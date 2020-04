Amerikkalaisten koronaprotestit ovat vaarallista peliä ihmisten turhautumisella – taustalla aseaktivisteja, salaliittoteoreetikkoja ja oikeistoryhmiä

– Sinä käyt töissä. Miksen minä voi käydä töissä? nainen huusi hoitaja-asuiselle miehelle, joka seisoi sunnuntaina denveriläisessä risteyksessä.

Meneillään oli mielenilmaus koronarajoituksia vastaan. Sadat osallistujat tööttäilivät autoletkassa samalla kun kasvosuojiin ja sairaanhoitajan asuihin pukeutuneet vastaprotestoijat tukkivat heidän tietään.

– Painu Kiinaan, jos haluat kommunismia! nainen karjui miehelle katumaasturinsa ikkunasta.

Poikkeustila turhauttaa ihmisiä ympäri maailmaa, mutta toiset reagoivat siihen voimakkaammin kuin toiset.

Rivit ovat alkaneet rakoilla Yhdysvalloissa hetkenä, jolloin maa kaipaisi yhteisvastuuta ja -henkeä nopeasti levinneen virusepidemian hallitsemiseksi.

Denveriläinen sairaanhoitaja uhmasi mielenosoittajia

Denverissä Coloradossa järjestetty mielenilmaus oli yksi monista, joita nähtiin viime viikolla eri puolilla Yhdysvaltoja.

Ensimmäinen iso protesti järjestettiin 15. huhtikuuta Michiganissa, jossa noin 3 000 ihmistä (siirryt toiseen palveluun) otti osaa autokulkueeseen pääkaupungissa Lansingissa. Toista sataa mielenosoittajaa jalkautui osavaltion parlamentin portaille heilutellen Trump-lippuja ja uhmaten etäisyyssääntöjä.

Moni heistä oli tullut paikalle kiväärin kanssa.

Muutamaa päivää myöhemmin samanhenkisiä protesteja oli jo parissakymmenessä osavaltiossa.

– Jos hallitus määrää terveet ihmiset kotiin ja yritykset ja kirkot kiinni, se on tyranniaa, ReOpen Maryland -tapahtuman järjestäjät totesivat lehdistötiedotteessaan.

Identtiset viestit julkaistiin (siirryt toiseen palveluun) myös monien muiden osavaltioiden vastaavilla Facebook-sivuilla.

Joidenkin tapahtumien järjestäjät kehottivat (siirryt toiseen palveluun) osallistujia käyttämään kasvosuojia ja muistamaan turvavälit, joidenkin ei. Esimerkiksi Idahon (siirryt toiseen palveluun) tilaisuuden organisoijat pitivät suojautumista "kielteisenä" liikkeen imagolle.

Nainen protestoi suojamaskin käyttöä vastaan Texasissa. AFP / Lehtikuva

Fox ja presidentti tsemppaavat

Toistaiseksi kaduille on lähtenyt vain kourallinen ihmisiä, eivätkä mielenilmaukset heijastele amerikkalaisten enemmistön kantoja. Valtaosa (siirryt toiseen palveluun) yhdysvaltalaisista, myös republikaaneista, tukee edelleen kotonapysymiskäskyjä ja on huolissaan viruksen leviämisestä.

Silti koronaprotestit ovat saaneet arvovaltaista tukea.

Oikeistomielinen Fox on esitellyt mielenilmauksia näyttävästi kanavallaan.

– Teidän on aika saada vapautenne takaisin, tunnettu Fox-kasvo Laura Ingraham kannusti (siirryt toiseen palveluun) michiganilaisia Twitterissä.

Perjantaina, pari minuuttia sen jälkeen kun Fox oli uutisoinut Minnesotan, Michiganin ja Virginian mielenosoituksista, presidentti Donald Trump vaati twiiteissään "vapauttamaan" kyseiset osavaltiot. Niissä kaikissa on demokraattikuvernööri.

LIBERATE MINNESOTA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. huhtikuuta 2020

– Nämä ihmiset rakastavat maatamme. He haluavat takaisin töihin, Trump kommentoi (siirryt toiseen palveluun) asiaa sunnuntaina.

Yhdysvaltojen johtavien tautiasiantuntijoiden mukaan määräyksistä luopuminen liian aikaisin on iso riski (siirryt toiseen palveluun). Jotkut osavaltiot ovat ilmoittaneet (siirryt toiseen palveluun) alkavansa löysätä rajoituksia tällä ja ensi viikolla.

Toimet sotivat myös Trumpin omia suosituksia vastaan. Viime viikolla julkistetun tavoiteohjelman mukaan osavaltiot voivat avata talouksiaan asteittain sitten, kun tartunnat ovat laskeneet pari viikkoa ja testaus on saatu riittävälle tasolle.

