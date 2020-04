Koneen tilauskanta ja liikevaihto liki ennallaan – liikevoitto laski 10 prosenttia

Hissiyhtiö Koneen oikaistu liikevoitto laski tammi–maaliskuussa 10 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon ja oli 206 miljoonaa euroa.

Saatujen tilausten arvo kasvoi rahtusen, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 0,3 prosenttia. Liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa laskien 0,5 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Kone piti liiketoimintanäkymänsä ennallaan ja ennakoi, että tämän vuoden liikevaihto todennäköisesti laskee viime vuoteen verrattuna. Lasku voi olla 5–10 prosenttia, jos laajat ja tiukat koronarajoitukset pysyvät voimassa pitkälle loppuvuoden puolelle.

Epävarmuudesta huolimatta tulos sai pörssissä myönteisen vastaanoton ja kurssi lähti reilun viiden prosentin nousuun.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnroothin mukaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhtiö on kohdannut "haasteita, joita olisi ollut vaikea kuvitella vielä vuoden alussa".

Yhtiö on kuitenkin hänen mukaansa selvinnyt hyvin niistä haasteista, joita pandemia on liiketoiminnalle tuonut.

– Vahvan toimitusketjumme ansiosta asiakastoimituksissamme on ollut vain minimaalisia häiriöitä, ja huoltotoiminnot ovat jatkuneet varmistaen ihmisten turvallisen liikkumisen rakennuksissa, Ehrnrooth kehui katsauksessaan.

Pahin vielä edessä, mutta Kiina elpyy jo

Koronavirus vaikutti kuitenkin alkuvuonna selvästi yhtiön tulokseen. Selvimmin vaikutukset näkyivät Kiinassa, Intiassa ja Etelä-Euroopassa, jossa rajoitustoimet olivat laajoja.

– Kokonaisuudessaan pidän kehitystämme hyvänä saavutuksena tässä ympäristössä, Ehrnrooth totesi.

Selvää on kuitenkin, että tuloskehityksen kannalta pahin on vielä edessä suuressa osassa maailmaa, hän lisäsi. Luvassa on merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan Euroopassa, Amerikassa ja monin paikoin Aasian ja Tyynenmeren alueella. Myönteisiäkin merkkejä on jo näkyvissä.

– Positiivista puolestaan on, että Kiinan-liiketoimintamme on elpynyt nopeasti ja tämänhetkinen toimitusten taso asiakkaille on hyvin korkea, Ehrnrooth sanoi.

Koneen alkuvuotta hallitsi pitkään pohjustettu yritys ostaa saksalaisen Thyssenkruppin hissiliiketoiminta, mutta hanke tyssäsi helmikuussa ja Kone vetäytyi kisasta.

