.

– Kyllä tilanne on laittanut miettimään, että on tosi surullista, kun omaiset eivät pysty koko porukalla saattamaan läheistään hautaan viimeiselle matkalle. Että voimia kaikille, jotka joutuvat luopumaan läheisestä tässä vaikeassa tilanteessa.