Tällaisesta tilanteesta ollaan monissa osavaltioissa vielä kaukana.

– [Trumpin hallinnon] väite siitä, että meillä on tarpeeksi testejä, on ehdottomasti valhetta, Marylandin republikaanikuvernööri Larry Hogan sanoi CNN:lle (siirryt toiseen palveluun).

Indianassa väkijoukko osoitti mieltään kuvernöörin asunnon ulkopuolella. /All Over Press

Panoksena halutut äänestäjäryhmät

Miksi presidentti rohkaisee kansalaistottelemattomuuteen näin riskialttiissa tilanteessa?

Trumpin strategia on ollut jo viikkoja vierittää vastuuta koronakriisistä mahdollisimman paljon muille: Kiinalle, Maailman terveysjärjestölle WHO:lle – ja kuvernööreille eli osavaltioiden johtajille.

Presidentti on kritisoinut kuvernöörejä liiasta talouden sulkemisesta ja halunnut ottaa pisteitä sen avaamisesta itselleen.

Jos pandemia ja talousahdinko lieventyvät parahiksi ennen marraskuun presidentinvaaleja, Trump voi sanoa olleensa vastuussa niiden kukistamisesta. Jos ihmisiä edelleen kuolee, hän voi syyttää siitä kuvernöörejä, kirjoittaa Vox (siirryt toiseen palveluun) analyysissaan.

Vaikka liikkumisrajoitukset ovat voimassa lähes kaikissa, myös republikaanien johtamissa osavaltioissa, Trump on nostanut valokeilaan etenkin demokraattikuvernöörit.

Esimerkiksi Michigan ja Virginia ovat menneet Trumpin mukaan liian pitkälle (siirryt toiseen palveluun) estäessään ihmisten mökille menon ja aseiden oston epidemian vuoksi.

Koronaprotestit ovat kokoaan suurempia, koska ne voivat vaikuttaa (siirryt toiseen palveluun) syksyn vaalien kiperimpiin kamppailuihin.

Republikaanipresidentti yllytti kansalaisia rikkomaan sääntöjä juuri niissä osavaltioissa, joissa kisa äänestäjistä on erityisen tiukka.

Michiganin, Virginian ja Minnesotan lisäksi moni osavaltio, joihin protesteja on syntynyt, lukeutuu niin sanottuihin vaa'ankieliosavaltioihin. Näitä ovat olleet muun muassa Wisconsin, Pennsylvania, Pohjois-Carolina, New Hampshire ja Ohio.

Michiganin suositusta naiskuvernööristä Gretchen Whitmerista on veikattu Joe Bidenin varapresidenttiehdokasta.

Michiganissa on hyökätty tiukat koronarajoitukset määrännyttä kuvernööriä Gretchen Whitmeria vastaan. Jeffrey Sauger / EPA

Vuonna 2016 Donald Trump voitti Michiganissa puolelleen arvokkaat maaseudun valkoisen työväen äänet, ja hän tarvitsee heidät myös 2020.

Siihen koronatilastot antavat yhden tilaisuuden.

Yhdysvalloissa virus on kurittanut etenkin mustia ja suurkaupunkeja, joissa äänestetään demokraatteja.

Michiganissa virustilanne on maan pahimpia, mutta ylivoimainen enemmistö tapauksista on osunut mustien asuttamaan Detroitiin. Pikkupaikkakunnilla asuvat valkoiset ovat enimmäkseen säästyneet taudilta – he ovat kärsineet koronasta siis terveydellisesti vähän, mutta taloudellisesti paljon.

Siksi heidän vihaiset koronaboikottinsa, vaikka harvojenkin, eivät ole Trumpille yhdentekeviä.

Mielenosoituksia Pennsylvaniassa, Washingtonissa ja Kaliforniassa

Häivähdys teekutsuliikettä

Koronakapinassa on jo nähty kaikuja vuosikymmenen takaisesta teekutsuliikkeestä, joka sai alkunsa spontaanilta vaikuttaneista ruohonjuuritason protesteista.

Presidentti Barack Obaman politiikkaa vastustanut oikeistoradikaali liike paisui – varakkaiden eturyhmien tuella – poliittiseksi voimaksi, joka siivitti republikaanit voittoon vuoden 2010 kongressivaaleissa.

Teekutsuliikkeen lippuja on heiluteltu myös koronamielenosoituksissa, joita liikkeen aktiivit ovat paikoin edistäneet (siirryt toiseen palveluun).

Samoin kuin hajanaiset "teekutsut", koronaprotestit eivät ole olleet toistensa kopioita. Niissä on nähty niin naamioituneita asemiehiä, virusta huijauksena pitäviä ihmisiä kuin kansalaisia, jotka lupaavat noudattaa turvavälejä kunhan laki ei pakota heitä kotiin.

