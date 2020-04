Kansanedustaja Packalénin yritys sai Business Finlandilta täyden koronatuen – alana keskustelupalstojen siivoaminen

Perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalénin perustama tekoälyfirma on saanut Business Finlandilta korona-avustusta.

Tuki on tarkoitettu koronapandemiasta kärsivien yritysten rahoittamiseen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalénin perustama yritys on yksi Business Finlandin täysimääräisen korona-avustuksen saajista. It-alalla toimiva Utopia Analytics sai 100 000 euron tuen.

Business Finlandin mukaan korona-avustukset on tarkoitettu yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii pandemiasta. Rahalla on tarkoitus tukea uusien liiketoimintojen kehittämistä poikkeusoloissa.

Packalénin perustama Utopia Analytics tarjoaa palveluita muun muassa keskustelupalstojen moderointiin. Yrityksen kehittämän työkalun avulla siivotaan muun muassa Iltalehden ja Tori.fi-sivuston keskusteluja (siirryt toiseen palveluun).

Perussuomalaisten kansanedustaja on toinen Utopia Analyticsin perustajista. Sidonnaisuusilmoituksensa perusteella (siirryt toiseen palveluun) hän on edelleen hallituksen puheenjohtaja ja omistaa yrityksestä 38 prosenttia. Lisäksi hän saa firmalta hieman palkkatuloja.

Utopia Analyticsin saamasta tuesta kertoi aiemmin Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).

Yle pyysi Packalénia useaan otteeseen kommentoimaan yrityksensä saamaa rahoitusta. Hän kuitenkin ohjasi kysymykset yrityksen viestintäjohtajalle.

– En osallistu operatiiviseen toimintaan. Hallituksen puheenjohtajana olen ollut tietoinen, että tukea on haettu ja saatu, Packalén lopulta viestitti Ylelle.

Tiukkaa arvostelua eri puolilta

Koronatukia on arvosteltu viime päivinä ankarasti, koska tukirahoja on katsottu menneen sellaisille toimijoille, jotka eivät niitä välttämättä tarvitse. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on kertonut työ- ja elinkeinoministeriön ottavan rahoituksen uuteen tarkasteluun.

Packalénin puoluetoveri Jari Ronkainen puolestaan ihmetteli blogissaan sosiaalisen median toimijoiden tukemista (siirryt toiseen palveluun).

– Sitä en kuitenkaan ymmärrä, miksi 100 000 euron hätäapua pitäisi maksaa sosiaalisen median yrityksille, joille luulisi nyt karanteeni- ja rajoitusaikoina käyttäjiä riittävän, Ronkainen kirjoittaa.

Packalén vastaa Ylelle tekstiviestillä, että myös hänestä tukien haku ja jako pitää selvittää perusteellisesti. Sekä Business Finlandin että tukea saaneiden yritysten toiminta pitää selvittää ja väärin perustein maksetut tuet periä takaisin.

Utopia Analyticsin viestintäjohtaja Janne Huuskonen kertoo Ylelle, että koronan vuoksi yrityksen kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin on jouduttu tekemään lyhyessä ajassa isoja muutoksia.

– Koska esimerkiksi messuja ei järjestetä, meidän perinteiset tehokkaat myyntiväylät on tukossa. Myös joidenkin meidän asiakkaiden taloustilanne on muuttunut, mikä heijastuu meihin.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan Utopia Analyticsin liikevaihto oli noin 388 000 euroa ja yritys teki tappiota noin 124 000 euroa. Viime vuoden tilinpäätös on vasta tarkastettavana, mutta Huuskosen mukaan myös se jää tappiolliseksi.

Yritys on saanut valtiolta tukea aikaisemminkin. Vuonna 2017 Business Finlandin edeltäjä Tekes rahoitti Utopia Analyticsin kansainvälistymistä yhteensä 1,2 miljoonalla eurolla yhdessä pääomasijoittaja Vendepin kanssa.

Yrityksellä on Suomessa parikymmentä työntekijää.

Myös ainakin Marinilla, Mikkosella ja Turtiaisella kytköksiä koronatukien saajiin

Packalén on julkisuuteen tulleiden tietojen perusteella ensimmäinen kansanedustaja, jonka yritys on saanut Business Finlandilta täyden koronatuen. Lisäksi tukea on maksettu ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr.) miehen osittain omistamalle yritykselle sekä yritykselle, jossa pääministeri Sanna Marinin (sd.) puoliso työskentelee (siirryt toiseen palveluun).

Helsingin Sanomat puolestaan kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun), että kansanedustaja Ano Turtiaisen (ps.) yritys on saanut ELY-keskukselta 70 800 euron korona-avustuksen.