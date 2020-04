Naisten Linja: Temptation Island normalisoi epäterveitä parisuhteita, ohjelman tuottaja ja tosi-tv-tähti kommentoivat

Temptation Island Suomi -ohjelman juontaja Sami Kuronen on opittu tuntemaan iltanuotioiden lempeänä löylyttäjänä, mutta myös varattujen tukipilarina.

"Luottamus, rakkaus, onni ja yhteinen tulevaisuus."

Nämä neljä asiaa Temptation Island Suomi -ohjelman juontaja Sami Kuronen luettelee suositun reality-formaatin alkutahtien aikana.

Nyt väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita naisia auttava Naisten Linja (siirryt toiseen palveluun) muistuttaa ohjelman katsojia epäterveen parisuhteen varoitusmerkeistä.

"Sarjan uusimmalla kaudella on tähän mennessä noussut keskusteluun esimerkiksi kumppanin puhelimen tutkiminen, viestien lukeminen, mustasukkaisuus ja velan ottaminen kumppanin kautta", järjestön tiedotteessa sanotaan.

Sarjassa "houkutusten saarelle" saapuneet pariskunnat erotetaan toisistaan kolmeksi viikoksi. Ajan he viettävät yhdessä sinkkujen kanssa.

Naisten Linja peräänkuuluttaa ohjelman tuottajien vastuuta siitä, ettei parisuhteen epätervettä käytöstä normalisoitaisi.

– Ohjelmalla on iso yleisö. Halusimme muistuttaa, että esimerkiksi viestien luvaton lukeminen tai kumppanin kontrollointi, syyllistäminen ja vähättely eivät kuulu tasa-arvoiseen parisuhteeseen, sanoo järjestön viestinnästä vastaava Ada Kairavuori.

"Jos ohjelmassa esitetään jokin asia ongelmana, minusta se on selkeä viesti siitä, että tämä käyttäytymismalli on haaste pariskunnan suhteessa." Martti Sivonen, vastaava tuottaja, Banijay Finland

Esittääkö sarja sitten epäterveitä parisuhdemalleja?

Temptation Island Suomi -ohjelman vastaava tuottaja Martti Sivonen Banijay Finlandilta pitää Naisten Linjan kannanotossa mainittuja esimerkkejä sellaisina, "jotka on hyvä ottaa puheeksi".

Hän muistuttaa, että lähtökohtaisesti ohjelmaan osallistuneilla pareilla on suhteissaan ongelmia, jotka liittyvät johonkin pulmalliseen käyttäytymismalliin, kuten pettämiseen.

– Näin voidaan ajatella ohjelman esittävän epäterveitä parisuhdemalleja, mutta sarja kuvaa myös nuorten ihmisten haasteita sellaisena kuin ne ovat.

Sivosen mukaan ohjelman perimmäisenä tarkoituksena on saada pariskunnat miettimään suhteensa nojalla myös omaa käyttäytymistään.

– Sarjassa ihmisillä on sellaisia asioita parisuhteissaan, mitkä eivät ole täysin terveen suhteen elementtejä. Tämä näkyy myös ohjelmassa. En kuitenkaan usko, että kukaan voi sanoa meidän suosivan tai ihannoivan näitä käyttäytymismalleja.

Antaako tosi-tv parisuhteesta realistisen kuvan?

Tamperelainen Veera Virta, 23, on itse yhden romanttisen reality-ohjelman, Love Island Suomen, kasvatti. Hän on seurannut Temptation Island Suomen ensimmäisiä kausia aktiivisesti, nyt myöhemmin jakson sieltä täältä.

Mutta antaako tosi-tv parisuhteesta oikeanlaisen kuvan?

– Kummassakin formaatissa ympäristö riisutaan kaikista ärsykkeistä. Paikassa, jossa ei voi muuta kuin ajatella, tunteet tulevat esiin helpommin. Vihastut helposti, ihastut nopeasti. Voisin sanoa, että ympäristö ikään kuin manipuloi tunteita.

Love Island Suomen ensimmäiselle kaudelle osallistuneen Veera Virran mukaan kyseinen formaatti ja Temptation Island Suomi ovat kuin kolikon kaksi puolta: toisessa rakennetaan suhdetta, toisessa koetellaan sitä. Tessa-Liina Kianta

Houkutusten saarella olleet parit ovat kautta aikojen kuvailleet "eläneensä kuplassa".

Välillä tuon mystisen tilan tapahtumat ovat nostattaneet yleisössä myös ristiriitaisia reaktoita.

– Jos juot kaksi viikkoa alkoholia paikassa, jossa sulla ei ole mitään kosketusta tuttuun ulkomaailmaan ja katselet leikattuja pätkiä kumppanistasi, altistaa se erilaiselle käyttäytymiselle. Ei sellaiselle käyttäytymiselle, mitä hyväksyisin, mutta jota voi jollain tasolla ymmärtää, kun tietää millainen ympäristö on kyseessä.

"Huoli parisuhteesta ei saa johtaa toisen ihmisen elämän ohjailemiseen"

Parhaimmassa tapauksessa sarja voi herättää katsojan pohtimaan omaa parisuhdettaan.

–Ohjelmassa korostetaan, että suhteen epäluottamus on se parisuhteen ongelma, joista yksi osuus voi olla esimerkiksi mainittu puhelimen tutkiminen. Jos sarjassa esitetään jokin asia ongelmana, minusta se on selkeä viesti siitä, että tämä käyttäytymismalli on haaste pariskunnan suhteessa, toteaa ohjelman vastaava tuottaja Sivonen.

Naisten Linjan viestinnästä vastaavan Ada Kairavuoren mukaan ohjelmassa nähtävien asioiden ongelmallisuutta tulisi nostaa enemmän esiin. Hän muistuttaa mustasukkaisuuden olevan inhimillistä, mutta huoli parisuhteesta ei saa johtaa toisen ihmisen elämän ohjailemiseen.

– Jos tunnistaa oman tilanteensa näistä varoitusmerkeistä tai huoli herää, on hyvä kertoa tästä huolestaan luotetulle ystävälle tai ottaa yhteyttä auttaviin tahoihin, kuten esimerkiksi Naisten Linjaan, Kairavuori sanoo.

