Takana rankka kevät, edessä työläs syksy: etäopetuksessa syntyneet tasoerot kirittävä kouluissa umpeen – Opetusministeri patistaa selvittämään tuen tarpeen

Koulut siirtyivät koronakriisin myötä nopealla aikataululla pääosin etäopetukseen, ja nyt takana on tavallista rankempi kevätlukukausi. Viimeisenä puristuksena kuntien tulee kuitenkin vielä jo ennen kesää valmistautua tulevaan syyslukukauteen.

Pääsääntöisesti etäopetus on onnistunut hyvin. Kouluilta on kuitenkin kerrottu, että opetussuunnitelmasta ollaan jääty paikoin jälkeen, ja kaikkia aineita ei ole pystytty opettamaan samalla tavalla kuin lähiopetuksessa. Kevät on myös kasvattanut oppimiseen liittyviä eroja kuntien, koulujen ja oppilaiden välillä.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) uskoo, että opetusta on mahdollista kiriä syksyllä.

– Se kuitenkin vaatii, että opettajilla on mahdollisuus kartoittaa tuen tarvetta jo nyt keväällä. On äärimmäisen tärkeää pystyä muodostamaan mahdollisimman tarkkaan tilannekuva siitä, millainen tuen tarve kunkin yksilön kohdalla syksyllä tulee olemaan, sanoo Andersson.

Koulunkäyntiavustajia on siirretty poikkeuslain käyttöönoton myötä toisiin tehtäviin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Andersson kuitenkin arvioi, että tuen tarve tulee kouluissa korostumaan tulevan syksyn aikana.

Syksyllä joudutaan panostamaan tuki- ja lisäopetukseen

Konkreettisia keinoja opetuksen tehostamiseen syksyllä on jo mietitty ministeriössä. Lähtökohta on se, että koulutuksen järjestäjille tarjotaan valtion avustuksen turvin lisää resursseja opetuksen tukemiseen.

Opetuksen tarjoajat kuitenkin itse päättävät, miten lisärahat hyödynnetään.

– Tilanne kunnissa vaihtelee paljon. Tarkoitus on, että tämän avulla kunnat pystyvät tarjoamaan kaikille oppilaille sellaista lisä- ja tukiopetusta, joka kussakin tapauksessa nähdään tarpeelliseksi, sanoo Andersson.

Esimerkiksi perusopetuksessa tukea voitaisiin järjestää niille oppilaille, joilla todetaan puutteita osaamisessa. Vieraskielisille oppilaille puolestaan voitaisiin tarjota lisäopetusta suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetukseen ja valmistavaan opetukseen. Rahaa voisi myös hyödyntää tarvittaessa oppilaan ohjaukseen ja oppilashuollon palveluiden vahvistamiseen.

– Lisäresurssi voisi esimerkiksi tuoda yhden lisätunnin oppilaiden viikkoon, jolla kurottaisiin kiinni opetussuunnitelman tavoitteita, sanoo Andersson.

Koulujen aloittaminen syksyllä normaalia aikaisemmin ei Anderssonin mukaan ole ollut esillä ministeriön valmisteluissa.

Etäopetus korostanut eroja oppilaiden välillä

Opetusala ammattijärjestö OAJ:n mukaan alusta asti on ollut selvästi nähtävillä, että etäopetuksessa on suuria eroja kunnittain, kouluittain ja myös koulutusasteittain.

– Parhaassa tapauksessa koulun kaikilla oppilailla on ollut jo entuudestaan käytössä tietokoneet päivittäisenä työkaluna. Lähtökohta on ihan eri kuin sellaisissa kouluissa, joissa tällainen opetustapa on täysin uusi sekä opettajille että oppilaille, sanoo OAJ:n kehittämispäällikkö Jaakko Salo.

Huolta on herättänyt etenkin oppilaat, jotka tarvitsevat tukea oppimiseen myös normaalioloissa. Yksi tällainen ryhmä on esimerkiksi vieraskieliset oppilaat, jotka eivät kieliongelmien vuoksi välttämättä saa oppimiseen tukea kotoa.

Tiettyjä aineita ei myöskään välttämättä ole pystytty muokkaamaan etäopetukseen sopiviksi.

OAJ:n kehittämispäällikkö Jaakko Salon mukaan pitää varoa, ettei yhden sukupolven opetus vaarannu koronakriisin takia. Mikko Koski / Yle

Salon mukaan on tärkeää, että koulu saadaan normaaliin tapaan käyntiin syksyllä. Sinne suunniteltu lisäresurssi antaa tukiopetuksen lisäksi kouluille liikkumavaraa tuntikehykseen.

– Esimerkiksi yhden matematiikan ryhmän sijaan perustetaankin kaksi ryhmää, jolloin pystytään yksilöllisemmin huomioimaan oppilaiden osaaminen. Tai sitten lisätään vaikka yksi ylimääräinen tunti kaikille, havainnollistaa Salo.

Rahaa pitää kuitenkin olla riittävästi, sillä kouluja on paljon ja kaikki ovat saman tilanteen edessä. Salon mukaan tukea pitää olla riittävästi saatavilla, jotta vältetään 90-luvun laman aikaan syntyneet seuraukset.

– Laman lapset -sukupolvi on edelleen nähtävissä kymmeniä vuosia laman jälkeenkin. Nyt pitää olla tarkkana, ettei meille synny koronasukupolvea, jonka koulutus on kärsinyt tästä kriisistä. Tukea tarvitaan nyt monilla aloilla, mutta lapset ja nuoret tulee olla priorilistan kärjessä, sanoo Salo.

Opettajien jaksaminen koetuksella

OAJ on ollut huolissaan opettajien jaksamisesta, sillä heidän työmäärä on etätöiden myötä kasvanut valtavasti.

Järjestön mukaan oppimisen tuen järjestämiseen tarvitaan panostuksia myös pitkällä aikavälillä kertaluontoisen lisäresurssin lisäksi.

Sosiaalisessa mediassa on poikkeustilan aikana liikkunut jonkun verran ajatuksia siitä, että koulujen alkamista aikaistettaisiin syksyllä. OAJ on jyrkästi tätä ajatusta vastaan.

– Lähtökohtaisesti sille ei ole mitään perustetta. Olemme huolestuneita siitä, että tilanne on selvästi jo ylikuormittanut opettajia ja tälläkin perusteella opettajat sekä oppilaat ovat kyllä lomansa ansainneet, sanoo Salo.