Yhteistä protesteille on ollut se, että ne on suunnattu voimakkaasti kuvernöörejä vastaan ja niissä vedotaan perustuslakiin.

Mielenosoittajien mukaan koronarajoitukset rikkovat amerikkalaisten vapautta kokoontua, käydä kirkossa ja harjoittaa liiketoimintaansa ja syrjivät yrityksiä jakamalla ne "kriittisiin" ja "ei-kriittisiin".

– Kuvernöörin täytyy välittömästi kumota määräykset ja pyytää idaholaisilta anteeksi, että hän on tuhonnut heidän elinkeinonsa, elämänsä, toiveensa ja unelmansa, idaholaisella kapinasivuilla (siirryt toiseen palveluun) vaadittiin.

Tunnettu salaliittoteoreetikko, Infowarsin Alex Jones osallistui mielenosoitukseen Texasin Austinissa. Sergio Flores / AFP

Protestien takana on epämääräinen joukko

Mielenosoitusten taustalla on voimia, joita ei aja pelkkä huoli koronan talousvaikutuksista.

Texasissa kulkueen järjesti tunnetun salaliittosivuston Infowarsin pitäjä Owen Shroyer. Myös sivuston ydinhahmo Alex Jones oli mukana.

Jones kätteli ihmisiä ja yllytti väkijoukkoa vaatimaan Yhdysvaltojen johtavan tartuntatautiasiantuntijan Anthony Faucin eroa.

Ohion, Wisconsinin ja Pennsylvanian mielenosoituksiin kutsuttiin väkeä Facebook-ryhmissä, jotka olivat luoneet minnesotalaiset aseaktivistit, Dorrin veljekset. Maanantaihin mennessä heidän perustamiinsa ryhmiin oli liittynyt (siirryt toiseen palveluun) jo yli 220 000 jäsentä.

Ryhmissä kylvetään (siirryt toiseen palveluun) epäluuloa muun muassa koronan virallisia kuolinlukuja ja rokotteita kohtaan.

Protesteja käynnistäneillä tahoilla on yhteyksiä myös republikaanipuolueeseen ja Trumpin lähipiiriin. Esimerkiksi Michiganin mielenosoituksen, joka toimi inspiraationa (siirryt toiseen palveluun) muille, perusti osavaltion edustajainhuoneen republikaanijäsen. Sitä mainosti säätiö, joka linkittyy Trumpin opetusministeriin Betsy DeVosiin.

Wisconsinin ja Pohjois-Carolinan protestien taustahahmoihin puolestaan kuuluu Trumpin yhteistyökumppaneita, uutisoi The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Kotonapysymiskäskyjä on uhmattu myös Kalifornian San Diegossa. Ariana Dreshler / AFP

Virus on Trumpille iso riski

Presidentti Donald Trumpilla on tässä tilanteessa vain huonoja vaihtoehtoja. Yli 22 miljoonaa amerikkalaista on menettänyt koronan takia työnsä, mikä on uudelleenvalintaa havittelevan presidentin painajainen.

Iso osa amerikkalaisista aikoo noudattaa suosituksia etäisyyden pitämisestä ja väkijoukkojen välttämisestä kuuliaisesti (siirryt toiseen palveluun), vaikka määräyksistä luovuttaisiinkin.

Mielenosoittajien tunteilla leikkimällä Trump pyrkii hämärtämään yleistä mielipidettä ja kääntämään katsetta pois virheistään, kuten viivyttelystä (siirryt toiseen palveluun) koronaepidemian alussa ja viruksen kutsumisesta demokraattien juoneksi (siirryt toiseen palveluun).

Trump ottaa leikittelyllään kuitenkin ison riskin, koska virus on pikkupirulainen.

Se ei pysähdy piirikuntien rajoille tai kunnioita puoluekantaa.

Se voi muhia vaikka 3 000 ihmisen mielenosoituksessa.

Lue lisää:

Trump aiheutti jälleen närkästystä tviiteillään - tulkittiin tueksi koronavirusrajoituksia vastustaville mielenosoittajille

Trump raivostui lehdistötilaisuudessa viruskysymyksistä: Toivoi lehtien lakkauttamista ja kehui itseään – "Tiedät, että olet feikki ja koko teidän kanavanne on feikki"

Trump käänsi takkinsa: Julkisti suunnitelman, miten Yhdysvallat palaa koronan jälkeiseen aikaan – osavaltioilla sittenkin itsenäisempi rooli

USA:n johtava tartuntatautiasiantuntija myönsi, että Trump torjui ehdotukset liikkumisrajoituksista helmikuussa

Fox News: USA:n johto uskoo, että koronavirus karkasi Wuhanin laboratoriosta – Laaja tutkinta