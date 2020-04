"Kai mä vielä joskus pääsen Liisaa halaamaan" – videopuhelut helpottavat muistisairaan omaisen ikävää tapaamiskiellon aikana

Korona sulki hoivakotien ovet jopa asukkaiden omaisilta. Omaisilla on kova huoli muistisairaista lähimmäisistään.

Vanhusten hoitolaitoksissa on eletty kuukauden verran suljettujen ovien takana. Hallitus kielsi ulkopuolisten vierailut vanhusten hoitolaitoksissa ja sairaaloissa 16.3. Monissa hoivakodeissa on nyt otettu videopuhelut helpottamaan yhteydenpitoa.

Lahtelainen Jorma Hänninen kävi vielä maaliskuun alussa katsomassa hoitokodissa asuvaa vaimoaan joka päivä.

– Oli sovittu, että huomenna jatketaan. Mutta kun menin, oli käsi vastassa, että nyt on paikka suljettu.

Hänninen alkoi soitella vaimolleen. Melko pian hän huomasi, ettei siitä tullut mitään. Muistisairas vaimo ei puhunut. Omaisten illassa tuli puhetta videopuheluista, ja Hänninen kysyi, voisiko hoivakoti ottaa Whatsapp-puheluita vastaan.

Nyt Lahden Diakonialaitoksen hoivakodeissa on useampikin tabletti käytössä. Omaiset voivat sopia hoitajien kanssa soittoajan, ja hoitajat auttavat asukasta puhelun aikana.

– On vaikea sanoa, miltä asukkaista tämä korona-aika tuntuu. Heillä on muistisairauksia, joissa lähimuisti on kadonnut. Ne asiat, mitä muistetaan, tulevat lapsuudesta, kertoo Diakonialaitoksen Marie-kodin esimies Hannele Kesäniemi.

– On asukkaita, jotka pystyvät pitkiäkin aikoja juttelemaan videopuhelimen välityksellä, mutta sitten toisilla on hahmottamishäiriöitä, että on vaikea kohdentaa katsetaan, mistä se ääni tulee, Kesäniemi jatkaa.

Omaisille kuvapuhelut ovat tärkeä asia, vaikka vastapuolen reaktioista ei paljon pysty päättelemään. Jorma Hänninen näyttää puhelimellaan vaimolle tuttuja paikkoja ja maisemia.

– Ainakin silloin alkuun hän halusi halata. Rupesi paijaamaan tablettia ja halusi kosketella kasvoja.

Hänniselle tulvahtavat kyyneleet silmiin.

– Se herkisti. On ikävä. Jatkuva ikävä.

Muistisairaiden voi olla vaikea hahmottaa videopuheluissa, mistä tuttu ääni tulee. Hoitajat auttavat videopuheluiden vastaanottamisessa. Juha-Petri Koponen / Yle

Hoivakotien digiloikka

Hoivakodeissa on saattanut aiemminkin olla käytössä esimerkiksi Skype-puhelut omaisten, hoitohenkilökunnan ja asukkaiden välillä. Nyt erilaisista videopuhelinsovelluksista alkaa tulla hoivakotien arkipäivää.

– Tämä on ollut valtava muutos. Nyt nekin hoivakodit, jotka eivät ole olleet etunenässä kokeilemassa uusia palveluja, ovat hankkineet älypuhelimia ja tabletteja, kertoo asumispalveluiden tulosaluejohtaja Terttu Leivo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä.

Yhteyttä pidetään myös perinteisin menetelmin, sillä iäkkäillä omaisilla ei välttämättä ole älypuhelimia tai tarvittavia digitaitoja.

– Kirjeet, kortit, tavalliset puhelut, whatsappit ja teamsit, lasioven läpikin on tavattu. Meillä on koko kirjo käytössä yhteydenpidossa, sanoo Leivo.

Leivo kertoo omaisten hädästä. Monet soittelevat hoitokotiin joka päivä, kun uutiset kertovat koronan jylläävän suomalaisissakin hoitokodeissa.

– Me emme voi tietenkään kertoa muiden asukkaiden sairauksista.

Leivo kertoo, että koronaoireita seurataan herkeämättä. Jos epäily herää, hoivakodista otetaan yhteyttä kotisairaala-toimintaan. Näytteenotosta päättää infektiolääkäri.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tiedotti keskiviikkona, että Päijät-Hämeessä yksityisen senioritalon työntekijällä on todettu koronavirustartunta.

Tartunnalle on senioritalossa altistunut 20 vanhusta ja kaksi työntekijää, joista osalla on ollut COVID-19-taudin oireita. Hyvinvointiyhtymän mukaan kaikista altistuneista otetaan koronavirusnäytteet. Yhtymä ei tiedota, mistä hoivakodista on kyse.

Päivä kerrallaan

Jorma Hänninen luottaa Diakonialaitoksen Marie-kodin toimintaan koronaepidemian aikaan. Hän vakuuttui siitä, kun häneltäkin evättiin pääsy hoitokotiin niin jämäkästi. Whatsappilla hän pystyy tarkistamaan, miten vaimon kunto kehittyy.

Epidemian kestosta kukaan ei osaa sanoa mitään, mutta on todennäköistä, että vanhusten ja riskiryhmien tapaamisrajoitukset ja kiellot jatkuvat vielä pitkään.

– Mennään päivä kerrallaan, kahta ei saa menemään millään. Kai mä joskus pääseen sinne Liisaa halaamaan. Sitä mä kaipaan.

